アツく、楽しく、ファンと思いっきり遊び尽くした一夜！「小林愛香 LIVE TOUR 2025“すきくらぶ”」ファイナル神奈川公演レポート

4月11日、歌手・声優の小林愛香が、神奈川・CLUB CITTA’にて「小林愛香 LIVE TOUR 2025 “すきくらぶ”」を開催。メジャーデビュー5周年を飾る本ツアーは、リリースの時系列を意識したかのような流れを感じるセットリストを通じて彼女の“これまで”の足跡をたどるアニバーサリー感を持ちながら、同時に“今”の魅力を存分に味わえるものに。ツアーファイナルにあたる神奈川公演も、ただ過去を懐古するだけでなく存分に今この瞬間を楽しめる、アツいアツいステージだった。

TEXT BY 須永兼次

PHOTOGRAPHY BY 中島たくみ

5周年ならでは!これまでの歩みを振り返るかのような前半戦

開演時間を迎えて場内が青の照明とオープニングSEの音に包まれるなか、まずはバンドメンバーが登場し位置につくと、飛行機がテイクオフするようなSEに続いて最新アルバムのリード曲「Lonely Flight」のイントロが流れ始める。そして小林が登場し「“すきくらぶ”ツアーファイナル、楽しんでいきましょー!」と呼びかけてライブは幕開け。微笑みと共に清涼感のある歌声を伸びやかに響かせていき、同時にBメロでは笑顔で拳を振り上げ盛り上がりを先導するなど、コミュニケーションも楽しみながら観客をライブのムードにいきなり没入させていく。

1曲歌って気持ち良さそうな満面の笑みを見せると、続く「NO LIFE CODE」では冒頭で「いくよっ!」とフロアにマイクを向けてコール部を委ねてスタート。イントロ中もマイクを向けながら、観客と一緒に跳ねてテンションを高めていく彼女の歌声は、この日もとにかくパワフル。サビではそこに開放感を上乗せして、たまらなく魅力的なものとして響き渡っていく。さらに歌詞に合わせて観客を指差したり、観客からのコールを受けて跳ねまくったりと、同時に身振り手振りを通じてコミュニケーションも。その結果、2曲目にしてクライマックスかと見紛うレベルの熱量を巻き起こしていた。

歌唱後には、開演前に会場周辺を見舞った突然の雷雨のなか足を運んだファンに感謝を述べ、「みんなでここをアツい会場にしていきましょう!」と呼びかけていく。メジャーデビュー5周年を迎えたことを改めて述べ祝福の声を浴びると、これまで多く歌ってきたアニメタイアップ曲について「そういう楽曲も、いっぱい皆さんと楽しめたら!」と語り、さっそくアニメ主題歌でもある2ndシングル「Tough Heart」へ。頭サビからの力強い歌声に、すぐさま観客のコールが呼び起こされる。この曲でも観客と視線を交わしながら楽しそうに、それでいてエネルギーに溢れたステージングを繰り広げ、ミドルバラード「空は誰かのものじゃない」へ。青のライティングやペンライトの光に包まれながら、微笑みと共に温かな歌声を、1人1人に届けていくかのように歌唱していく。サビでは歌声に少し力を込めて、壮大さも描写。スケール感と優しさを兼ね備えたボーカルワークもまた、彼女の魅力の1つだ。そうしてラストまで優しく歌い切ると、今度は「AMBITOUS GOAL」で場内は再びヒートアップ。そんなファンとの掛け合いを楽しみながら、小林はまたもパワフルかつ強い爽快感を伴わせた歌声をもって歌詞どおりこの会場をアツくし、最後はサッカーアニメであるタイアップになぞらえた恒例のシュートパフォーマンスで締め括った。

冒頭のMCで語ったとおりにアニメタイアップ曲を続け、さらに「NO LIFE CODE」からの4曲をほぼリリース時系列順に披露する形で、アーティストとしての歩みを振り返るようなステージを繰り広げてきた小林。ここではデビュー年がコロナ禍の始まりにあたってしまったことを振り返り、「こうやって皆さんと声を出して、笑顔で元気にライブをできてすごく嬉しい」と語っていた。

と、ここで最近自身で“歌ってみた動画”をリポストした「〆切り間に合わないのうた」を、「ちょっとやってみよっか!」と歌唱。披露中にはバンドメンバーの紹介を挟み、さらにはこの曲の歌詞を手掛けた佐伯ユウスケをゲストとして呼び込んで2人での歌唱へ。サビでは振付まで交えて、掛け合いながら楽しくみせていく。その後も和気あいあいとしたトークを繰り広げてから、「YARUSHIKANAI feat. 佐伯ユウスケ」をスタート。ミラーボールが輝くなか、小林が肩の力を抜いて甘めに歌えば、佐伯はゆるりとしながらもグルービーに歌唱。2番以降では佐伯がアドリブをふんだんに盛り込みつつ、小林も音源以上に表情豊かなフロウを披露。掛け合いも含めてこのゆるラップを存分に楽しみ、ラストはバッチリポーズまで決めてみせた。

そのまま佐伯はステージに残り、自身が編曲した「MI-RA-I miracle circle」にのせて自由にパフォーマンスを展開。一方小林は歌声にはキュートさを持たせつつ、振付の1つ1つにメリハリをつけてしっかり魅せていく。サビでは2人揃ってのダンスまで披露し、2サビ明けの間奏ではソロフレーズを演奏するバンドメンバーに2人が絡みに行く場面も。その最後には佐伯もキレキレのダンスを披露しフロアを沸かせると、楽曲終盤の恒例“無重力タイム”では歌唱前に観客からの声により決まった、川崎にちなんだ“ニュータンタンメンポーズ”で観客のペンライトがふわふわと上下。とにかく会場中のみんなで遊んで、楽しみ尽くす1曲となった。

佐伯が降壇すると、その雰囲気を「マコトピリオド」がガラリとシリアスに変える。涼やかに歌い出した小林の歌声には徐々に情感が乗せられていき、サビでは哀しみさえもたたえたものに。ピンと張り詰めた空気のなか聴かせ惹き込む、直前の“楽しさ”とはまた違った、アーティストとしての魅力を存分に発揮して観客の心を捉えていくと、続けて「だれも知らないんだ」を優しく温かに歌い始める。ここでも微笑みを浮かべつつも、1サビの前半では胸の内に去来する想いをきゅっと抱きしめるように歌ったかと思えば、後半では楽曲展開に合わせてそれを一気に爆発させてみせる。こうしてドラマチックな楽曲展開に沿った見せ方で見事にファンの心をぐっと引きつけると、楽曲中盤ではまたもクラップを呼び起こし一体感を醸成。ファルセットも効果的に交えて、美しく1曲を表現していった。

ここで、衣装のワンピースがデビューしてから今まで開催してきたライブのTシャツを繋ぎ合わせたものであることを明かし、「みんなと作ってきた思い出を、1つの形にしたかった」とその意図を語る小林。「これからもみんなとの思い出をこのワンピースに詰め込んでいけるように頑張りたい」と意気込むと、「色んな仲間を引き連れてきたな、って思ってて。皆さんも仲間なので、これからも旅を一緒に続けていってくれたらいいなと思っています!」と語り、そんな歌詞を持つアッパーチューン「Please! Please! Please!」からライブは後半戦へ。サビなどでジャンプを先導しつつ、ファンへの指差しや大サビ前でのコールの呼び込みなどを通じて、まだまだ一緒に旅を続ける“仲間”たちのさらなる高まりをもたらせば、その余韻残るなか始まった「Border Rain」では再びブルーの光に包まれながら優しくも芯のある歌声を場内いっぱいに響かせていく。それは染み入るような優しさを持ちながら、しかし確かに聴く者に力をくれる歌声だった。

ファンとの大切な“遊び場”で、最後の最後まで完全燃焼!

歌唱後には再びこれまでの活動を思い返し、バラードを歌うと「皆さんの声が聴こえなかった時のことを思い出す」と語り、「こうやって笑顔で、みんなの目を見て歌うことができて本当に幸せだな」と続けた小林。そして「1つ1つの思い出がお守りみたいにずっと心の中にあって、頑張る原動力になっています」とまとめて「アミュレットメモリー」へ。ここではさらに優しくあどけなく、温かな想いを繊細に込めた歌声を届けていき、パワー感やハッピーさの強い曲とはまた違った歌唱表現を通じて楽曲世界に浸らせてくれる。最後まで大事に大事に歌い、深い一礼で締め括ると、続く「Lorem Ipsum」のイントロでまたもムードは一変。「いくぞ!」のシャウトをきっかけに、ライブはクライマックスに向けてさらに盛り上がる。観客を巻き込みながら表情をコロコロ変えつつステージを楽しんでいく小林は、大サビ以降よりいっそう自由奔放なステージングを展開して楽しさ全振りの1曲を形作ってみせる。続く「Night Camp」では涼やかな風のように美しく歌唱しながら、クラップやコールを先導して一体感を高めていき、観客も炎を連想させるオレンジや赤のペンライトでそれに呼応。それらが視覚と聴覚の両面からこの曲ならではの世界観を構築し、この場でなければ味わえない感慨で心を満たしてくれていたように感じた。

小林自身も歌唱後に思わず「めっちゃ楽しいなぁ」とこぼすが、残念ながら次がラストナンバー。それを前に「今日はみんな、“最高”になりに来たんだよね!?」「それじゃあ、“最高”を更新しよう!」とファンを煽って、ライブ必殺曲「Can you sing along?」がスタート。爆発的にボルテージが上がるファンの先頭に立つかのように、彼女はさらに力強い歌声を響かせていく。1サビではフロアからの「yes,I can!」の大合唱を受けて「ありがとう!」と声を返すと、その後もパワフルかつアグレッシブにライブをぐいぐい引っ張っていく小林。2サビや落ちサビで繰り返される“最高過ぎるよ?(小林)”“全部最高!(観客)”のコーレスは、場内の誰もが声を上げアツく楽しむ、まさにライブのクライマックスと言うべき熱量が渦巻いていた。この瞬間こそファンにとっての、2サビの歌詞にある“ざーざー 雨に降られた”後の“さんさん 晴れ間”だったのかもしれない。そしてそのコールを受け取った小林は、大サビをよりエネルギッシュに見せていき、ラストのかき回しではステージの両端とセンターでそれぞれジャンプして楽曲を締め、駆け抜けるようにステージを降りていった。

すかさずアンコールを求める「あーいーか!」の声がCLUB CITTA’を包むと、ステージが赤く染まり、サイレン音に続いて小林がステージにカムバック。「Live goes on!!」で一気にアガるフロアに向けて、笑顔で思いっきり歌唱していく。この曲でもフロアにマイクを向けるのはもちろん、2-Aメロのポエトリー部ではしゃがんで最前の観客と視線を交わしたり片手でハートマークを作って飛ばしたりと、またも楽しい時間を作り上げていき、ファンのハートを熱していった。

その盛り上がりを受けて「めちゃめちゃ楽しい!」とこぼした彼女から、10月25日にバースデーイベントの開催が決定したことが発表に!これには会場中から喜びの歓声が沸き起こった。そして「みんな今日は愛を語れますか!?叫べますか!?」の煽りに続いて、アンコールのラストに披露したのは、こちらもライブ爆上がり曲「Original My Life」。イントロで「今日は本当にありがとうございました!また一緒に遊びましょう!」とシャウトしてから始まったこの曲でファンがさらにボルテージを上げるなか、終始笑顔で跳ねながら力強い歌声を、心の底から楽しそうに響かせ続ける小林。直前の言葉どおり、彼女は音楽を通じてファンと“遊んで”いるのだな――と思わされる。そんな最後までエネルギー炸裂しまくりのステージを展開した小林は、最高の雰囲気のなかジャンプエンド。

最後に「これからもみんなと“すき”を積み重ねて、いっぱいいっぱい“らぶ”を育てていけるよう頑張ります!」とメッセージを伝え、深い一礼とともに降壇。ステージ上下でたくさんの“すき”と“らぶ”が交差したツアーは、大団円を迎えたのだった。

今回改めて痛感したのが、「小林愛香は、ファンと一緒にステージを楽しむ才能に溢れている」ということ。全力のステージを通じて、ファンを楽しませたうえで自らも一緒に楽しみ尽くす――という才能だ。この公演、筆者はもちろん取材として真剣にステージを観ていたのだが、それでも自然と心が楽しくなる瞬間が幾度もあった。となれば「楽しもう!」と参加したファンの心がどう動いたか、想像に難くないだろう。ライブの終盤、私たちに「また一緒に遊びましょう!」とエールを届けてくれた小林。次の機会にはぜひその遊び場に、“すき”と“らぶ”の渦の中に、飛び込んでみてはいかがだろうか。そこには最高の“最高”が待っているはずだ。

<SET LIST>

M01. Lonely Flight

M02. NO LIFE CODE

M03. Tough Heart

M04. 空は誰かのものじゃない

M05. AMBITOUS GOAL

M06. YARUSHIKANAI feat. 佐伯ユウスケ

M07. MI-RA-I miracle circle

M08. マコトピリオド

M09. だれも知らないんだ

M10. Please! Please! Please!

M11. Border Rain

M12. アミュレットメモリー

M13. Lorem Ipsum

M14. Night Camp

M15. Can you sing along?

EN1. Live goes on!!

EN2. Original My Life

