【NieR:Piano Journeys】 4月16日 発売 価格：3,630円

　スクウェア・エニックスは、ピアノアレンジアルバム「NieR:Piano Journeys」を本日4月16日に発売した。価格は3,630円。

　本商品は15周年を迎えるNieRシリーズのピアノアレンジアルバム。「NieR:Automata」、「NieR Re[in]carnation」、「NieR Replicant ver.1.22474487139...」より厳選した楽曲が新規アレンジで収録されている。演奏はベンヤミン・ヌス氏が務める。

収録曲

01 Inori - 祈リ
作曲：岡部 啓一
編曲：Benyamin Nuss

02 エミール
作曲：MONACA
編曲：中山 博之

03 遊園施設
作曲：帆足 圭吾
編曲：Mariam Abounnasr

04 イニシエノウタ
作曲：MONACA
編曲：亀岡 夏海

05 穏ヤカナ眠リ
作曲：岡部 啓一
編曲：宮野 幸子

06 遺サレタ場所
作曲：岡部 啓一
編曲：中山 博之

07 光ノ風吹ク丘
作曲：MONACA
編曲：Mariam Abounnasr

08 カイネ
作曲：MONACA
編曲：Benyamin Nuss

09 Weight of the World
作曲：岡部 啓一
編曲：亀岡 夏海

10 泡沫ノ言葉
作曲：岡部 啓一
編曲：宮野 幸子

【『NieR:Piano Journeys』PV】

(C)SQUARE ENIX