どこか懐かしい和の趣と現代の快適さが織りなす静寂に包まれた空間！枯淡 嬉野

GOTENリゾートは嬉野観光ホテル大正屋様が所有する「湯宿 清流」の運営を引き継ぎ、「枯淡 嬉野」として生まれ変わります。

枯淡 嬉野

所在地 : 〒843-0301 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙2314

客室数 : 全18室(大浴場サウナあり)

【碧と光が導く静寂の大人リトリート】

嬉野の街中に、日常を忘れ、どこか懐かしい和の趣と現代の快適さが織りなす静寂に包まれた空間へ。

全25室を18室へリニューアルし、美肌の湯に身を委ね心静かに自分自身と向き合う。

そんな、これまでの旅とは一線を画す心に残る体験をお約束します。

最大145平米を超える広々としたスイートルームに加え、贅沢な半露天風呂付き客室を8室用意。

いずれも70平米以上のゆとりある空間で、至福のひとときを。

また、既存の魅力を活かした約35平米の客室も10室用意。

客室イメージ

エントランスイメージ

ロビーイメージ

この場所で、新たな物語を紡ぐ仲間を求めて

