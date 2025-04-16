ÀÐ¶¶µ®ÌÀ»á¡¢¥»¥¯¥Ï¥é½ä¤ê¼Õºá¡¡¥Õ¥¸½÷À¼Ò°÷¤Ë¡ÖÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¡×
¡¡ÃæµïÀµ¹»á¤ÎÀË½ÎÏ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ëÌäÂê¤Ç¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó½÷À¼Ò°÷¤Ë¥»¥¯¥Ï¥é¤ò¤·¤¿¤È½µ´©Ê¸½Õ¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡×¤ÎÀÐ¶¶µ®ÌÀ»á¡Ê63¡Ë¤Ï16Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¡Ö»ä¼«¿È¤Î»ê¤é¤Ê¤µ¤æ¤¨¡¢¤«¤Ê¤ê±©ÌÜ¤ò³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£½÷À¤ÎÊý¤Ë¤ÏÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¼Õºá¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡»ö¼Â´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö10Ç¯Í¾¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Çµ²±¤¬Û£Ëæ¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µ»ö¤Ë¤¢¤Ã¤¿Êý¡¹¤È²ñ¿©¤·¤¿³Ð¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤Ê¤ê¿¼¼ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤«¡¢³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæµï»á¤ÎÀË½ÎÏ¤òÇ§Äê¤·¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ï¡¢½÷À¼Ò°÷¤¬¡ÖÍÎÏ¤ÊÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¡×¤È¤Î²ñ¿©¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¡¢2¿Í¤¤ê¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤³¤Î½Ð±é¼Ô¤¬²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿¤È¤¹¤ëÎà»÷»ö°Æ¤Ë¸ÀµÚ¡£Ê¸½Õ¤Ï½Ð±é¼Ô¤¬ÀÐ¶¶»á¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀÐ¶¶»á¤Ïº£·î3Æü¡¢¿©Æ»¤¬¤ó¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£
¡¡½÷À¤ËÂÐ¤·¡Ö¤«¤Ê¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ä¾ÀÜ¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¼Õºá¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£