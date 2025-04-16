¤À¤«¤éŽ¢³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤Ž£»Ò¶¡¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ä"°ìÆü¤âµÙ¤Þ¤Ê¤¤»Ò"¤ò¥¯¥é¥¹¤ÇË«¤á¾Î¤¨¤ë³Ø¹»¤ÏÀµ¤·¤¤¤Î¤«
¢£¡Ö¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤Ê¤¤¤Èº¤¤ë¤Î¤Ï¤¤ß¤À¤è¡×
¡ÚÉðÅÄ¡Ûº£²ó¡¢¡Ö¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤òÊ¹¤¤¤Æ°ìÈÖ¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ö°§»¢¡×¤Ç¤·¤¿¡£
°§»¢¤Ï¡Ö¤À¤ì¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
À¼¤ò½Ð¤¹¤À¤±¡¢ÌÜ¤ò¸«¤Æ¾Ð´é¤Ç¤Ï¤¤Ï¤¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¡£¡Ö¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¡Ø¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡Ù¤Î°ì½Ö¤¯¤é¤¤¡¢¸µµ¤¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¡£
¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤È¤¤¤¦»Ò¤ä¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ä¤é¤¤¤È¤¤¤¦»Ò¤â¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤¯¤é¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¤Ç¤¤ä¤¹¤µ¤Ëº¹¤¬Âç¤¤¤¤Î¤¬°§»¢¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ¼»ÈÀî¸¶¡Û¤Ê¤ë¤Û¤É¡£Ãæ¹â»þÂå¤«¤é¡¢°§»¢¤ÎÀ¼¤¬¾®¤µ¤¤¤Î¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀèÀ¸¤Ë¤ä¤ó¤ä¤ó¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¿È¤Ê¤â¤Î¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¯¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ç¤¹¡£
¢£¤½¤ÎÀµ¤·¤µ¤Ë¡ÖÀµÅöÀ¡×¤Ï¤¢¤ë¤«
¡ÚÉðÅÄ¡Û¤¤¤Þ°ì½ï¤Ë³Ø¹»DE¡õI¡ÌDiversity, Equity ¡õ Inclusion¡£Â¿ÍÍÀ¤òÁ°Äó¤ËÁÈ¿¥¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸«Ä¾¤·¡¢º¹ÊÌ¤äÇÓ½ü¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î»ëÅÀ¡Í¤ò¹¤á¤ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃç´Ö¤È¡¢¡Ö³Ø¹»¤ÎÀµ¤·¤µ¥«¡¼¥É¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î³Ø¹»¤ÇÎÉ¤¤³¤È¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¡¢¤½¤ì¤³¤½°§»¢¤äÉþÁõ¡¢»ÑÀª¤Ê¤É¤Î¡ÖÀµ¤·¤µ¡×¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¥«¡¼¥É¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤À³«È¯Ãæ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤½¤ÎÀµ¤·¤µ¤Î¡È¶¯¸Ç¤µ¡É¡×¤È¡Ö¤½¤ÎÀµ¤·¤µ¤Î¡ÈÀµÅöÀ¡É¡×¤È¤¤¤¦2¼´¤Ç¡¢¥Þ¥È¥ê¥¯¥¹¤Î¾å¤Ë¥«¡¼¥É¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥¯¤ò¤·¤è¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¡¼¥É¤òÎ¢ÊÖ¤¹¤È¡¢¤½¤ÎÀµ¤·¤µ¡¦¡È¾ï¼±¡É¤ò¶ì¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤ÎÀ¼¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎÀµ¤·¤µ¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤ÈÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¡¢¤è¤êË½ÎÏÀ¤ÎÄã¤¯¤Ê¤ëÂÐ±þ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö³Ø¹»¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤òÀ¸¤à¤â¤Î
¡ÚÄ¼»ÈÀî¸¶¡Û¤³¤ÎÂÐÃÌ¤Î»öÁ°ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤«¤é¡¢¤È¤Æ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£º£¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤ÎÂ©»Ò¤Ë¸«¤»¤¿¤é¡¢À¸°Õµ¤¤Ç¶²½Ì¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤ó¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Â©»Ò¤â¤Þ¤µ¤Ë³Ø¹»¤ÇÆü¡¹¡¢¡Öµ¬ÈÏ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¡¢¶¨Ä´Åª¤ËÆ°¤¯¤è¤¦¤È¤¬¤á¤é¤ì¤¬¤Á¤Ê¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ª¤È¤Ê¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¡Ä¡Ä¡×¤È¶ÃÃ²¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦´ÑÇ°¤È¤Ò¤â¤Å¤±¤Æ¡¢º£Æü¤Ï¤¼¤Ò¾Ü¤·¤¯¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉðÅÄ¡ÛÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ë¤ªË«¤á¤¤¤¿¤À¤¸÷±É¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°ì½ï¤Ë¡ÖÀµ¤·¤µ¥«¡¼¥É¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤ªÊì¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤´¼«¿È¤â¿ÍÁ°¤ÇÏÃ¤¹¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤â¤È¤Æ¤â¶ì¼ê¤Ç¡¢¡Ö¸µµ¤¤Ë¥Ï¥¥Ï¥¤È¡×¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤È¡¢Äê·¿Ê¸¤ò¤ä¤¿¤é¤È¸À¤ï¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¤·¤ó¤É¤¤¤È¡£
Îã¤¨¤Ð³Ø¹»¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤¦¤Á¤Î¿Í¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÄó½Ð¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¾®1¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¶µ¼¼¤ËÆþ¤ë¤Î¤â¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Äó½ÐÊª¤òÀèÀ¸¤Ë½Ð¤¹¤È¤¤Ë¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤»¤ºÌµ¸À¤Çº¹¤·½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¡È¤ªÊì¤µ¤ó¤«¤éÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡É¤Ï¡©¡×¤È¸À¤¤Ä¾¤·¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤Ð¤é¤¯ÄÀÌÛ¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÍâÆü¤«¤é¤âËèÆü¤½¤¦¤¤¤¦¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö³Ø¹»¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¡£
¢£¡Ö¤Ç¤¤ë¤±¤É¤·¤ó¤É¤¤¡×¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤
¤½¤ÎÀèÀ¸¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤ó¼Ò²ñ²½¤ÎÎý½¬¤È¤·¤Æ²Ý¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÊÌ¤Ë°ÕÃÏ°¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ç¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤ë»Ò¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£
¡ÚÄ¼»ÈÀî¸¶¡Û²¿¤«¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤´¤¯¤ï¤«¤ë¡£ÀÎ¤Ã¤Æ¡¢ÀÚÉä¤Ï·ôÇä½ê¤ÇÀ¼¤Ë½Ð¤·¤Æ¡¢¹Ô¤Àè¤ò¸À¤Ã¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Åö»þ¡¢¼«Æ°·ôÇäµ¡¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºßÍèÀþ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤É¤³¤Ø¹Ô¤¯¤Ë¤â¡¢¡Ö¤É¤³¤É¤³¤Þ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â1Ëç¡×¤È¤«¤Ã¤Æ¡£»ä¤Ï¤¢¤ì¤¬¸À¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡£¤ä¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿ÀÚÉä¤Ï¡¢¼ê´À¤Ç¤·¤Ê¤·¤Ê¤Ë¤Ê¤ë»ÏËö¡£¤½¤ì¤ò¤¹¤°¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£
¡ÚÉðÅÄ¡Û»ä¤Ï°§»¢¤Ï¶ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÅÅÏÃ¤¬¶ì¼ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤«¤±¤ë¤Î¤â¤È¤ë¤Î¤â¡£Ã¯¤¬½Ð¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÆÃ¤Ë¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£É¬Í×¤Ê¤È¤¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¯¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Èò¤±¤¿¤¤¤³¤È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖHSP¤À¤«¤é¡×¤ÎÌäÂêÅÀ
¡ÚÄ¼»ÈÀî¸¶¡Û¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤«¤éÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤ÆÅÏ¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤È¡¢ºÇ¶á¤Ï¤½¤ì¤ò¥Ï¥¤¥ê¡¼¡¦¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ñ¡¼¥½¥ó¡ÊHSP¡Ë¤À¤«¤é¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡¡¤¿¤ÀÇº¤Þ¤·¤¤¤Î¤Ï¡ÖHSP¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤¿Àè¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÚÉðÅÄ¡Û¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢HSP³µÇ°¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢È¯Ã£¾ã³²¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢´ðËÜÅª¤Ëº¤¤ê¤´¤È¤Î¸¶°ø¤ò¸Ä¿Í¤Ëµ¢¤¹¤ë¥Ù¥¯¥È¥ë¤Ç»È¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤Î»Ò¤¬ÆÃ¼ì¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦À¼Á¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¡ÚÄ¼»ÈÀî¸¶¡Û¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤¿¤«¤â¡ÖÇÛÎ¸¡×¡ÖÆÃÊÌÂÐ±þ¡×¡Ö»×¤¤¤ä¤ê¡×¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¥Ù¥¯¥È¥ë¤¬¸Ä¿Í¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤ÏÌäÂê¤¬¸Ä¿Í²½¤¹¤ë°ìÊý¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Þ¡×¤Ê¤Î¤«¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÌµÍý¡×¤Ê¤Î¤«
¡ÚÉðÅÄ¡Û¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»Ò¤À¤«¤éÆÃÊÌ¤Ë¡×¤ËÉÕ¤¤Þ¤È¤¦¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¡ØËÜÅö¤ËÌµÍý¤Ê¤Î¤«¡ÙÌäÂê¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¤é¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢ËÜÅö¤ËÌµÍý¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤«¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ä¥µ¥Ü¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤°Æ·ï¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚÄ¼»ÈÀî¸¶¡Û¥Ê¥Ã¥Ä¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ê¤Î¤«¡¢¤¿¤À¤Î¹¥¤·ù¤¤¤Ê¤Î¤«¡£
¡ÚÉðÅÄ¡Û¤½¤¦¤½¤¦¡£¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ï°å³ØÅª¤Ë¿ÇÃÇ¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Þ¤À¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£»ùÆ¸Àº¿À²Ê°å¤ÎµÈÀîÅ°¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¡Ø¤Ç¤¤ë¡Ù¤È¡Ø¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤Ç¤¤ë¤±¤ÉÈè¤ì¤ë¡Ù¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£Çò¹õ¤Ä¤¯¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ÚÄ¼»ÈÀî¸¶¡Û¤¤¤¤¤³¤È¸À¤¦¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£¥Ù¥¯¥È¥ë¤ò¡Ö´Ä¶¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ß¤ë
¡ÚÉðÅÄ¡Û¡Ö¤½¤ì¤Ê¡ª¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·ë¶É¤½¤³¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¸¤·¤¿¤¬¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥³¥Ã¥Á¤Ê¤Î¤«¡¢¥½¥Ã¥Á¤Ê¤Î¤«¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ïº¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Î¸¶°ø¤ò¸Ä¿Í¤Ëµ¢¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤«¤é¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢´Ä¶¤Î¤Û¤¦¤ËÌð°õ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¼è¤ì¤ëÁªÂò»è¤Ï¤¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÁý¤¨¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ÚÄ¼»ÈÀî¸¶¡Û¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤À¤è¤Í¡£¤Þ¤µ¤Ë¾ã³²¤Î¡Ö°å³Ø¥â¥Ç¥ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼Ò²ñ¥â¥Ç¥ë¡×¤Î¹Í¤¨¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÉðÅÄ¡Û¤¿¤À¡¢¡Ö³Ø¹»¤ÎÀµ¤·¤µ¥«¡¼¥É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤ë¡ÖÁ±¤·°¤·¡×¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¡¢Á´Éô¼è¤êÊ§¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÊÌ¤Ë¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¼ÂºÝÆñ¤·¤¤¤·¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¡È¥¢¥¿¥ê¥Þ¥¨¡É¤ò¤¹¤Ù¤ÆÁêÂÐ²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇÉÔÊØ¤ÇÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö°§»¢¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÃ±½ã¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£¡Ö¤É¤Ã¤Á¤«¡×¤Ë¿¶¤êÀÚ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤
¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¤³¤ì¤¬¤·¤ó¤É¤¤¡×¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Ï¤¢¤ì¤¬¤·¤ó¤É¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ë¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£°§»¢¤ÎÏÃ¤â¡¢°§»¢¤¬¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤³¤ï¤¤»Ò¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢°§»¢¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÈá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë»Ò¤â¤¤¤ë¡£
»ä¤â¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¼«Á³¤Ê°§»¢¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¶õ´Ö¤Î¤Û¤¦¤¬¿´ÃÏ¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢°§»¢¤·¤Ê¤¤ã¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬¤·¤ó¤É¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤ë»Ò¤â¤¤¤ë¤Î¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¡×¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤Ã¤Á¤«¤Ë¿¶¤ê¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡È¤¤¤í¤¤¤í¡É¤ò»ý¤Á´ó¤Ã¤ÆÂÐÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃ¯¤«¤Î¤·¤ó¤É¤µ¤ò·Ú¸º¤·¤¿¤ê¡¢¡ÈÀµ¤·¤µ¡É¤ä¡È¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¡É¤¬À¸¤ß½Ð¤¹Ë½ÎÏÀ¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð°§»¢¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö°§»¢¤Ï¡Ø¥è¥Ã¡Ù¤Ç¤â¡¢¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤â¡¢¥Ú¥³¥Ã¤È²ñ¼á¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡¢¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡ÚÄ¼»ÈÀî¸¶¡Û¤¢¤ë¤¢¤ë¡£
¢£¤À¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡×¤¬Ì¢±ä¤¹¤ë
¡ÚÉðÅÄ¡Û¡Ö¤³¤ì¤°¤é¤¤¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡Ä¡Ä¡×¤Ë¤Ï¡Ö¼Ò²ñ¤Ï½êÍ¿¤Î¤â¤Î¡¢´ûÂ¸¤Î¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ´Ñ¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ö¼Ò²ñ¤¬¤³¤¦¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤°¤é¤¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¡×¤È¡¢Àè¤Ëµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¡Ö¼Ò²ñ¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÂçÁ°Äó¤À¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤°¤é¤¤¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡×¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤À¤Ã¤Æ¤³¤Î»Ò¤¬º¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤È¡£
°ÕÃÏ°¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÁ±°Õ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£°§»¢¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Îã¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÁ±°Õ¼«ÂÎ¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ï¼Ò²ñ¤À¤Ã¤Æ¾ì½ê¤Ë¤è¤ë¤·¡£
¡ÚÄ¼»ÈÀî¸¶¡Û¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤ë¼ï¡¢¤½¤³¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ö¼Ò²ñ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¤â¤Ê¤¤ËâÊª¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤ÎËâÊª¤ËÉþ½¾¤¹¤ë¤Û¤«¤Ê¤¤¤«¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ÚÉðÅÄ¡Û°ì¸ý¤Ë¡Ö¼Ò²ñ¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¥«¥¿¤¤¿¦¾ì¤â¤æ¤ë¤¤¿¦¾ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¾ì½ê¤òÃµ¤¹¤³¤È¤âÁª¤Ö¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¦¤ë¡£¤â¤Ã¤È¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡¢ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¡¢²ÄÊÑÅª¤Ê¼Ò²ñ´Ñ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¤Ê¤¼¡Ö1Æü¤âµÙ¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤¬É½¾´¤µ¤ì¤ë¤Î¤«
¡ÚÄ¼»ÈÀî¸¶¡Û³Ø¹»¤Ã¤Æ²¿»ö¤â¡ÖÁ´ÎÏ¡×¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤ÈÂÌÌÜ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ÚÉðÅÄ¡ÛÁ´ÎÏ¤È¤¤¤¦¤È¡©
¡ÚÄ¼»ÈÀî¸¶¡ÛËÜÅö¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤Î¤«¡¢Ä©Àï¤·¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡Ö¤Ç¤¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¤È¤Æ¤âÈè¤ì¤ë¡×¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ÖÈè¤ì¤¿¤°¤é¤¤¤Ç¤ÏÂÌÌÜ¡×¤Ê¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÉÔÇ½¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤éÅÝ¤ì¤ëÀ£Á°¤°¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÂÌÌÜ¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤Ï²¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¥Þ¥Ã¥Á¥çÁ´ÎÏÌäÂê¡£
¡ÚÉðÅÄ¡Û¤¢¤¢¡Ä¡Ä¤½¤ì¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤â·ë¹½¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ¼»ÈÀî¸¶¡Û¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£»ä¤Î³ØÀ¸»þÂå¤Ï¡¢³§¶Ð¤¬¥Ð¥¥Ð¥¤Ë¾©Îå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÉðÅÄ¡Û³§¶Ð¾Þ¤òÉ½¾´¤·¤Æ¤¤¤ë³Ø¹»¡¢¤Þ¤À¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÄ¼»ÈÀî¸¶¡Û¸º¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤È¤«¡£³§¶Ð¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤Ï³ØÌäÅª¤Ë¤âÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÊÝºäµü¤µ¤ó¤Î¡Ø³Ø¹»¤ÈÆüËÜ¼Ò²ñ¤È¡ÖµÙ¤à¤³¤È¡×¡§¡ÖÉÔÅÐ¹»ÌäÂê¡×¤«¤é¡ÖÆ¯¤Êý²þ³×¡×¤Þ¤Ç¡Ù¡ÊÅìµþÂç³Ø½ÐÈÇ²ñ¡¢2024Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡£
¡ÚÉðÅÄ¡ÛÁ´ÎÏ¥¤¥º¥à¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¢£¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤è¤ê¤â¡ÖÊ¹¤¯»ÑÀª¡×
¡ÚÄ¼»ÈÀî¸¶¡ÛÈè¤ì¤¿¤°¤é¤¤¤¸¤ãÂÌÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ÖÈè¤ì¤¿¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯ÅÜ¤é¤ì¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡ÚÉðÅÄ¡Û¤¢¤¢¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÈè¤ì¤¿¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¡Ö´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ÚÄ¼»ÈÀî¸¶¡Û»ä¡¢ËÁÆ¬¤Ç¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸µµ¤¤Ï¤Ä¤é¤Ä¡ª¡¡¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤ÏÀÎ¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢À¼¤È¤«ÌÜÀþ¤È¤«¤è¤¯Ãí°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Êâ¤Êý¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¡ÖÇÆµ¤¤¬¤Ê¤¤¡£½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤é¤·¤¯Êâ¤±¡×¤È¡¢¹»Ìç¤ËÎ©¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ëÀèÀ¸¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤é¤·¤¯¡×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡ÚÉðÅÄ¡Û»ä¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ë¤è¤¯¡¢´ù¤ËÏÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤½¤³¤ËÆ¬¤ò¤Î¤»¤Æ¤À¤é¤Ã¤È¼ø¶È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ÆÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÄ¼»ÈÀî¸¶¡Û¶µ²Ê½ñ¤Î¤«¤¿¤¤³Ñ¤Ç¤¿¤¿¤«¤ì¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÉðÅÄ¡Û¤³¤ì¤Ï·ë¹½¡¢·«¤êÊÖ¤·ÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÄ¼»ÈÀî¸¶¡ÛÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡ÖÊ¹¤¯»ÑÀª¡×¤¬ÌäÂê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ë¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼¤³¤¦¤âÁ´¿ÈÁ´Îî¡¢Á´ÎÏ¤òµá¤á¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2024Ç¯¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È½ñÀÒ¤Ç¤¢¤ë»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó¤Î¡Ø¤Ê¤¼Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈËÜ¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Ç¤â¡¢È¾¿È¤ÇÆ¯¤±¤Ê¤¤¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â³Ø¹»¤Ç¡¢¡ÖÈ¾¿È¤Ç¤¤¤¤¡×¤À¤Ê¤ó¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤¿»î¤·¤¬¤Ê¤¤¡£
³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤â¡¢¤½¤ì¤°¤é¤¤Á´¿ÈÁ´Îî¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£
¢£¤¤¤Ä¤â¡ÖÁ´¿ÈÁ´Îî¡×¤Ç¤Ï»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦
¡ÚÉðÅÄ¡ÛÁ´¿ÈÁ´Îî¤ÇÆ¯¤«¤Í¤Ð¡Ä¡Ä¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¡¦Æ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤ëÀèÀ¸¤Ï¤¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¿ÈÁ´Îî¤¬°¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢ËÜÍè¤½¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¡Ö¤³¤ì¤òÁ´¿ÈÁ´Îî¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â¾¿Í¤¬¶¯¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢¼«¤é¡Ö¤³¤ì¤À¡ª¡×¤È¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÊÌ¤Ë¾ï¤ËÁ´¿ÈÁ´Îî¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ¼»ÈÀî¸¶¡Û¤¿¤·¤«¤Ë¡£Á´Êý°ÌÅª¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤é»à¤ó¤¸¤ã¤¦¡£
Á´¿ÈÁ´Îî¤Ç¤Ê¤¤¤È¡ÖÉÔ¿¿ÌÌÌÜ¡×¡Ö¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¼êÈ´¤¡×¡ÖÍ×ÎÎ¤À¤±¤Ï¤¤¤¤¡×¡Ä¡Ä¤³¤ì¤Ï¤·¤ó¤É¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¤³¤³¤Þ¤ÇÀ÷¤ßÅÏ¤Ã¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤É¤³¤«¤é¤É¤¦ÊÑ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤¤¤Þ¤¤¤Á¤ï¤«¤é¤º¤Ë¤¤¤ë»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÉðÅÄ¤µ¤ó¤Î¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¡Ö³Ø¹»¤ÎÀµ¤·¤µ¥«¡¼¥É¡×¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î²þ³×¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉðÅÄ¡Û¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ê¸åÊÔ¤Ë¤Ä¤Å¤¯¡Ë
----------
Ä¼»ÈÀî¸¶ ¿¿°á¡Ê¤Æ¤·¤¬¤ï¤é¡¦¤Þ¤¤¡Ë
ÁÈ¿¥³«È¯¼Ô
ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ°é³Ø¸¦µæ²Ê½¤Î»¡£BCG¤ä¥Ø¥¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¡¼¥à¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆÈÎ©¡£¶µ°é¼Ò²ñ³Ø¤ÈÁÈ¿¥³«È¯¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢Ç½ÎÏ¼çµÁ¤ä¼«¸ÊÀÕÇ¤¼Ò²ñ¤òºÆ¹Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2020Ç¯¤è¤êÆý¤¬¤óÆ®ÉÂÃæ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¡ÖÇ½ÎÏ¡×¤ÎÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤ò¤Û¤°¤¹¡Ù¡Ê¤É¤¯¼Ò¡¢µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¤¸¤ó¤Ö¤óÂç¾Þ2024 Âè8°Ì¡Ë¡¢¡ØÆ¯¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¿·½ñ¡¢¿·½ñÂç¾Þ2025 Âè5°Ì¡¢µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¤¸¤ó¤Ö¤óÂç¾Þ2025 Âè11°Ì¡Ë¡¢¡Ø¿¦¾ì¤Ç½ý¤Ä¤¯ ¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö½ý¤Ä¤¡×¤«¤é»Ï¤á¤ëÁÈ¿¥³«È¯¡Ù¡ÊÂçÏÂ½ñË¼¡Ë¡¢¡Ø³Êº¹¤Î¡È³Ê¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡© Ìµ¼«³Ð¤ÊÇ½ÎÏ¼çµÁ¤ÈÆÃ¸¢À¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
----------
ÉðÅÄ ÎÐ¡Ê¤¿¤±¤À¡¦¤ß¤É¤ê¡Ë
³Ø¹»DE&I¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¦DemoÂåÉ½
³Ø¹»¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÚDE¡õI¡ÊÂ¿ÍÍÀ¡¦¸øÀµ¡¦ÊñÀÝ¡Ë¡Û¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¸¦½¤¡¦¹Ö±é¡¦¼¹É®¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è±¿±Ä¡¢³Ø¹»¸½¾ì¤ä¶µ¿¦°÷¤Ø¤ÎÈ¼Áö¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢¶µ°é±¿Æ°¤Å¤¯¤êÅù¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£Ä«Æü¿·Ê¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ö¥³¥á¥ó¥È¥×¥é¥¹¡×¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÆÉ¤ó¤ÇÎ¹¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦¤Î¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¶µ°é¡Ù¡Ê¶µ°é³«È¯¸¦µæ½ê¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢³Ø¹»DE¡õI¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï³Ø¹»¸½¾ì¤Î¥¨¥ó¥Ñ¥ï¥á¥ó¥È¤¬É¬Í×¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î¶µ¿¦°÷¤é¤È¶¦¤ËNPOË¡¿Í School Voice Project¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¸½ºß¤ÏÍý»ö·ó»öÌ³¶ÉÄ¹¤È¤·¤Æ³èÆ°¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡ÊÁÈ¿¥³«È¯¼Ô Ä¼»ÈÀî¸¶ ¿¿°á¡¢³Ø¹»DE&I¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¦DemoÂåÉ½ ÉðÅÄ ÎÐ¡Ë