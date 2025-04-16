ÅÔµÄ²ñ¼«Ì±ÅÞ¡¡Î¢¶âÌäÂê¡¡¸µ´´»öÄ¹¡Ö¤¤¤Ä¤«¤é»Ï¤Þ¤êÃ¯¤Î»Ø¼¨¤À¤Ã¤¿¤«¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
ÅìµþÅÔµÄ²ñ¤Î¼«Ì±ÅÞ²ñÇÉ¡ÖÅÔµÄ²ñ¼«Ì±ÅÞ¡×¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤á¤°¤ëÎ¢¶â»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢ÅÔµÄ²ñ¤ÇÀ¯¼£ÎÑÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë¾òÎã¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë°Ñ°÷²ñ¤Ï¤¤ç¤¦¡¢»²¹Í¿Í¤È¤·¤ÆÅÔµÄ²ñ¼«Ì±ÅÞ¤Î¸µ´´»öÄ¹¡¦¾®µÜ°ÂÎ¤ÅÔµÄ¤ò¾·Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®µÜÅÔµÄ¤Ï¡¢ÉÔµºÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿À¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿2022Ç¯¡¢ÅÔµÄ²ñ¼«Ì±ÅÞ¤Î´´»öÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®µÜÅÔµÄ¤ÏËÁÆ¬¤Ç¡¢¡ÖÅÔÌ±¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤ÆµÄ²ñ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤âÂçÊÑ¤Ê¤ªÁû¤¬¤»¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼·ô¤ò³ÆµÄ°÷¤é¤¬ÈÎÇä¤¹¤ëºÝ¡¢¥Î¥ë¥Þ¤òÄ¶¤¨¤¿Ê¬¤ò¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ÇÉÔµºÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¤é¤³¤¦¤·¤¿±¿±Ä¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Ã¯¤Î»Ø¼¨¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®µÜÅÔµÄ¼«¿È¤â250Ëü±ß¤ÎÉÔµºÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Î¥ë¥Þ¤òÄ¶¤¨¤¿Ê¬¤Î»È¤¤Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÀ¯¼£³èÆ°¤Ë»È¤¦¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¡¹¤¬»ñ¶â¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡²ó¤Î°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢À¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿2019Ç¯¤Ë´´»öÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚ¾Ï¹ÀÅÔµÄ¤¬¡¢»²¹Í¿Í¤È¤·¤Æ¾·Ã×¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£