ÁèÅÀ¤Ï¸½»ÔÀ¯¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤ä¿Í¸ý¸º¾¯ÂÐºö¡¡¸½¿¦¤È¿·¿Í¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤ÎÈ÷Á°»ÔÄ¹Áª¡¡20ÆüÅê³«É¼¡¡²¬»³
¸½¿¦¤È¿·¿Í¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤ÎÈ÷Á°»ÔÄ¹Áª¡¡20ÆüÅê³«É¼
¡¡4·î20Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÈ÷Á°»ÔÄ¹Áªµó¤Ï¡¢¸½¿¦¤È¿·¿Í¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½»ÔÀ¯¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤ä¿Í¸ý¸º¾¯ÂÐºö¤Ê¤É¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡È÷Á°»ÔÄ¹Áª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë¤¤¤º¤ì¤âÌµ½êÂ°¤Ç¸µÈ÷Á°¾¦¹©²ñµÄ½ê²ñÆ¬¤Ç¿·¿Í¤ÎÄ¹ºê¿®¹Ô¤µ¤ó¡Ê79¡Ë¤È3²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤òÌÜ»Ø¤¹¸½¿¦¤ÎµÈÂ¼Éð»Ê¤µ¤ó¡Ê78¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡ÊÌµ¡¦¿·¡¿Ä¹ºê¿®¹Ô ¸õÊä¡Ë
¡ÖÊÄº¿Åª¤Ê»ÔÌò½ê¤ò²þ¤á¡¢»ÔÀ¯¤ÎÆ©ÌÀ²½¤È¹ÔÀ¯¤Î¸«¤¨¤ë²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢°ì½ï¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯»×¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡Ä¹ºê¤µ¤ó¤Ï¡¢Éã¿Æ¤«¤é°ú¤·Ñ¤¤¤ÀÅ´¹©½ê¤Î²ñÄ¹¤òÌ³¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ÷Á°¾¦¹©²ñµÄ½ê¤Î²ñÆ¬¤ä²¬»³¸©È÷Á°¾ÆÆ«Í§²ñ¤ÎÍý»öÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÌµ¡¦¿·¡¿Ä¹ºê¿®¹Ô ¸õÊä¡Ë
¡Ö°ìÈÖ¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡Ø°ÂÁ´¡¦°Â¿´¡Ù¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë»È¤¦¤â¤Î¤òÀ°È÷¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡Ä¹ºê¤µ¤ó¤¬·Ç¤²¤ë¤Î¤Ï»Ò¤É¤â¤«¤é¹âÎð¼Ô¤Þ¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡£
¡¡³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¤ÏÂçµ¬ÌÏºÒ³²¤ËÈ÷¤¨¡¢¾å²¼¿åÆ»¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤ä¸ø¶¦»ÜÀß¡¢³Ø¹»¤ÎÀ°È÷¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ä¹ºê¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¼ã¤¤À¤Âå¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ¤Î¸òÉÕ¶â¤Ê¤É¤Î³èÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤¦¤·¤¿¡Ö»ÔÌ±¤ÎÀ¼¡×¤ò»ÔÀ¯¤ËÈ¿±Ç¤·¤¿¤¤¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÌµ¡¦¿·¡¿Ä¹ºê¿®¹Ô ¸õÊä¡Ë
¡Ö¼ã¤¤¿Í¡¢30Âå¡¢40Âå¤Î¿Í¤¬ÏÃ¤·¤ËÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£È÷Á°»Ô¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê°Õ¸«¤òÈà¤é¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤É¤¦¼è¤ê°·¤¦¤«¡¢Èà¤é¤Î°Õ¸«¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¡×
¡ÊÌµ¡¦¸½¡¿µÈÂ¼Éð»Ê ¸õÊä¡Ë
¡ÖÈ÷Á°»Ô¤òÂ¾¤Î¼«¼£ÂÎ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»ÔÌ±¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£³ÆÃÏ¶è¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤ò1¤Ä1¤Ä¼¡¤Î4Ç¯´Ö¤Ç²ò·è¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¡¡µÈÂ¼¤µ¤ó¤ÏÈ÷Á°¾¦¹©²ñµÄ½ê¤Î²ñÆ¬¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¡¢2013Ç¯¡¢È÷Á°»ÔÄ¹¤Ë½éÅöÁª¡£2017Ç¯¤ËÍîÁª¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2021Ç¯¤ËºÆ¤ÓÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÌµ¡¦¸½¡¿µÈÂ¼Éð»Ê ¸õÊä¡Ë
¡ÖÅÚÃÏ¤òÈ÷Á°»Ô¤¬Çã¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Ìµ½þ¤Î½»ÂðÃÏ¤Ë¤·¤Æ»Ô³°¤Î¿Í¤ËÈ÷Á°»Ô¤Ë°Ü¤ê½»¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¡×
¡¡µÈÂ¼¤µ¤ó¤Ï2´ü8Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ¶è¤Î²ÝÂê¤Ë±þ¤¸¤¿¸øÌó¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â²áÁÂ²½¤¬¿Ê¤àÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Î°Ü½»Â¥¿Ê¤òÌÜ»Ø¤·Ìµ½þ¤ÎÊ¬¾ùÃÏ¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¾®³Ø¹»¤òÂ¸Â³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¹ñºÝÅª¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤äµëÉÕ·¿¤Î¾©³Ø¶â¤Ê¤É¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤ë³Ø¹»¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÌµ¡¦¸½¡¿µÈÂ¼Éð»Ê ¸õÊä¡Ë
¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¾®³Ø¹»¤òÊÄ¹»¤¹¤ë»þ´ü¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤â10¤¢¤ë¾®³Ø¹»³ÆÃÏ¶è¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¾®³Ø¹»¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤Â³¤¿Í¸ýÁýÂÐºö¤ò¤·¤ÆÄ¹¤¯³ÆÃÏ¶è¤Î¾®³Ø¹»¤ò°Ý»ý¤·5¤Ä¤ÎÃæ³Ø¹»¤â°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸½¿¦¤Î2´ü8Ç¯¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤ä¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¤ë¡ÖÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤Ê¤É¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤ÎÁªµó¡£º£¸å¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¿Þ½ñ´Û¤äÈþ½Ñ´Û¡¢Â¿ÌÜÅª»ÜÀß¤Ê¤É¤ò¤É¤¦³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡È÷Á°»ÔÄ¹Áª¤Ï4·î20Æü¤ËÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Â¨Æü³«É¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£