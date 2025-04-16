「TOPIX先物」手口情報（16日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限1万1602枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月16日のTOPIX先物期近（2025年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万1602枚だった。
◯2025年6月限（特別清算日：6月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 11602( 11602)
ソシエテジェネラル証券 5226( 5226)
バークレイズ証券 3524( 3524)
ゴールドマン証券 1754( 1708)
JPモルガン証券 1483( 1483)
ビーオブエー証券 1362( 1362)
モルガンMUFG証券 581( 581)
UBS証券 438( 438)
BNPパリバ証券 385( 385)
サスケハナ・ホンコン 218( 218)
HSBC証券 210( 210)
日産証券 93( 93)
SBI証券 107( 85)
シティグループ証券 68( 68)
野村証券 131( 51)
光世証券 26( 26)
広田証券 26( 26)
ドイツ証券 16( 16)
三菱UFJeスマート 17( 15)
SMBC日興証券 12( 12)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース