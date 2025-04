河村勇輝の”ビハインド・ザ・ヘッドパス”がNBA公式の『The State Farm Assist of the week』に見事選出

4月16日(現地時間4月15日)、『The State Farm Assist of the week』がNBAのX公式アカウントにて発表され、メンフィス・グリズリーズに所属する河村勇輝の見せた“ビハインド・ザ・ヘッドパス”が、動画でいの一番に紹介された。

河村は14日(同13日)レギュラーシーズン最終戦のダラス・マーベリックス戦に出場。チームの順位が確定していたこともあり、主力を温存させていたグリズリーズは、第1クォーターから河村に出場機会を与えた。

この日は28分の出場時間を得て12得点5アシスト5リバウンドと大活躍した河村。中でも圧巻だったのは第2クォーター残り4分4秒、ハーフライン付近でボールを奪った河村が、敵陣のゴールに背を向けたまま、ノールックで頭の上から味方のダンクシュートをアシストした。

このプレーが1週間の素晴らしいアシストがまとめられた、NBAの公式動画の一番最初に紹介されたのだ。

NBAレギュラーシーズンを2Way契約のプレーヤーとして勇敢に闘い抜いた河村。同契約ではポストシーズンに出場することはできないが、16日(同15日)に行われたゴールデンステイト・ウォリアーズとのプレーインにもしっかりベンチで選手を応援する姿が映し出された河村。常に全力で、ファンを驚かせるプレーを見せてくれる彼から、今後も目が離せない。

The @StateFarm Assists of the Week! #StateFarmAssists pic.twitter.com/bJQrCbNPWK

- NBA (@NBA) April 14, 2025