Ado×新しい学校のリーダーズ×YOASOBI出演『matsuri ′25』re-edited ver.の放送＆配信決定

■Ado、新しい学校のリーダーズ、YOASOBIのステージを再編集して放送!

3月16日に米・ロサンゼルスで開催された、日本の音楽を世界へ発信するイベント『matsuri ’25: Japanese Music Experience LOS ANGELES』。Ado、新しい学校のリーダーズ、YOASOBIの3組が集結し、世界の音楽界の中心ロサンゼルスでパフォーマンスを繰り広げた。

その模様を同月末に最速放送・配信した番組をあらたに再編集。re-edited ver.として、5月31日18時よりWOWOWで放送・配信されることが決定した。

3組のステージを、巧みな編集によって臨場感や躍動感が増した映像で届ける。

<セットリスト>

■Ado

1. 唱

2. 新時代

3. うっせぇわ

4. ラッキー・ブルート

5. Tot Musica

6. ルル

7. 愛して愛して愛して

8. 逆光

9. Episode X

10. 踊

■新しい学校のリーダーズ

1. Change

2. Fly High

3. Arigato

4. オトナブルー

5. Toryanse

6. Free Yourself

7. WOO! GO!

8. Essa Hoisa

9. Tokyo Calling

10. NAINAINAI

11. One Heart

■YOASOBI

1. セブンティーン

2. 祝福

3. UNDEAD

4. たぶん

5. 勇者

6. 怪物

7. 夜に駆ける

8. 群青

9. アイドル

番組情報

WOWOWプライム/WOWOWオンデマンド『Ado × 新しい学校のリーダーズ × YOASOBI「matsuri ’25: Japanese Music Experience LOS ANGELES」re-edited ver.』

05/31(土)18:00~

※WOWOWオンデマンドでは1ヵ月間アーカイブ配信あり

WOWOW番組サイト

https://www.wowow.co.jp/music/matsuri/