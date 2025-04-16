¡Ö¶âÂô¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤È¡×¶âÂô21À¤µªÈþ½Ñ´Û¡¦ÏÉÅÄ¿·´ÛÄ¹¤¬ÉÁ¤¯Ì¤Íè¤Ï¡Ä¡¡2027Ç¯ÅÙ¤Ë¤ÏÂçµ¬ÌÏ²þ½¤µÙ´Û¤â
³«´Û¤«¤é20Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤Á¡¢º£¤Ç¤Ï¶âÂô´Ñ¸÷¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¾ì½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶âÂô21À¤µªÈþ½Ñ´Û¡£¿·¤¿¤Ë´ÛÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÏÉÅÄ¤á¤ë¤í¤µ¤ó¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿Æü¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦¶âÂô21À¤µªÈþ½Ñ´Û¡£
Íè´Û¼Ô¤Ï¡§
¡ÖTikTok¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤ÇÍè¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡Ö¤ï～ ³Ú¤·¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖSNS¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¼Ì¿¿»£¤ì¤¿¤·¡×
(Q. ´ÛÄ¹½¢Ç¤¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ï¡©)
¶âÂô21À¤µªÈþ½Ñ´Û¡¦ÏÉÅÄ¤á¤ë¤í´ÛÄ¹¡§
¡Ö»ä¤Ï¤â¤È¤â¤È¶âÂô21À¤µªÈþ½Ñ´Û¤ËÄ¹¤¯¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¿Í¤¬¤ª¤«¤¨¤ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¶âÂô¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¤¤¤¦¤Î¤âµþÅÔ½Ð¿È¤ÎÏÉÅÄ´ÛÄ¹¡£³«´ÛÁ°¤Î1999Ç¯¡¢·úÀßÅö»þ¤«¤é¶âÂô21À¤µªÈþ½Ñ´Û¤Î³Ø·Ý°÷¤È¤·¤Æ·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ðー¤Î1¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
20Ç¯¶á¤¯¶âÂô21À¤µªÈþ½Ñ´Û¤Î»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¢¤È¡¢ÀÄ¿¹¸©¤ÎÈþ½Ñ´Û¤Î´ÛÄ¹¤ò·Ð¤Æ¤³¤Î½Õ¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶âÂô¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
(Q. °ìÅÙ³°¤Ë½Ð¤Æ¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¸«¤¨Êý¤¬°ã¤Ã¤¿¤ê¤Ï¡©)
¶âÂô21À¤µªÈþ½Ñ´Û¡¦ÏÉÅÄ¤á¤ë¤í´ÛÄ¹¡§
¡Ö¤«¤Ê¤êÂçµ¬ÌÏ¤Ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê³èÆ°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈþ½Ñ´Û¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èþ½Ñ´Û°Ê³°¤Î³°¤ÎÊý¤¬¡¢¤¢¤½¤³¤Î¾ì½ê¤ò¼Ú¤ê¤ÆÅ¸Í÷²ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¶âÂô21À¤µªÈþ½Ñ´Û¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤ÎÂ¿ÍÍÀ¡¢Â¿È¯À¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¶âÂô21À¤µªÈþ½Ñ´Û¤ÎÆÃÄ§¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
³¹¤Ê¤«¤Î³èÀ²½¤Ë¤âÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë21À¤µªÈþ½Ñ´Û¡£
¤¿¤À¡¢20Ç¯¤Î·îÆü¤Ë¤è¤ë·úÊª¤ÎÏ·µà²½¤Ê¤É¤«¤é¡¢ºÆÍèÇ¯ÅÙ¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê²þ½¤¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢1Ç¯¶á¤¯µÙ´Û¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶âÂô21À¤µªÈþ½Ñ´Û¡¦ÏÉÅÄ¤á¤ë¤í´ÛÄ¹¡§
¡Ö1Ç¯´Ö¤â¤Î´Ö¡¢Èþ½Ñ´Û¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÂçÊÑ¿´¶ì¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶âÂô21À¤µªÈþ½Ñ´Û¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢³¹¤ÏÈþ½Ñ´Û¤Ç¤¢¤êÈþ½Ñ´Û¤Ï³¹¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢³¹¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê´ë²è¤ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¶âÂô21À¤µªÈþ½Ñ´Û¡¦ÏÉÅÄ¤á¤ë¤í´ÛÄ¹¡§
¡Ö21À¤µªÈþ½Ñ´Û¤Ï¹¬¤¤¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¤¿Èþ½Ñ´Û¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±º£¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤âÍè¤Æ¤â¤é¤¦¡¢¤³¤Î2¤Ä¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤Ã¤È¤è¤êÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
º£¤äÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¶âÂô¤Ç¡¢ºÇ¤âÍÌ¾¤Ê¾ì½ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¶âÂô21À¤µªÈþ½Ñ´Û¡£¿·¤·¤¤´é¤ò·Þ¤¨¤Æ¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ø¤ÈÆ°¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£