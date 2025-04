ウォーターネットがトータルサポートメンバーとして協賛！第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025

ウォーターネットは、2025年11月に開催される「第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025」にトータルサポートメンバーとして協賛。

第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025

大会期間:2025年11月15日〜26日(12日間)

参加国 :70〜80か国・地域

参加者数:各国選手団等 約6,000人

大会会場:駒沢オリンピック公園総合運動場、東京体育館ほか

デフリンピックとは、英語で「耳がきこえない」を意味する「デフ(Deaf)」と「オリンピック」を組み合わせた言葉で、きこえない・きこえにくい人のための国際スポーツ大会です。

4年に一度開催され、今回は100周年の節目となる記念大会であり、日本では初めての開催となります。

ウォーターネットは、全国に約350の加盟店を展開し、ミネラルバランスに優れたおいしい軟水をリターナブルボトルで宅配しています。

水宅配事業を中心に、SDGsの実現に向けて「ステハジプロジェクト」や「クローバープロジェクト」などの独自の活動を通じ、社会貢献活動を展開しています。

