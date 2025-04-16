[4.16 ルヴァン杯2回戦](栃木グ)

※19:00開始

主審:中村太

副審:長谷川雅、坊薗真琴

<出場メンバー>

[栃木SC]

先発

GK 27 丹野研太

DF 40 高嶋修也

DF 33 ラファエル

DF 37 木邨優人

MF 22 高橋秀典

MF 78 堀内陽太

MF 20 井出真太郎

MF 5 森璃太

FW 39 屋宜和真

FW 9 菅原龍之助

FW 23 星野創輝

控え

GK 31 鹿野修平

DF 25 岩崎博

DF 3 大森博

MF 18 川名連介

MF 44 揚石琉生

MF 47 吉野陽翔

FW 10 五十嵐太陽

FW 29 矢野貴章

FW 38 小堀空

監督

小林伸二

[アビスパ福岡]

先発

GK 1 永石拓海

DF 37 田代雅也

DF 3 奈良竜樹

DF 5 上島拓巳

MF 47 橋本悠

MF 6 重見柾斗

MF 15 秋野央樹

MF 18 岩崎悠人

FW 50 佐藤颯之介

FW 17 ウェリントン

FW 7 金森健志

控え

GK 24 小畑裕馬

DF 20 安藤智哉

DF 29 前嶋洋太

MF 88 松岡大起

FW 11 見木友哉

FW 22 藤本一輝

FW 8 紺野和也

FW 9 シャハブ・ザヘディ

監督

金明輝