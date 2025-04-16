°ÂÊÝÎÜµ±Ìé¡¡Èà½÷¡©Èþ½÷¤È¤ÎÌ©Ãå£²¥·¥ç¤ò¸ø³«¡Ö²¶¤ÏÀ¸¤Êý¤Ç¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ
¡¡³ÊÆ®²È¤Î°ÂÊÝÎÜµ±Ìé¤¬£±£µÆü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Èþ½÷¤È¤ÎÌ©Ãå£²¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö²¿¤è¤ê³Ú¤·¤¯À¸¤¤ë»ö¤¬Âç»ö¤ä¤«¤é¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÊÝ¤Ï¼Ö¤Î¸åÉôºÂÀÊ¤Ç½÷À¤ÈÊÂ¤ó¤Ç£²¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¡£½÷À¤Î´é¤Ï¥Ï¡¼¥È¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ç±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ÂÊÝ¤Ï¾Ð´é¤Ç¥«¥á¥é¤Ë»ëÀþ¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö³ÊÆ®²È¤ÏÍ¦µ¤¤ò¸«¤»¤ÆÍ¿¤¨¤ë¤Î¤¬»Å»ö¤ä¤È»×¤¦¡¡¤½¤ì¤ÏºÇ¶á¤¢¤ó¤Þ¤ê¸«¤»¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡£¤´¤á¤ó¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¿¤À²¶¤ÏÀ¸¤Êý¤Ç¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£²¿¤è¤ê³Ú¤·¤¯À¸¤¤ë»ö¤¬Âç»ö¤ä¤«¤é¡¡¸ÀÍÕ¥Ú¥é¥Ú¥éÇö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤âÇö¤Ã¤Ú¤é¤¤¤·¡£¹ÔÆ°¤Ç²¶¤¬»×¤¦Àµ²ò¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡³ÊÆ®²È¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë°ÂÊÝ¡£¡Ö¤½¤ì¤¬¤³¤ì¤«¤é¤Î²¶¤Î£Ó£Î£Ó¤Î»È¤¤Êý¤«¤Ê¡£¤È¤Ë¤«¤¯Á´ÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤è¤ê¤·¤¿¶õµ¤¤ÎÆüËÜ¤òÊÑ¤¨¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£ÆüËÜ¿Í¤Ï³§¤¬»×¤Ã¤Æ¤ë¤è¤ê¤«¤Ê¤êÀ¨¤¤¤¼¡×¤È¡¢»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£