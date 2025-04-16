栃木SCvs福岡 スタメン発表
[4.16 ルヴァン杯2回戦](栃木グ)
※19:00開始
主審:中村太
副審:長谷川雅、坊薗真琴
<出場メンバー>
[栃木SC]
先発
GK 27 丹野研太
DF 40 高嶋修也
DF 33 ラファエル
DF 37 木邨優人
MF 22 高橋秀典
MF 78 堀内陽太
MF 20 井出真太郎
MF 5 森璃太
FW 39 屋宜和真
FW 9 菅原龍之助
FW 23 星野創輝
控え
GK 31 鹿野修平
DF 25 岩崎博
DF 3 大森博
MF 18 川名連介
MF 44 揚石琉生
MF 47 吉野陽翔
FW 10 五十嵐太陽
FW 29 矢野貴章
FW 38 小堀空
監督
小林伸二
[アビスパ福岡]
先発
GK 1 永石拓海
DF 37 田代雅也
DF 3 奈良竜樹
DF 5 上島拓巳
MF 47 橋本悠
MF 6 重見柾斗
MF 15 秋野央樹
MF 18 岩崎悠人
FW 50 佐藤颯之介
FW 17 ウェリントン
FW 7 金森健志
控え
GK 24 小畑裕馬
DF 20 安藤智哉
DF 29 前嶋洋太
MF 88 松岡大起
FW 11 見木友哉
FW 22 藤本一輝
FW 8 紺野和也
FW 9 シャハブ・ザヘディ
監督
金明輝
※19:00開始
主審:中村太
副審:長谷川雅、坊薗真琴
<出場メンバー>
[栃木SC]
先発
GK 27 丹野研太
DF 40 高嶋修也
DF 33 ラファエル
DF 37 木邨優人
MF 22 高橋秀典
MF 78 堀内陽太
MF 20 井出真太郎
MF 5 森璃太
FW 39 屋宜和真
FW 9 菅原龍之助
FW 23 星野創輝
控え
GK 31 鹿野修平
DF 25 岩崎博
DF 3 大森博
MF 18 川名連介
MF 47 吉野陽翔
FW 10 五十嵐太陽
FW 29 矢野貴章
FW 38 小堀空
監督
小林伸二
[アビスパ福岡]
先発
GK 1 永石拓海
DF 37 田代雅也
DF 3 奈良竜樹
DF 5 上島拓巳
MF 47 橋本悠
MF 6 重見柾斗
MF 15 秋野央樹
MF 18 岩崎悠人
FW 50 佐藤颯之介
FW 17 ウェリントン
FW 7 金森健志
控え
GK 24 小畑裕馬
DF 20 安藤智哉
DF 29 前嶋洋太
MF 88 松岡大起
FW 11 見木友哉
FW 22 藤本一輝
FW 8 紺野和也
FW 9 シャハブ・ザヘディ
監督
金明輝