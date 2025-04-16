NieRシリーズよりピアノアレンジアルバム「NieR:Piano Journeys」が本日4月16日に発売
【NieR:Piano Journeys】 4月16日 発売 価格：3,630円
01 Inori - 祈リ
02 エミール
03 遊園施設
04 イニシエノウタ
05 穏ヤカナ眠リ
06 遺サレタ場所
07 光ノ風吹ク丘
08 カイネ
09 Weight of the World
10 泡沫ノ言葉 【『NieR:Piano Journeys』PV】
スクウェア・エニックスは、ピアノアレンジアルバム「NieR:Piano Journeys」を本日4月16日に発売した。価格は3,630円。
本商品は15周年を迎えるNieRシリーズのピアノアレンジアルバム。「NieR:Automata」、「NieR Re[in]carnation」、「NieR Replicant ver.1.22474487139...」より厳選した楽曲が新規アレンジで収録されている。演奏はベンヤミン・ヌス氏が務める。
収録曲
01 Inori - 祈リ
作曲：岡部 啓一
編曲：Benyamin Nuss
02 エミール
作曲：MONACA
編曲：中山 博之
03 遊園施設
作曲：帆足 圭吾
編曲：Mariam Abounnasr
04 イニシエノウタ
作曲：MONACA
編曲：亀岡 夏海
05 穏ヤカナ眠リ
作曲：岡部 啓一
編曲：宮野 幸子
06 遺サレタ場所
作曲：岡部 啓一
編曲：中山 博之
07 光ノ風吹ク丘
作曲：MONACA
編曲：Mariam Abounnasr
08 カイネ
作曲：MONACA
編曲：Benyamin Nuss
09 Weight of the World
作曲：岡部 啓一
編曲：亀岡 夏海
10 泡沫ノ言葉
作曲：岡部 啓一
編曲：宮野 幸子
(C)SQUARE ENIX