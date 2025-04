【名 探偵 コナン 警察 学校編 上下巻 スペシャルパック】 4月18日~4月25日 発送予定 価格:1,650円 予約受付中

【拡大画像へ】

マンガ「名探偵コナン」のスピンオフ作品「名探偵コナン 警察学校編」上下巻スペシャルセットの予約受付がセブンネットショッピングにて開始された。価格は1,650円で、発送は4月18日~4月25日を予定している。

今回予約が開始されたのはマンガ「名探偵コナン 警察学校編 Wild Police Story」のセブンイレブン及びセブンネット限定の単行本セット。上下巻ともに全面銀蒸着加工を施したメタリックカバー仕様となっており、特製ポストカードも付属する。

□セブンネットショッピング「名探偵コナン 警察学校編 上下巻 スペシャルパック」のページ

(C)Seven Net Shopping Co., Ltd. All Rights Reserved.