ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、7月1日(火)から8月31日(日)までの期間限定で、サマー・イベント「NO LIMIT! クール・サマー」を開催。今年は、パークの夏の風物詩“びしょ濡れパレード”「NO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレード」に新たな仲間が加わってパワーアップするほか、昨年も大好評だったパークの仲間たちがデザインされた超クールで爽快なひんやりスポット「メガ・クール・ゾーン」も拡大して登場する。

■この夏もてんこ盛り今回実施が決まった「NO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレード」は、誰もが思わず踊りたくなるようなポップなミュージックとともに、「ウォーターシューター」で水をぶっ放し、パーク中"全員びしょ濡れ"になるパレード。フロートやエンターテイナーから水がまき散らされるだけでなく、頭上から四方八方から大量の水が参加者全員に降り注ぐ、豪快で超爽快な体験を届ける。今年は、サンリオの仲間たちのフロートに、50周年のマイメロディと20周年のクロミが一緒に初登場! さらに、マリオと仲間たちのフロートにはジュゲムのダンサーが初登場し、ウォーター・パレードを一層盛り上げる。本パレードは、パークワイド(パレードルート)で実施。走行時間は約40分で、ハローキティ→ピーナッツ→ミニオン→セサミストリート→SING→マリオと仲間たち→ポケモンの順でフロートが登場する。なお、パレードの開催は一日一回で、開催時間は日によって異なる。パレードの詳細情報や鑑賞にあたっての注意事項は、公式ウェブサイトで確認を。また昨年好評だった、夏限定の超爽快ひんやりスポットがパワーアップした新「メガ・クール・ゾーン」が登場。今年は、パークの仲間とハイパー・クールダウン! パークの仲間たちが装飾され、シューティングエリアが拡大する。さらに広がったエリアで子どもたちが思う存分にウォーターシューターをぶっ放せる超爽快体験を楽しめる。さらに、巨大ミストも設置され、大人も涼しく休憩できるスポットとしてパワーアップする。ほてったからだをひんやり瞬間冷却し、夏のパークを思う存分楽しめるだろう。加えて、この夏は、10周年を祝って通年開催しているスペシャル・イベント「ユニバーサル・クールジャパン」で、屋内でクールに楽しめる作品史上初のVRコースター「SPY×FAMILY XR ライド」や、パークと初コラボレーションとなる『薬屋のひとりごと』の超リアル体験が登場。"びしょ濡れ"不可避の「ジュラシック・パーク・ザ・ライド」(6月28日〜7月18日まで運休予定) や『ジョーズ』など、今年はパークのいたるところで全身びしょ濡れになって心の底から思いっきり超冒険を楽しめる夏を届ける。ほかにも、この夏を超"Cool"に超えられるサマープログラムを多数用意するそうなので、今後の新情報にも期待がかかる。