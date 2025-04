血栓のため離脱中のバックスのデイミアン・リラードがプレーオフ初戦も欠場へ

ミルウォーキー・バックスは、2024-25レギュラーシーズンを8連勝で締めくくり、イースタン・カンファレンス5位の48勝34敗でフィニッシュ。イースト第5シードに入ったバックスは、4月20日(現地時間19日、日付は以下同)に第4シードのインディアナ・ペイサーズ(50勝32敗)との「NBAプレーオフ2025」ファーストラウンド初戦を迎える。

2021年の王者バックスは、これで9年連続のプレーオフ出場。過去2年はいずれも1回戦で姿を消しているものの、大黒柱のヤニス・アデトクンボはケガのため2023年に2試合、2024年は全6試合を欠場していただけに、“今年こそは”という思いが強いはず。

今シーズンのアデトクンボは67試合に出場して平均30.4得点11.9リバウンド6.5アシスト1.2ブロックにフィールドゴール成功率60.1パーセントをマーク。平均30.0得点10.0リバウンド5.0アシストを3シーズンで達成したのはアデトクンボがNBA史上初。ウィルト・チェンバレン(元サンフランシスコ・ウォリアーズほか)、オスカー・ロバートソン(元シンシナティ・ロイヤルズほか/いずれも2シーズン)を超えた。

A historic achievement for the Greek Freak 😤

Giannis averaged 30+ PPG, 10+ RPG and 5+ APG for the third time in his career, passing Wilt and Oscar for the most such seasons in NBA history 🤯 pic.twitter.com/ENJhzaCq1v

