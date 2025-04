タリーズコーヒーに、2024年9月に開催された「第17回 スイーツ甲子園 高校生パティシエNo.1決定戦」にて「タリーズ賞」に輝いた、長崎県「学校法人向陽学園 向陽高校」の高校生パティシエたちと共同開発した2種類のスイーツが登場!

コーヒーやティードリンクとも相性抜群な「オランジェ・アールグレイ」と「リモーネ・カラメル」が期間限定で販売されます☆

タリーズコーヒー「オランジェ・アールグレイ/リモーネ・カラメル」

価格:単品 各520円(税込)/セット 各860円(税込)〜

発売日:2025年4月23日(水)

※長崎県、福岡県、宮崎県、鹿児島県、大分県、熊本県、佐賀県の49店舗にて4月18日(金)より先行発売

販売店舗:全国のタリーズコーヒー店舗

「全国の高校生たちに自己表現や夢の実現のチャンスを提供したい」という理念のもと産経新聞社が主催し、貝印が特別協賛する、高校生のパティシエNo.1を決めるイベント「スイーツ甲子園」

お菓子作りの好きな高校生3人1組でチームとなり、与えられたテーマに沿ってオリジナルケーキを企画、調理、プレゼンテーションなどを通して、お菓子の技術とアイデアを競い合います。

タリーズコーヒーは第13回大会から協賛企業として、参加しています。

決勝トーナメント初出場のチーム“sourire”(スリール)の3名

今回発売される2種類のケーキは「タリーズ賞」を受賞した、長崎県「学校法人向陽学園 向陽高校(長崎県)」の高校生パティシエ“sourire”(スリール)の3名とタリーズコーヒーがともに開発しています☆

オランジェ・アールグレイ

大会で作り上げたケーキをモチーフに、何度も試行錯誤して設計された「オランジェ・アールグレイ」

ホワイトチョコムースのまろやかな甘みに、爽やかなオレンジゼリーとなめらかでくちどけの良いアールグレイムースの3つの層が織りなす、華やかな風味が口いっぱいに広がります。

また、スポンジ生地の上に散りばめたクランチのサクッとした食感が楽しめるのも特徴。

天面には、オレンジソースとオレンジピールをデコレーションし、つややかな見た目に仕上られています。

アイスティーやロイヤルミルクティーなど、ティードリンクとのペアリングがおすすめです。

リモーネ・カラメル

タリーズコーヒーこだわりのコーヒー、紅茶とのペアリングを研究しながら考案した「リモーネ・カラメル」

レモンの酸味にほんのりカラメルの風味が、口に入れた瞬間にふわっと広がります。

コクのある甘みと酸味のバランスがとれたレモンカスタードと香ばしいタルト生地を重ね、ピスタチオとカラメルソースのデコレーションで見た目も華やかに仕上げられたスイーツです。

おすすめのぺアリングは、気温が上がってきたこの時期にぴったりな水出しアイスコーヒー。

仕事や勉強の合間にリフレッシュしたいときや、友人や家族とのカフェタイムにぴったりです。

スイーツ甲子園出場の高校生パティシエが考案した、コーヒーやティードリンクとも相性抜群なスイーツ。

タリーズコーヒーにて2025年4月23日より販売される「オランジェ・アールグレイ」と「リモーネ・カラメル」の紹介でした☆

