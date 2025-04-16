¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¡¢°¦¼Ö¤¬¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¡ª¡¡¥«¥¹¥¿¥à¤Ë¤âÀä»¿¤ÎÀ¼¡ÖÅý°ì´¶¤¢¤ë¿§¹ç¤¤¡×¡Ö¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¤¬¡¢16Æü¤Ë¥¨¥Ã¥¯¥¹¤ò¹¹¿·¡£°¦¼Ö¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¡¢°¦¼Ö¤¬¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¡ª¡¡¥«¥¹¥¿¥à¤Ë¤âÀä»¿¤ÎÀ¼¡¡¤Û¤«¤Î°¦¼Ö¤âÈäÏª¡Ê4Ëç¡Ë
¡¡ÅÙ¡¹¥Ð¥¤¥¯¤ò¥«¥¹¥¿¥à¤·¡¢SNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤ë¤Î¡£º£²ó¤Ï¡Ö¼Ö¸¡¤Ø¡Á¡¡¤µ¡¢¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Îµ¨ÀáÅþÍè¤ä¤Ç¡¼¡×¤È¥Ð¥¤¥¯¡ÖKAWASAKI¡¡Z900RS¡×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡ßÀÄ¤¤¥¥ã¥Ã¥×»Ñ¤Ç¡¢ÀÖ¤È¹õ¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê°¦¼Ö¤Î²£¤ËÎ©¤Á¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿§¤ÎÅý°ì¤¬¤È¤Æ¤âÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡¢ÆÃ¤Ë¥Þ¥Õ¥é¡¼¤È¥Û¥¤¡¼¥ë¤â¤³¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¡Ö¤Ä¤ë¤Á¤ã¤ó¤â¥Ð¥¤¥¯¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¡Ê¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°»Ñ¡Ë¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¿Æ»Ò¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¡Ê¤Ä¤ë¤Î ¤¿¤±¤·¡Ë
1975Ç¯5·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥À¥¤¥Ê¡Ù¡Ê1997Ç¯¡Ë¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î¥¢¥¹¥«¡¦¥·¥óÌò¤òÌ³¤áÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£2007Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¥¯¥¤¥º!¥Ø¥¥µ¥´¥óII¡Ù¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¸½ºß¤â¥¿¥ì¥ó¥È¡¢ÇÐÍ¥¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¾è¤ë¤Î¤¿¤Î»Î¡Ê¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¡Ë¡×¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê@noruno_tanoshi¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¡¢°¦¼Ö¤¬¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¡ª¡¡¥«¥¹¥¿¥à¤Ë¤âÀä»¿¤ÎÀ¼¡¡¤Û¤«¤Î°¦¼Ö¤âÈäÏª¡Ê4Ëç¡Ë
¡¡ÅÙ¡¹¥Ð¥¤¥¯¤ò¥«¥¹¥¿¥à¤·¡¢SNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤ë¤Î¡£º£²ó¤Ï¡Ö¼Ö¸¡¤Ø¡Á¡¡¤µ¡¢¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Îµ¨ÀáÅþÍè¤ä¤Ç¡¼¡×¤È¥Ð¥¤¥¯¡ÖKAWASAKI¡¡Z900RS¡×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡ßÀÄ¤¤¥¥ã¥Ã¥×»Ñ¤Ç¡¢ÀÖ¤È¹õ¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê°¦¼Ö¤Î²£¤ËÎ©¤Á¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¡Ê¤Ä¤ë¤Î ¤¿¤±¤·¡Ë
1975Ç¯5·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥À¥¤¥Ê¡Ù¡Ê1997Ç¯¡Ë¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î¥¢¥¹¥«¡¦¥·¥óÌò¤òÌ³¤áÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£2007Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¥¯¥¤¥º!¥Ø¥¥µ¥´¥óII¡Ù¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¸½ºß¤â¥¿¥ì¥ó¥È¡¢ÇÐÍ¥¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¾è¤ë¤Î¤¿¤Î»Î¡Ê¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¡Ë¡×¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê@noruno_tanoshi¡Ë