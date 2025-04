斉藤和義が、4月5日よりスタートした新番組、読売テレビ・日本テレビ系『サタデーLIVE ニュース ジグザグ』のテーマソングとして書き下ろした新曲「HAPPY」を4月23日に配信リリースすることを発表した。『サタデーLIVE ニュース ジグザグ』は試行錯誤を繰り返しながら、しかし着実に多様な視点やアプローチを提供していくという番組コンセプトが斉藤自身の考えにも通じるところがあり、この考えをイメージして書き下ろし提供をした楽曲だという。

リリース情報



