3月20日のルヴァン・カップ琉球戦に途中出場した福岡・奈良

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　◆YBCルヴァン・カップ1次ラウンド2回戦　J3栃木SC―J1福岡（16日、栃木県グリーンスタジアム）

　J1で首位に立つ福岡が2年ぶりの戴冠に向けて、J3で10位につける栃木SCと敵地で対戦する。

　FWにはウェリントンらが入り、中盤には岩崎悠人ら、DFには主将の奈良竜樹らが入った。昨年6月に左膝を手術した奈良は今年3月のルヴァン杯琉球戦で途中出場したが、スタメン入りは復帰後初めて。12日の横浜M戦から10人がスタメンが入れ替わり、宮崎産業経営大から特別指定選手として受け入れられているFW佐藤颯之介が初めてベンチ入りした。

　栃木SCとの直近対戦は2023年8月2日の天皇杯4回戦（カンセキスタジアムとちぎ）で4―2で勝利している。通算は12勝3分け4敗。

　チームはJ1第10節でもホームで横浜Mに2―1で快勝。J3琉球に2―0で勝利したルヴァン・カップ1次ラウンド1回戦を含めて8戦負けなしで、内訳も7勝1分けと好調を維持している。

◆J1福岡のJ3栃木SC戦スタメン
GK　永石　拓海
DF　田代　雅也
DF　奈良　竜樹
DF　上島　拓巳
MF　橋本　　悠
MF　重見　柾斗
MF　秋野　央樹
MF　岩崎　悠人
FW　ベンカリファ
FW　ウェリントン
FW　金森　健志

 

◆J1福岡の8戦無敗
2・26　J1　1●2　川　崎　　ベススタ
3・　1　J1　1〇0　神　戸　　ノエスタ
3・　9　J1　1〇0　京　都　　サンガ
3・15　J1　1〇0　FC東京　ベススタ
3・20　ル杯　2〇0　J3琉球　沖縄県陸
3・29　J1　2△2　町　田　　ベススタ
4・　2　J1　1〇0　新　潟　　デンカ
4・　6　J1　1〇0　浦　和　　ベススタ
4・12　J1　2〇1　横浜M　　ベススタ
【注】ル杯はYBCルヴァン・カップ