Univeinが 単独公式オーガナイザーとして日本企業を支援！コスモボーテ インドネシア 2025

Univein(ユニベイン)は、インドネシア最大の美容展示会「コスモボーテ インドネシア 2025」(2025年10月9日〜11日)にて、昨年に続き『ジャパン パビリオン』の単独公式オーガナイザーとして活動します。

コスモボーテ インドネシア 2025

場所:インドネシア・コンベンション・エキシビション(ICE)BSD City, Indonesia

日時:2025年10月9日〜11日

詳細:こちらまでお問い合わせください。

info@univein.com

※出展サポートも個別に提案可能です。

※ジャパン パビリオン ブースはなくなり次第終了となります。

※5月13日(火)15:00- より、オンラインにて

美容業界向けインドネシア販路開拓セミナーを行います。

ジャパンパビリオンは、展示会においてメイドインジャパンを好むインドネシアバイヤーが集まるエリアで、好評につき昨年の2倍の規模、10ブース出展となります。

■コスモボーテ インドネシア 2025とは

本展示会は現地ディストリビューター、美容ドクター、エステやビューティーサロンの経営者、輸入業者などの美容のプロが集まる展示会です。

世界16ヵ国から出展380社、来場者16,800人以上というインドネシア最大のビューティーイベントです。

出展対象は化粧品、健康食品、ヘアケア、エステサロン、美容機器、医療機器などを取り扱う会社となります。

■ジャパンパビリオン単独公式オーガナイザーとしての同社の活動

日本の人口が激減する中、海外のマーケット開拓は必須といえます。

ただ、きっかけや良い方法がわからないで足踏みしてしまう方も多いかと思います。

ジャパンパビリオンの単独公式オーガナイザーである同社は、インドネシアで12年、日系企業の進出の支援をしています。

初めての海外展示会でも、事前の調査から展示会運営、訪問者リストのフォロー、更には交渉や契約、許認可申請、輸出入まで、全て支援します。

