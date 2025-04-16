ÀÆÆ£ÏÂµÁ¡¢¡Ø¥µ¥¿¥Ç¡¼LIVE ¥Ë¥å¡¼¥¹ ¥¸¥°¥¶¥°¡Ù¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖHAPPY¡×ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
ÀÆÆ£ÏÂµÁ¤¬¡¢4·î5Æü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¿·ÈÖÁÈ¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥µ¥¿¥Ç¡¼LIVE ¥Ë¥å¡¼¥¹ ¥¸¥°¥¶¥°¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖHAPPY¡×¤ò4·î23Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ø¥µ¥¿¥Ç¡¼LIVE ¥Ë¥å¡¼¥¹ ¥¸¥°¥¶¥°¡Ù¤Ï»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤«¤·Ãå¼Â¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¤ä¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬ÀÆÆ£¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¹Í¤¨¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·Äó¶¡¤ò¤·¤¿³Ú¶Ê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤ªÀÆÆ£ÏÂµÁ¤Ï¡¢4·î25Æü¤Î¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÁ´¹ñ¥À¥Ö¥ë¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¥Ä¥¢¡¼¡ãKAZUYOSHI SAITO LIVE TOUR 2025 ¡ÉDOUBLE SETLIST¡É ¡Á¥«¥â¥·¥«¤È¥ª¥ª¥«¥ß¡Á¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡
2025Ç¯4·î23Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
https://jvcmusic.lnk.to/KazuyoshiSaito_HAPPY
¢¨4·î22Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59¤Þ¤Ç¤ÏPre-add / Pre-save¥Ú¡¼¥¸¤Ë¼«Æ°Á«°Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÊüÁ÷¶É¡§ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È
ÈÖÁÈÌ¾¡§¥µ¥¿¥Ç¡¼LIVE ¥Ë¥å¡¼¥¹ ¥¸¥°¥¶¥°
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍËÆü ¤Ò¤ë11»þ55Ê¬¡Á13»þ30Ê¬¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¡Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ë
½Ð±é¡§¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼ ¾®ß·À¬±Ù
¡¡¡¡¡¡¥¥ã¥¹¥¿¡¼ ÂÎ©²ÆÊÝ¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
¡¡¡¡¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹²òÀâ ¹â²¬Ã£Ç·¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó ÊóÆ»¶É ÆÃÊÌ²òÀâ°Ñ°÷¡Ë
ÈÖÁÈHP¡§https://www.ytv.co.jp/zigzag/
¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¢
¡ØÀÆÆ£ÏÂµÁ¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼2024 ¡ÈÀÄ½Õ58¤¤Ã¤×¡É¡ÁTrio de Pon¡Á Live at Zepp Haneda 2024.11.09¡Ù
https://jvcmusic.lnk.to/KazuyoshiSaito_livetour2024
¡ÖÆ©ÌÀ¤ÎÃÏ¿Þ¡×
https://jvcmusic.lnk.to/BlankMap
¢¡¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ê¥ê¡¼¥¹
¡ØÀÆÆ£ÏÂµÁ¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼2024 ¡ÈÀÄ½Õ58¤¤Ã¤×¡É¡ÁTrio de Pon¡Á Live at Zepp Haneda 2024.11.09 ¡Ù
2025Ç¯3·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¢£Blu-ray
½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÊBD¡Ü¼Ì¿¿½¸¡ÜDVD¡Ë VIZL-2333/ \9,350¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÄÌ¾ïÈ× ¡ÊBD¡Ë VIXL-503 / \6,050¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£DVD
½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Ê2DVD¡Ü¼Ì¿¿½¸¡Ë VIZL-2334 / \8,030¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÄÌ¾ïÈ× ¡ÊDVD¡Ë VIBL-1203 / \4,730¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£LIVE CD
½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Ê3CD¡ÜTrio de Pon¥Ä¥¢¡¼¥¹¥¿¥Ã¥Õ»ÅÍÍ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥ß¥Í¡¼¥È¥Ñ¥¹¡õTrio de Pon¥Ä¥¢¡¼¥²¥¹¥È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥¹¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥»¥Ã¥È¡Ë VIZL-2335 / \6,490¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÄÌ¾ïÈ×¡Ê2CD¡Ë VICL-66003¡Á4 / \3,520¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£Blu-ray¡õDVD
01¤µ¤µ¤¯¤ì
02 ·àÅª¤Ê½Ö´Ö
03 ¤¢¤³¤¬¤ì
04 °¦¤Î¥½¥ê¡¼¥Ê
05 ¤º¤Ã¤È¹¥¤¤À¤Ã¤¿
06 ½ãÉ÷
07 ÄÌ¤ê¤ËÎ©¤Æ¤Ð
08 ÌîÎÉÇ¤Î¤¦¤¿
09 ¶¿½¥
10 ·¯¤Î¤¦¤·¤í»Ñ
11 ²Î¤¦¤¿¤¤¤Î¥Ð¥é¥Ã¥É
12 Summer Days
13 Ìä¤ï¤º¸ì¤ê¤Î»Ò¼é±´
14 ¥Þ¥Ç¥£¥¦¥©¡¼¥¿¡¼
15 FISH STORY
16 Êâ¤¤¤Æµ¢¤í¤¦
17 ¥Ù¥ê¡¼ ¥Ù¥ê¡¼ ¥¹¥È¥í¥ó¥°¡Á¥¢¥¤¥Í¥¯¥é¥¤¥Í¡Á
ENCORE
01 µã¤¯¤Ê¥°¥í¡¼¥ê¡¼¥à¡¼¥ó
02 ¤ä¤µ¤·¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤
03 BAD TIME BLUES
04 WONDERFUL FISH
¸ø¼°BOOTLEG ½é²óÆÃÅµDVD
01 FIRE DOG Live at HIROSHIMA Club Quattro 2024.10.12
02¹¬Ê¡¤ÊÄ«¿© Âà¶þ¤ÊÍ¼¿© Live at OSAKA Zepp Osaka Bayside 2024.10.19
03ËÍ¤Îìû¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸º¤é¤Ê¤¤Live at YOKOHAMA KT Zepp Yokohama 2024.10.24
04¥¦¥µ¥®¤È¥«¥á Live at OKINAWA Music Town OTOICHIBA 2024.11.04
05 Boy Live at OKINAWA Music Town OTOICHIBA 2024.11.04
06¥ì¥¤¥ó¥À¥ó¥¹ Live at TOKYO Zepp Haneda 2024.11.08
07 I Love Me Live at TOKYO Zepp Haneda 2024.11.08
¢£CD
DISC 1
01¤µ¤µ¤¯¤ì
02 ·àÅª¤Ê½Ö´Ö
03 ¤¢¤³¤¬¤ì
04 °¦¤Î¥½¥ê¡¼¥Ê
05 ¤º¤Ã¤È¹¥¤¤À¤Ã¤¿
06 ½ãÉ÷
07 ÄÌ¤ê¤ËÎ©¤Æ¤Ð
08 ÌîÎÉÇ¤Î¤¦¤¿
09 ¶¿½¥
10 ·¯¤Î¤¦¤·¤í»Ñ
11 ²Î¤¦¤¿¤¤¤Î¥Ð¥é¥Ã¥É
DISC2
01 Summer Days
02 Ìä¤ï¤º¸ì¤ê¤Î»Ò¼é±´
03 ¥Þ¥Ç¥£¥¦¥©¡¼¥¿¡¼
04 FISH STORY
05 Êâ¤¤¤Æµ¢¤í¤¦
06 ¥Ù¥ê¡¼ ¥Ù¥ê¡¼ ¥¹¥È¥í¥ó¥°¡Á¥¢¥¤¥Í¥¯¥é¥¤¥Í¡Á
ENCORE
07 µã¤¯¤Ê¥°¥í¡¼¥ê¡¼¥à¡¼¥ó
08 ¤ä¤µ¤·¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤
09 BAD TIME BLUES
10 WONDERFUL FISH
¸ø¼°BOOTLEG ½é²óÆÃÅµCD
01 FIRE DOG Live at HIROSHIMA Club Quattro 2024.10.12
02¹¬Ê¡¤ÊÄ«¿© Âà¶þ¤ÊÍ¼¿© Live at OSAKA Zepp Osaka Bayside 2024.10.19
03ËÍ¤Îìû¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸º¤é¤Ê¤¤Live at YOKOHAMA KT Zepp Yokohama 2024.10.24
04¥¦¥µ¥®¤È¥«¥á Live at OKINAWA Music Town OTOICHIBA 2024.11.04
05 Boy Live at OKINAWA Music Town OTOICHIBA 2024.11.04
06¥ì¥¤¥ó¥À¥ó¥¹ Live at TOKYO Zepp Haneda 2024.11.08
07 I Love Me Live at TOKYO Zepp Haneda 2024.11.08
¢§¥Ó¥¯¥¿¡¼¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄê
¡ÎÀÆÆ£ÏÂµÁRock¡Çn Roll Can Never Die¡ßCOBMASTER¥³¥é¥Ü¡Ï
ÀÆÆ£ÏÂµÁ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖRock¡Çn Roll Can Never Die¡×¤È¥ì¥¸¥ã¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡È¥³¥Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¡É¤¬½é¥³¥é¥Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¡¢¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿ÉáÃÊ»È¤¤¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëµ¡Ç½ÀË¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¥³¥Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¤µ¤ó¤ÎÄÌ¾ï¥é¥¤¥ó¤È¤ÏÊÌÃí¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤ì¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ç¡¢ºÆÈÎ¤ÎÍ½Äê¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
https://victor-store.jp/artist/6971
¥Ä¥¢¡¼¾ðÊó
2025Ç¯4·î25Æü¡Ê¶â¡Ëºë¶Ì¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡¡Âç¥Û¡¼¥ë
³«¾ì 17:30 / ³«±é18:30¡¡¡¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡§¥«¥â¥·¥«
[Ìä]¥Ç¥£¥¹¥¯¥¬¥ì¡¼¥¸ https://info.diskgarage.com/
2025Ç¯4·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ëºë¶Ì¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡¡Âç¥Û¡¼¥ë
³«¾ì 16:00 / ³«±é17:00¡¡¡¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡§¥ª¥ª¥«¥ß
[Ìä]¥Ç¥£¥¹¥¯¥¬¥ì¡¼¥¸ https://info.diskgarage.com/
2025Ç¯5·î2Æü¡Ê¶â¡ËÆàÎÉ¡¦¤Ê¤é100Ç¯²ñ´Û¡¡Âç¥Û¡¼¥ë
³«¾ì 17:30 / ³«±é18:30¡¡¡¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡§¥«¥â¥·¥«
[Ìä]¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¡0570-200-888¡ÊÊ¿Æü¡¦ÅÚÍË11:00¡Á18:00¡Ë
2025Ç¯5·î3Æü¡ÊÅÚ¡¦½Ë¡Ë¼¢²ì¡¦¼¢²ì¸©Î©·Ý½Ñ·à¾ì ¤Ó¤ï¸Ð¥Û¡¼¥ë¡¡Âç¥Û¡¼¥ë
³«¾ì 16:30 / ³«±é17:30¡¡¡¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡§¥ª¥ª¥«¥ß
[Ìä]¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¡0570-200-888¡ÊÊ¿Æü¡¦ÅÚÍË11:00¡Á18:00¡Ë
2025Ç¯5·î5Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÊ¼¸Ë¡¦¿À¸Í¹ñºÝ²ñ´Û ¤³¤¯¤µ¤¤¥Û¡¼¥ë
³«¾ì 16:30 / ³«±é17:30¡¡¡¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡§¥«¥â¥·¥«
[Ìä]¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¡0570-200-888¡ÊÊ¿Æü¡¦ÅÚÍË11:00¡Á18:00¡Ë
2025Ç¯5·î6Æü¡Ê²Ð¡¦¿¶µÙ¡ËÊ¼¸Ë¡¦¿À¸Í¹ñºÝ²ñ´Û¤³¤¯¤µ¤¤¥Û¡¼¥ë
³«¾ì 16:00 / ³«±é17:00¡¡¡¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡§¥ª¥ª¥«¥ß
[Ìä]¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¡0570-200-888¡ÊÊ¿Æü¡¦ÅÚÍË11:00¡Á18:00¡Ë
2025Ç¯5·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¦²¬Ã«¹Ýµ¡Ì¾¸Å²°¸ø²ñÆ²
³«¾ì 16:45 / ³«±é17:30¡¡¡¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡§¥«¥â¥·¥«
[Ìä]¥¸¥§¥¤¥ë¥Ï¥¦¥¹¡¡052-936-6041¡ÊÊ¿Æü11:00¡Á15:00¡Ë
2025Ç¯5·î11Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦²¬Ã«¹Ýµ¡Ì¾¸Å²°¸ø²ñÆ²
³«¾ì 16:15 / ³«±é17:00¡¡¡¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡§¥ª¥ª¥«¥ß
[Ìä]¥¸¥§¥¤¥ë¥Ï¥¦¥¹¡¡052-936-6041¡ÊÊ¿Æü11:00¡Á15:00¡Ë
2025Ç¯5·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¹Åç¡¦¹ÅçÊ¸²½³Ø±àHBG¥Û¡¼¥ë
³«¾ì 16:30 / ³«±é17:30¡¡¡¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡§¥«¥â¥·¥«
[Ìä]YUMEBANCHI¡Ê¹Åç¡Ë¡¡082-249-3571¡ÊÊ¿Æü 12:00¡Á17:00¡Ë
2025Ç¯5·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¹Åç¡¦¹ÅçÊ¸²½³Ø±àHBG¥Û¡¼¥ë
³«¾ì 16:00 / ³«±é17:00¡¡¡¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡§¥ª¥ª¥«¥ß
[Ìä]YUMEBANCHI¡Ê¹Åç¡Ë¡¡082-249-3571¡ÊÊ¿Æü 12:00¡Á17:00¡Ë
2025Ç¯5·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë²¬»³¡¦²¬»³·Ý½ÑÁÏÂ¤·à¾ì ¥Ï¥ì¥Î¥ï¡¡Âç·à¾ì
³«¾ì 17:30 / ³«±é18:30¡¡¡¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡§¥«¥â¥·¥«
[Ìä]YUMEBANCHI¡Ê²¬»³¡Ë¡¡086-231-3531¡ÊÊ¿Æü 12:00¡Á17:00¡Ë
2025Ç¯5·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¹âÃÎ¡¦¹âÃÎ¸©Î©¸©Ì±Ê¸²½¥Û¡¼¥ë¡¡¥ª¥ì¥ó¥¸¥Û¡¼¥ë
³«¾ì 17:45 / ³«±é18:30¡¡¡¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡§¥ª¥ª¥«¥ß
[Ìä]YUMEBANCHI¡Ê²¬»³¡Ë¡¡086-231-3531¡ÊÊ¿Æü 12:00¡Á17:00¡Ë
2025Ç¯5·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë»°½Å¡¦»°½Å¸©Ê¸²½²ñ´Û¡¡Âç¥Û¡¼¥ë
³«¾ì 17:30 / ³«±é18:30¡¡¡¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡§¥ª¥ª¥«¥ß
[Ìä]¥¸¥§¥¤¥ë¥Ï¥¦¥¹¡¡052-936-6041¡ÊÊ¿Æü11:00¡Á15:00¡Ë
2025Ç¯5·î31Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
³«¾ì 16:30 / ³«±é17:30¡¡¡¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡§¥«¥â¥·¥«
[Ìä]¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¡0570-200-888¡ÊÊ¿Æü¡¦ÅÚÍË11:00¡Á18:00¡Ë
2025Ç¯6·î1Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
³«¾ì 16:00 / ³«±é17:00¡¡¡¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡§¥ª¥ª¥«¥ß
[Ìä]¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¡0570-200-888¡ÊÊ¿Æü¡¦ÅÚÍË11:00¡Á18:00¡Ë
https://kyodo-osaka.co.jp/
2025Ç¯6·î3Æü¡Ê²Ð¡ËµþÅÔ¡¦¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ¡¡¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
³«¾ì 17:30 / ³«±é18:30¡¡¡¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡§¥«¥â¥·¥«
[Ìä]¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¡0570-200-888¡ÊÊ¿Æü¡¦ÅÚÍË11:00¡Á18:00¡Ë
2025Ç¯6·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë´ä¼ê¡¦±ü½£»ÔÊ¸²½²ñ´Û Z¥Û¡¼¥ë¡¡Âç¥Û¡¼¥ë
³«¾ì 16:30 / ³«±é17:30¡¡¡¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡§¥«¥â¥·¥«
[Ìä]GIP¡¡https://www.gip-web.co.jp/t/info
2025Ç¯6·î8Æü¡ÊÆü¡Ë½©ÅÄ¡¦¤¢¤¤¿·Ý½Ñ·à¾ì¥ß¥ë¥Ï¥¹¡¡Âç¥Û¡¼¥ë
³«¾ì 16:30 / ³«±é17:30¡¡¡¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡§¥ª¥ª¥«¥ß
[Ìä]GIP¡¡https://www.gip-web.co.jp/t/info
2025Ç¯6·î10Æü¡Ê²Ð¡ËËÌ³¤Æ»¡¦¥«¥Ê¥â¥È¥Û¡¼¥ë¡Ê»¥ËÚ»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë¡Ë
³«¾ì 17:45 / ³«±é18:30¡¡¡¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡§¥«¥â¥·¥«
[Ìä]WESS¡¡info@wess.co.jp
2025Ç¯6·î11Æü¡Ê¿å¡ËËÌ³¤Æ»¡¦¥«¥Ê¥â¥È¥Û¡¼¥ë¡Ê»¥ËÚ»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë¡Ë
³«¾ì 17:45 / ³«±é18:30¡¡¡¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡§¥ª¥ª¥«¥ß
[Ìä]WESS¡¡info@wess.co.jp
2025Ç¯6·î19Æü¡ÊÌÚ¡ËÀÐÀî¡¦ËÜÂ¿¤Î¿¹ËÌÅÅ¥Û¡¼¥ë
³«¾ì 17:30 / ³«±é18:30¡¡¡¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡§¥«¥â¥·¥«
[Ìä]FOB¶âÂô¡¡076-232-2424¡ÊÊ¿Æü11:00¡Á17:00¡Ë
2025Ç¯6·î20Æü¡Ê¶â¡ËÄ¹Ìî¡¦Ä¹Ìî»Ô·Ý½Ñ´Û¡¡¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
³«¾ì 18:00 / ³«±é18:30¡¡¡¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡§¥ª¥ª¥«¥ß
[Ìä]FOB¿·³ã¡¡025-229-5000¡ÊÊ¿Æü11:00¡Á17:00¡Ë
2025Ç¯6·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¿·³ã¡¦¿·³ã¥Æ¥ë¥µ
³«¾ì 17:00 / ³«±é17:30¡¡¡¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡§¥«¥â¥·¥«
[Ìä]FOB¿·³ã¡¡025-229-5000¡ÊÊ¿Æü11:00¡Á17:00¡Ë
2025Ç¯6·î25Æü¡Ê¿å¡ËÅìµþ¡¦LINE CUBE SHIBUYA
³«¾ì 17:00 / ³«±é18:00¡¡¡¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡§¥«¥â¥·¥«
[Ìä]¥Ç¥£¥¹¥¯¥¬¥ì¡¼¥¸¡¡https://info.diskgarage.com/
2025Ç¯6·î26Æü¡ÊÌÚ¡ËÅìµþ¡¦LINE CUBE SHIBUYA
³«¾ì 17:00 / ³«±é18:00¡¡¡¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡§¥ª¥ª¥«¥ß
[Ìä]¥Ç¥£¥¹¥¯¥¬¥ì¡¼¥¸¡¡https://info.diskgarage.com/
2025Ç¯6·î28Æü¡ÊÅÚ¡ËÆÊÌÚ¡¦ÆÊÌÚ¸©Áí¹çÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡¡¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
³«¾ì 16:45 / ³«±é17:30¡¡¡¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡§¥«¥â¥·¥«
[Ìä]¥Ç¥£¥¹¥¯¥¬¥ì¡¼¥¸¡¡https://info.diskgarage.com/
2025Ç¯6·î29Æü¡ÊÆü¡ËÆÊÌÚ¡¦ÆÊÌÚ¸©Áí¹çÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡¡¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
³«¾ì 16:15 / ³«±é17:00¡¡¡¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡§¥ª¥ª¥«¥ß
[Ìä]¥Ç¥£¥¹¥¯¥¬¥ì¡¼¥¸ https://info.diskgarage.com/
2025Ç¯7·î3Æü¡ÊÌÚ¡ËµÜ¾ë¡¦SENDAI GIGS
³«¾ì 17:45 / ³«±é18:30¡¡¡¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡§¥«¥â¥·¥«
[Ìä]GIP¡¡https://www.gip-web.co.jp/t/info
2025Ç¯7·î4Æü¡Ê¶â¡ËµÜ¾ë¡¦SENDAI GIGS
³«¾ì 17:45 / ³«±é18:30¡¡¡¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡§¥ª¥ª¥«¥ß
[Ìä]GIP¡¡https://www.gip-web.co.jp/t/info
2025Ç¯7·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦ÁêÌÏ½÷»ÒÂç³Ø¥°¥ê¡¼¥ó¥Û¡¼¥ë¡¡Âç¥Û¡¼¥ë
³«¾ì 16:30 / ³«±é17:30¡¡¡¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡§¥«¥â¥·¥«
[Ìä]¥Ç¥£¥¹¥¯¥¬¥ì¡¼¥¸¡¡https://info.diskgarage.com/
2025Ç¯7·î13Æü¡ÊÆü¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦ÁêÌÏ½÷»ÒÂç³Ø¥°¥ê¡¼¥ó¥Û¡¼¥ë¡¡Âç¥Û¡¼¥ë
³«¾ì 16:00 / ³«±é17:00¡¡¡¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡§¥ª¥ª¥«¥ß
[Ìä]¥Ç¥£¥¹¥¯¥¬¥ì¡¼¥¸ https://info.diskgarage.com/
2025Ç¯7·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¼¯»ùÅç¡¦Àî¾¦¥Û¡¼¥ë¡Ê¼¯»ùÅç»ÔÌ±Ê¸²½¥Û¡¼¥ë¡Ë¡¡Âè£±¥Û¡¼¥ë
³«¾ì 17:45 / ³«±é18:30 ¡¡¡¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡§¥ª¥ª¥«¥ß
[Ìä]BASE CAMP¡¡092-406-7737¡ÊÊ¿Æü12:00¡Á17:00¡Ë
2025Ç¯7·î20Æü¡ÊÆü¡ËÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹¡¡¥Û¥Æ¥ë¡õ¥Û¡¼¥ë
³«¾ì 16:30 / ³«±é17:30¡¡¡¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡§¥«¥â¥·¥«
[Ìä]BASE CAMP¡¡092-406-7737¡ÊÊ¿Æü12:00¡Á17:00¡Ë
2025Ç¯7·î21Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹¡¡¥Û¥Æ¥ë¡õ¥Û¡¼¥ë
³«¾ì 16:00 / ³«±é17:00¡¡¡¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡§¥ª¥ª¥«¥ß
[Ìä]BASE CAMP¡¡092-406-7737¡ÊÊ¿Æü12:00¡Á17:00¡Ë
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡Ê¥«¥â¥·¥«¡¦¥ª¥ª¥«¥ß¸ø±é¶¦ÄÌ¡Ë
¡ý»ØÄêÀÊ¡§8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ýÃåÀÊ»ØÄêÀÊ¡§8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ýÃí¼áÉÕ»ØÄêÀÊ¡§8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ýÎ©¸«ÀÊ¡§8,250±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ýÎ©¤Á°ÌÃÖ»ØÄêÀÊ¡§8,250±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨3ºÐÌ¤Ëþ¤´Æþ¾ìÉÔ²Ä¡£3ºÐ°Ê¾å¤«¤éÆþ¾ì¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ1Ëç¤º¤Ä¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨»ØÄêÀÊ°Ê³°¤Î·ô¼ï¤Ï²ñ¾ì¤´¤È¤ËÈÎÇäÍÌµ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨7·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦7·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë0SENDAI GIGS¸ø±é¤ÏÅöÆü¡¢ÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯Âå¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢§¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯ÇäÆü
¡¦4·î25Æü¡Ê¶â¡Ëºë¶Ì¸ø±é ¡Á6·î8Æü¡ÊÆü¡Ë½©ÅÄ¸ø±é¡§È¯ÇäÃæ
¡¦6·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë»¥ËÚ¸ø±é ¡Á 7·î21Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÊ¡²¬¸ø±é¡§2025Ç¯4·î27Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ú¥À¥Ö¥ë¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¥Ä¥¢¡¼¤ÎAFTER PARTYÄÉ²Ã¸ø±é¤¬Åìµþ¤È½é¤Î³¤³°¸ø±é¤È¤Ê¤ëÂæËÌ¤Ç³«ºÅ·èÄê¡ª
¡Î7·î29Æü¡Ê²Ð¡ËZepp Haneda¸ø±é³µÍ×¡Ï
¡¦²ñ¾ì¡§Zepp Haneda
¡¦¸ø±éÆüÄø¡§2025Ç¯7·î29Æü¡Ê²Ð¡Ë 17:30³«¾ì¡¿18:30³«±é
¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§
1³¬¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° 8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸¤´Æþ¾ìÉÔ²Ä¡£Æþ¾ì¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ1Ëç¤º¤Ä¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨¸ø±éÅöÆü¡¢ÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯Âå¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯ÇäÆü¡§2025Ç¯5·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¡Á
¡¦¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡§DISK GARAGE¡¡https://www.diskgarage.com/
¡Î8·î2Æü¡ÊÅÚ¡ËZepp New Taipei¸ø±é³µÍ×¡Ï
¡¦²ñ¾ì¡§Zepp New Taipei
¡¦¸ø±éÆüÄø¡§2025Ç¯8·î2Æü¡ÊÅÚ¡Ë 17:00³«¾ì¡¿18:00³«±é¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë
¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§
1³¬ºÂÀÊA¡§NT$3,200
1³¬¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°B¡§NT$2,800
2³¬ºÂÀÊC¡§NT$3,200
2³¬ºÂÀÊD¡§NT$3,200
¢¨7ºÐÌ¤Ëþ¡ÊÌ¤½¢³Ø»ù¡ËÆþ¾ìÉÔ²Ä¡£7ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤«¤é°ì¿Í1Ëç¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¸ø±éÅöÆü¡¢ÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯Âå¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯ÇäÆü¡ÊÀèÃå¡Ë¡§2025Ç¯4·î30Æü¡Ê¿å¡Ë12:00¡Á¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¤Î4/30¡Ê¿å¡Ë13:00¡Ë
¡¦¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡§Âç¹ãéº½ÑBIG ART¡¡https://www.facebook.com/bigart.tw/
contact@abigart.com
¡ÎZepp Haneda¸ø±é¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô¼õÉÕ¡ÊÃêÁªÀ©¡Ë¤Î¤´°ÆÆâ¡Ï
¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤Î³§ÍÍ¤ÏÀÆÆ£ÏÂµÁ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥ÈÆâ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷ÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤Î¾å¡¢¼õÉÕ´ü´ÖÆâ¤Ë²ñ°÷ÀìÍÑ¥µ¥¤¥ÈÆâNEWS¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤ª¿Ê¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô¼õÉÕ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼´ü´Ö
2025Ç¯4·î21Æü¡Ê·î¡Ë12:00 ¡Á 2025Ç¯4·î27Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¢¨¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô¼õÉÕ¤ÏÃêÁªÀ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤´ÍÑ°Õ¤ò¤ªÌóÂ«¤Ç¤¤ë¼õÉÕ¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨À°ÍýÈÖ¹æ¤äºÂÀÊ°ÌÃÖ¤ÏÃêÁª¤Ç·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Áá¤¤ÈÖ¹æ¤äÁ°Êý¤Î¤ªÀÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢§ÀÆÆ£ÏÂµÁ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖSomething¡ÝElse¡×
https://www.kazuyoshi-saito.com/contact
¡ÎÂæËÌ¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´°ÆÆâ¡Ï
ÂæËÌ¸ø±é¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô¼õÉÕ¤ò´Þ¤á¤Æ¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
4·î30Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê°ìÈÌÈ¯Çä¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¼µ¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡ÖTicket Plus¡Ê±óÂçÓ´É¼·ÏÅý¥Á¥±¥Ã¥È¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§Ticket Plus (±óÂçÓ´É¼·ÏÅý¥Á¥±¥Ã¥È¥×¥é¥¹¡Ë
https://ticketplus.com.tw/
¢§¡ÖKAZUYOSHI SAITO LIVE TOUR 2025 ¡ÉDOUBLE SETLIST¡É ¡Á¥«¥â¥·¥«¤È¥ª¥ª¥«¥ß¡Á¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.kazuyoshi-saito.com/tour2025/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡ÀÆÆ£ÏÂµÁ ¥ì¡¼¥Ù¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡ÀÆÆ£ÏÂµÁ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡ÀÆÆ£ÏÂµÁ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡ÀÆÆ£ÏÂµÁ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë