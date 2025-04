ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市此花区)は16日、今夏のサマー・イベント『NOLIMIT!クール・サマー』を7月1日から8月31日まで期間限定で開催すると発表した。今年は、パークの夏の風物詩びしょ濡れパレード『NOLIMIT!サマー・スプラッシュ・パレード』に新たな仲間が加わってパワーアップ。四方八方から大量の水を放つ豪快なパレードフロートの数々が、パーク中のゲストをびしょ濡れ”にする。昨年も好評だったパークの仲間たちがデザインされた超クールで爽快なひんやりスポット「メガ・クール・ゾーン」も拡大。暑さを吹き飛ばす超興奮体験をそろえ、スケールアップしたサマー・エンターテイメントを提供する。

誰もが思わず踊りたくなるようなポップなミュージックとともに、「ウォーターシューター」で水をぶっ放し、パーク中“全員びしょ濡れ”になる『NOLIMIT!サマー・スプラッシュ・パレード』では、サンリオの仲間たちのフロートに、50周年の「マイメロディ」と20周年の「クロミ」が一緒に初登場。さらに、マリオと仲間たちのフロートには「ジュゲム」のダンサーが初登場し、ウォーター・パレードを一層盛り上げる。■概要開催場所:パークワイド(パレードルート)フロート順:ハローキティ→ピーナッツ→ミニオン→セサミストリート→SING→マリオと仲間たち→ポケモン走行時間:約40分※パレードの開催は1日1回。また、開催時間は日によって異なる。■「360°びしょ濡れ!特別エリア」入場券発売期間:4月25日12:00〜対象期間:7月1日(火)〜8月20日(水)価格:2100円(税込価格)発売箇所:WEBチケットストア、ローソンチケットUniversal elements and all related indicia TM & (C)2025 Universal Studios. All rights reserved.(C) Nintendo(C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.(C)2025 Sesame Workshop. All rights reserved.(C)2025 Peanuts Worldwide LLC(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ5040301(C)Jurassic Park - The Ride TM & (C) Universal Studios and Amblin Entertainment, Inc.