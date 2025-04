Ayumu Imazuが、新曲「LIVE IT UP! (feat. Furui Riho)」を4月23日に配信リリースする。

(関連:こっちのけんと、乃紫、Mega Shinnosuke、Ayumu Imazu……バイラルヒットで脚光浴びた次世代アーティストたち)

本楽曲は、UNIQLOのグラフィックTシャツブランド『UT』のWEB CMタイアップソングとして、Ayumu Imazuが書き下ろした1曲。Furui Rihoをフィーチャリングに迎え、どこからともなくパワーが湧いてくるような明るいポップサウンドが特徴的な、全世界へ向けたポジティブソングになっている。

Ayumu ImazuとFurui Rihoを象徴したイラストのジャケットアートワークも公開。また、本日から音楽配信サービスのApple Music/Spotify/Amazon Musicで配信前の楽曲を事前にライブラリ予約できるPre-Add/Pre-Save/Pre-Orderが開始されている。

CMにはAyumu Imazu、Furui Rihoらも出演し、『Live it up! This is UT!』というキャッチコピーのもとグローバル各地域にて展開中。さらにショートバージョンのMVも公開されている。

なおAyumu Imazuは、現在日本国内4大都市を巡るホールツアー『Ayumu Imazu HALL TOUR 2025 “ERA”』を開催中。さらに5月11日には、追加公演として自身初となる東京 日比谷公園大音楽堂でのワンマンライブを予定している。

(文=リアルサウンド編集部)