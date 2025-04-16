◆YBCルヴァン・カップ1次ラウンド2回戦 J3栃木SC―J1福岡（16日、栃木県グリーンスタジアム）

J1で首位に立つ福岡が2年ぶりの戴冠に向けて、J3で10位につける栃木SCと敵地で対戦する。

FWにはウェリントンらが入り、中盤には岩崎悠人ら、DFには主将の奈良竜樹らが入った。昨年6月に左膝を手術した奈良は今年3月のルヴァン杯琉球戦で途中出場したが、スタメン入りは復帰後初めて。12日の横浜M戦から10人がスタメンが入れ替わり、宮崎産業経営大から特別指定選手として受け入れられているFW佐藤颯之介が初めてベンチ入りした。

栃木SCとの直近対戦は2023年8月2日の天皇杯4回戦（カンセキスタジアムとちぎ）で4―2で勝利している。通算は12勝3分け4敗。

チームはJ1第10節でもホームで横浜Mに2―1で快勝。J3琉球に2―0で勝利したルヴァン・カップ1次ラウンド1回戦を含めて8戦負けなしで、内訳も7勝1分けと好調を維持している。

◆J1福岡のJ3栃木SC戦スタメン

GK 永石 拓海

DF 田代 雅也

DF 奈良 竜樹

DF 上島 拓巳

MF 橋本 悠

MF 重見 柾斗

MF 秋野 央樹

MF 岩崎 悠人

FW ベンカリファ

FW ウェリントン

FW 金森 健志

◆J1福岡の8戦無敗

2・26 J1 1●2 川 崎 ベススタ

3・ 1 J1 1〇0 神 戸 ノエスタ

3・ 9 J1 1〇0 京 都 サンガ

3・15 J1 1〇0 FC東京 ベススタ

3・20 ル杯 2〇0 J3琉球 沖縄県陸

3・29 J1 2△2 町 田 ベススタ

4・ 2 J1 1〇0 新 潟 デンカ

4・ 6 J1 1〇0 浦 和 ベススタ

4・12 J1 2〇1 横浜M ベススタ

【注】ル杯はYBCルヴァン・カップ