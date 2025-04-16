PK¥¥Ã¥«¡¼¤ÎÎ©¸õÊä¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Î¡È¶ìÇº¡É¡£¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤ä¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤«¤é¼¸ÀÕ¡¢¥Þ¥É¥ê¡¼¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡Ä¡Ú¸½ÃÏÈ¯¥³¥é¥à¡Û
¡¡¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤Ï¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè30Àá¤Î¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢Àï¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤¬£±¡Ý£²¤ÇÇÔÀï¡Ë¤Ç¡¢¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥Ù¥¦¤Î´ÑµÒÀÊ¤«¤é¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡³«»Ï¤¹¤°¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤Ã¤¿¸å¤«¤é¤½¤ÎÉ¸Åª¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢·ã¤·¤µ¤òÁý¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢13Ê¬¤Î·è¤á¤ì¤ÐÆ±ÅÀ¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¤ÎPK¼ºÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤ÏPK¥¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÆÀÅÀ¤¬Áý¤¨¡¢¤½¤ì¤¬¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë³ÍÆÀ¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¥«¥ê¥à¡¦¥Ù¥ó¥¼¥Þ¤¬ÂàÃÄ¤·¤¿¸å¡¢¸å·Ñ¼Ô¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÈà¤¬12¥ä¡¼¥ÉÎ¥¤ì¤¿µ÷Î¥¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ë¤³¤È¤ò·è¤·¤Æ²÷Å¬¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤ÎÄó°Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£
¡¡°Æ¤ÎÄê¡¢¤½¤ì¤Ï¶ìÇº¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£2023Ç¯£··î¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç£±ËÜÌÜ¤«¤é¼ºÇÔ¡£¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡ØOPTA¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¥Þ¥É¥ê¡¼¤È¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ç£·²óÂ³¤±¤ÆÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤¬¡¢¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢Àï¤ÎÌó£³½µ´ÖÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤È¤ÎÂè£²¥ì¥°¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Ä¾¶á¤Î£´²ó¤Î¤¦¤Á£³²ó¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Éé¤±¤óµ¤¤Î²ô¤Î¤è¤¦¤Ê¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¤Û¤ÜËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¶ì¼ê¤ò¹îÉþ¤·¤è¤¦¤ÈÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤âPK¤ÎÌ¾¼ê¤Ï¡¢ËèÆüÎý½¬¤·¤Æ¤½¤Îµ»½Ñ¤ò½¬ÆÀ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ð¥ë¥Ç¥Ù¥Ð¥¹¡Ê¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÎÎý½¬¾ì¡Ë¤Ç¤½¤Î¾ì¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èà¤Î¤½¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î¶¯¤µ¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÂç¤¤µ¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÎý½¬¤ò¶ì¹Ô¤ËÊÑ¤¨¡¢¤µ¤é¤ËÀ®¸ù¤Ë·Ò¤¬¤ë¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢»×¹Í¤¬¶Å¤ê¸Ç¤Þ¤Ã¤ÆÂÞ¾®Ï©¤Ë¤Ï¤Þ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ª¥Õ¥£¥¹¤«¤é¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤Þ¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÂ¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬¥¥Ã¥«¡¼¤ò¼Âà¤¹¤Ù¤¤À¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢Àï¤Î¼¡¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Î¡ÊCL¡Ë¥é¥¦¥ó¥É£¸Âè£±¥ì¥°Á°Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤½¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö²æ¡¹¤â¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤ÏÌÀÆü¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÂù¤·¤¿¡£
¡¡ÈÝÄêÅª¤Ê¸«²ò¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¥¯¥é¥ÖÆâ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Î¼þÊÕ¤Ç¤â¡¢PK¤ÎÌ¾¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼ºÇÔ¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò°ú¤¤º¤ê¡¢¤½¤Î¸å²¿Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Äã²¼¤·¡¢¤½¤ì¤¬¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÉÔËþ¤ò¤µ¤é¤ËÀú¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÌÌ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎPK¤ÎÌÂÏ©¤Ï¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ´ñÌ¯¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¿·¤¿¤Êº®Íð¤ò²Ã¤¨¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥Ë¡¦¥¯¥í¡¼¥¹¤ä¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥«¥ë¥Ð¥Ï¥ë¤é¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¸å²¡¤·¤â¼õ¤±¤Æ¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÂçÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Èà¤Î²Ð»³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ³Ê¤¬À©¸æÉÔÇ½¤Ë¤Ê¤ëÉÑÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡´öÅÙ¤â¥Þ¥É¥ê¡¼¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¿Íê¤ì¤ë¥¨¡¼¥¹¤¬¡¢»þ¤ËÃ¦Àþ»ö¸Î¤Î´í¸±À¤ò¤Ï¤é¤àÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ï£±»î¹çÊ¿¶Ñ¤Ç0.36Ëç¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£0.15Ëç¤À¤Ã¤¿2021-2022¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é0.30¡¢0.32¤ÈÇ¯¡¹¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¤½¤Î·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤Î¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¥ë¥«¡¦¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤ä¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤Ë¼éÈ÷¤Ç¼ê¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¼¸ÀÕ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤ÎÈ¿¹üÀº¿À¤Ï·òºß¤À¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤È¤Î¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤½à·è¾¡Âè£²¥ì¥°¤Ç¡¢¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤¬¸òÂå¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤ë¤ÈÆÍÁ³Â©¤ò¿á¤ÊÖ¤·¡¢¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤â¥ª¡¼¥ì¥ê¥¢¥ó¡¦¥Á¥å¥¢¥á¥Ë¤ÎÆÀÅÀ¤Ë·Ò¤¬¤ëCK¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤³¤³¤Þ¤Ç20¥´¡¼¥ë¡¦14¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¤³¤ÎÆÀÅÀ¤È¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥È¡¼¥¿¥ë¤·¤Æ34¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïºò¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤Æ¤Î¿ô»ú¤ÈÆ±¤¸¤À¡£CL¤Ï¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬ºÇ¤â¹¬¤»¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤À¡£
¡¡16Æü¡¢¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ï£°¡Ý£³¤Î´°ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè£±¥ì¥°¤«¤é¤ÎÂçµÕÅ¾¤òÌÜ¤¶¤·¤Æ¥Û¡¼¥à¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¢¨¿ô»ú¤Ï¤¤¤º¤ì¤â£´·î£¸Æü»þÅÀ
Ê¸¡ü¥À¥Ó¥É¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¡Ê¥¨¥ë¡¦¥Ñ¥¤¥¹»æ¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼ÈÖ¡Ë
ËÝÌõ¡ü²¼Â¼Àµ¹¬
¢¨¡Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWEB¡Ù¤Ç¤ÏÆüËÜÆÈÀê·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡Ø¥¨¥ë¡¦¥Ñ¥¤¥¹¡Ù»æ¤Î¥³¥é¥à¡¦µ»ö¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òËÝÌõÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Úµ»ö¡Û¡Ö¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤¬¥¥ì¤Æ¤ë¡×²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬39ºÐ¥Þ¥É¥ê¡¼¼ç¾¤È¸ýÏÀ¡ª ·ã¹·¤·¤¿Ì¾¼ê¤Ë¼óº¬¤Ã¤³¤òÄÏ¤Þ¤ì¤ë¾×·â¥·¡¼¥ó¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡ª¡Ö·ö²Þ¤·¤Æ¤ë¡×
¡¡³«»Ï¤¹¤°¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤Ã¤¿¸å¤«¤é¤½¤ÎÉ¸Åª¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢·ã¤·¤µ¤òÁý¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢13Ê¬¤Î·è¤á¤ì¤ÐÆ±ÅÀ¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¤ÎPK¼ºÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤ÏPK¥¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÆÀÅÀ¤¬Áý¤¨¡¢¤½¤ì¤¬¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë³ÍÆÀ¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¥«¥ê¥à¡¦¥Ù¥ó¥¼¥Þ¤¬ÂàÃÄ¤·¤¿¸å¡¢¸å·Ñ¼Ô¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡°Æ¤ÎÄê¡¢¤½¤ì¤Ï¶ìÇº¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£2023Ç¯£··î¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç£±ËÜÌÜ¤«¤é¼ºÇÔ¡£¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡ØOPTA¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¥Þ¥É¥ê¡¼¤È¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ç£·²óÂ³¤±¤ÆÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤¬¡¢¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢Àï¤ÎÌó£³½µ´ÖÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤È¤ÎÂè£²¥ì¥°¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Ä¾¶á¤Î£´²ó¤Î¤¦¤Á£³²ó¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Éé¤±¤óµ¤¤Î²ô¤Î¤è¤¦¤Ê¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¤Û¤ÜËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¶ì¼ê¤ò¹îÉþ¤·¤è¤¦¤ÈÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤âPK¤ÎÌ¾¼ê¤Ï¡¢ËèÆüÎý½¬¤·¤Æ¤½¤Îµ»½Ñ¤ò½¬ÆÀ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ð¥ë¥Ç¥Ù¥Ð¥¹¡Ê¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÎÎý½¬¾ì¡Ë¤Ç¤½¤Î¾ì¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èà¤Î¤½¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î¶¯¤µ¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÂç¤¤µ¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÎý½¬¤ò¶ì¹Ô¤ËÊÑ¤¨¡¢¤µ¤é¤ËÀ®¸ù¤Ë·Ò¤¬¤ë¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢»×¹Í¤¬¶Å¤ê¸Ç¤Þ¤Ã¤ÆÂÞ¾®Ï©¤Ë¤Ï¤Þ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ª¥Õ¥£¥¹¤«¤é¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤Þ¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÂ¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬¥¥Ã¥«¡¼¤ò¼Âà¤¹¤Ù¤¤À¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢Àï¤Î¼¡¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Î¡ÊCL¡Ë¥é¥¦¥ó¥É£¸Âè£±¥ì¥°Á°Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤½¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö²æ¡¹¤â¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤ÏÌÀÆü¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÂù¤·¤¿¡£
¡¡ÈÝÄêÅª¤Ê¸«²ò¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¥¯¥é¥ÖÆâ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Î¼þÊÕ¤Ç¤â¡¢PK¤ÎÌ¾¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼ºÇÔ¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò°ú¤¤º¤ê¡¢¤½¤Î¸å²¿Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Äã²¼¤·¡¢¤½¤ì¤¬¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÉÔËþ¤ò¤µ¤é¤ËÀú¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÌÌ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎPK¤ÎÌÂÏ©¤Ï¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ´ñÌ¯¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¿·¤¿¤Êº®Íð¤ò²Ã¤¨¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥Ë¡¦¥¯¥í¡¼¥¹¤ä¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥«¥ë¥Ð¥Ï¥ë¤é¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¸å²¡¤·¤â¼õ¤±¤Æ¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÂçÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Èà¤Î²Ð»³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ³Ê¤¬À©¸æÉÔÇ½¤Ë¤Ê¤ëÉÑÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡´öÅÙ¤â¥Þ¥É¥ê¡¼¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¿Íê¤ì¤ë¥¨¡¼¥¹¤¬¡¢»þ¤ËÃ¦Àþ»ö¸Î¤Î´í¸±À¤ò¤Ï¤é¤àÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ï£±»î¹çÊ¿¶Ñ¤Ç0.36Ëç¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£0.15Ëç¤À¤Ã¤¿2021-2022¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é0.30¡¢0.32¤ÈÇ¯¡¹¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¤½¤Î·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤Î¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¥ë¥«¡¦¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤ä¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤Ë¼éÈ÷¤Ç¼ê¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¼¸ÀÕ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤ÎÈ¿¹üÀº¿À¤Ï·òºß¤À¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤È¤Î¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤½à·è¾¡Âè£²¥ì¥°¤Ç¡¢¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤¬¸òÂå¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤ë¤ÈÆÍÁ³Â©¤ò¿á¤ÊÖ¤·¡¢¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤â¥ª¡¼¥ì¥ê¥¢¥ó¡¦¥Á¥å¥¢¥á¥Ë¤ÎÆÀÅÀ¤Ë·Ò¤¬¤ëCK¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤³¤³¤Þ¤Ç20¥´¡¼¥ë¡¦14¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¤³¤ÎÆÀÅÀ¤È¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥È¡¼¥¿¥ë¤·¤Æ34¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïºò¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤Æ¤Î¿ô»ú¤ÈÆ±¤¸¤À¡£CL¤Ï¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬ºÇ¤â¹¬¤»¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤À¡£
¡¡16Æü¡¢¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ï£°¡Ý£³¤Î´°ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè£±¥ì¥°¤«¤é¤ÎÂçµÕÅ¾¤òÌÜ¤¶¤·¤Æ¥Û¡¼¥à¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¢¨¿ô»ú¤Ï¤¤¤º¤ì¤â£´·î£¸Æü»þÅÀ
Ê¸¡ü¥À¥Ó¥É¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¡Ê¥¨¥ë¡¦¥Ñ¥¤¥¹»æ¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼ÈÖ¡Ë
ËÝÌõ¡ü²¼Â¼Àµ¹¬
¢¨¡Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWEB¡Ù¤Ç¤ÏÆüËÜÆÈÀê·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡Ø¥¨¥ë¡¦¥Ñ¥¤¥¹¡Ù»æ¤Î¥³¥é¥à¡¦µ»ö¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òËÝÌõÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Úµ»ö¡Û¡Ö¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤¬¥¥ì¤Æ¤ë¡×²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬39ºÐ¥Þ¥É¥ê¡¼¼ç¾¤È¸ýÏÀ¡ª ·ã¹·¤·¤¿Ì¾¼ê¤Ë¼óº¬¤Ã¤³¤òÄÏ¤Þ¤ì¤ë¾×·â¥·¡¼¥ó¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡ª¡Ö·ö²Þ¤·¤Æ¤ë¡×