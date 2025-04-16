±ÊÌî²ê°êàµ¬³Ê³°¤Îº¹¤·Æþ¤ìá¤¬ÏÃÂê¤Ë¡¡¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤´¤È¡Ä¥¹¥´¤Ã¤Ã¤Ã¡×¡Ö²ê°ê¤Á¤ã¤ó¤Ï²¿¥Ð¡¼¥¬¡¼¡©¡×¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¿¤Ù¤Æ»£±Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×
àÅ¹Ä¹á±ÊÌî²ê°ê¤¬¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼»ý¤Á¥Ë¥Ã¥³¥ê
¡¡4·î13Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×(TBS)¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢½Ð±é½÷Í¥¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËÜÆü#±ÊÌî²ê°ê¤µ¤ó¤è¤ê¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¥¥ã¥¹¥È¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÇÈþÌ£¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤³¤Î¸å¤Î»£±Æ¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤Î±ÊÌî¤ä¡¢¥Û¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É¤Î¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤´¤ÈÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¡£²èÁü¤Ë¤Ï¥á¥Ë¥å¡¼¤â¤¦¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤ä¡Ö³¤Ï·¥«¥Ä¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ê¤É¿ô¼ï¤«¤éÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡¢¥¹¥´¤Ã¤Ã¤Ã¡×¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¿¤Ù¤Æ»£±Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¡Ö²ê°ê¤Á¤ã¤ó¤Ï²¿¥Ð¡¼¥¬¡¼¡©¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¡ª¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£