岩橋玄樹プロデュースの「TwO hundRED」からアパレルコレクションが登場
岩橋玄樹さんがプロデュースするアクセサリーブランドのTwO hundRED（トゥーハンドレッド）は3月27日、アパレルコレクション「GALAXY POP」の先行予約を開始しました。一般発売は6月を予定しています。
■宇宙飛行士やエイリアンのデザインアイテムを展開
同コレクションは、“宇宙”と“アメリカンポップカルチャー”のミックスをコンセプトに、宇宙飛行士やエイリアンをモチーフとしたグラフィックを展開。
デザインには、リングに包まれたハート型の惑星「Hearturn（ハートゥーン）」、ハンバーガーを食べる宇宙飛行士「Space Burger（スペースバーガー）」、ピザを楽しむエイリアン「Pizzalien（ピザリアン）」が登場します。
アイテムは、金属アレルギー対応素材を使用したアクセサリー全6種（6,600円〜）、岩橋さんが描き下ろしたグラフィックをプリントしたTシャツ全4種（8,800円〜）。
また、先行期間中に商品を購入した人を対象に、岩橋さんの直筆サイン・メッセージ（プリント）付きブランドオリジナルノート（全8ページ）をプレゼントするほか、抽選で当たるプレゼントも用意しています。
■商品概要
商品：アクセサリー全6種
価格：6,600円〜
商品：Tシャツ全4種
価格：8,800円〜
先行販売期間：2025年3月27日（木）〜4月4日（金）23:59
一般発売日：2025年6月予定
（フォルサ）