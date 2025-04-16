TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÌÚÍËÆü¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢À¾ÆüËÜ¤«¤éËÌÆüËÜ¤Ë¤«¤±¤Æ¹­¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤«¤éÀ¾¤ÎÃÏ°è¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬25¡î°Ê¾å¤Î²ÆÆü¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¾å¶õ¤Î´¨µ¤¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤­¡¢ÌÚÍËÆü¤ÏËÌÆüËÜ¤äËÌÎ¦¤âÀÄ¶õ¤ÎÌá¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüÃæ¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤«¤éËÌÆüËÜ¤Ë¤«¤±¤Æ¹­¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤Æ¡¢µ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£

ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï´ØÅì¤«¤éÀ¾¤ÎÃÏ°è¤Ç25¡îÁ°¸å¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢Âçºå¡¦Ê¡²¬¤Ê¤É¤Ç25¡î¡¢Åìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦µþÅÔ¤Ê¤É¤Ç26¡î¡¢Ê¼¸Ë¤ÎË­²¬¤äÄ»¼è¤ÎÊÆ»Ò¤Ç¤Ï28¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Ãë´Ö¤ÏÈ¾Âµ¤Ç²á¤´¤»¤ëµ¤²¹¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ä«ÈÕ¤ÈÆüÃæ¤È¤Îµ¤²¹º¹¤¬Âç¤­¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÉþÁõÁª¤Ó¤Ê¤É¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£

ÆüÃæ¤Ï¹­¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìë¤ÏÅìËÌ¤È²­Æì¤Ç±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢µ¢¤ê¤¬Ìë¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï±«¶ñ¤¬¤¢¤ë¤È¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢ÅÚÍËÆü¤´¤í¤Ë¤«¤±¤ÆÀ¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤Ï²ÆÆü¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢ÌÚÍËÆü°Ê¾å¤Ëµ¤²¹¤Î¾å¤¬¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅÚÍËÆü¤ÏÅìµþ¤Ç28¡î¡¢¹ÃÉÜ¤Ï30¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£µÞ¤Ê½ë¤µ¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£