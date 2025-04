東京を中心に活動し注目を集めるDJ/プロデューサー:DJ CHARIが、新作EP『THE KILLER CUTS』を4月18日(金)にリリースする。関連記事: #KTちゃん、DJ CHARIが語るコラボの裏側 ラップバトルで対戦後に楽曲制作 同作は、先行配信されていた「なんとも思ってねぇfeat. LEX, Choppa Capone & 1MILL (Prod. GooDee)」・「ナシからアリ feat. MIKADO & Fuji Taito (Prod. Homunculu$)」を含む全7曲を収録。総勢13名のMC・7名のプロデューサーが参加した豪華作品となっている。

そんなDJ CHARIは盟友DJ TATSUKIとともに、HIP HOP DJとしては初となる単独武道館公演を10月29日(水)に開催する。<リリース情報>DJ CHARI先行シングル「ナシからアリ」https://linkco.re/9rQzZgDzDJ CHARINEW EP『THE KILLER CUTS』https://linkco.re/MDv5em8T=収録曲=1. No Rules feat. MaRI & OZworld (Prod. GooDee)2. ナシからアリfeat. MIKADO & Fuji Taito (Prod. Homunculu$)3. ⾸都⾼速 feat. Yvng Patra & Hideyoshi (Prod. Oddy lozy)4. Seiko Watch feat. lj & JAKEN (Prod. dubby bunny)5. Wake up feat. COBE J (Prod. R.I.K)」6. 火をつけよう feat. YDIZZY (Prod. DJ RYO-TA & BLOOD BOY)7. なんとも思ってねぇ feat. LEX, Choppa Capone & 1MILL (Prod. GooDee)Artwork : DOPELabel : INNER WORLD / Futilus