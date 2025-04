ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2025年7月1日(火)〜2025年8月31日(日)の期間限定で『NO LIMIT!クール・サマー』を開催!

パークのいたるところで、超冒険を心から楽しめる暑さを吹き飛ばす超興奮体験が勢ぞろい☆

2025年は、『NO LIMIT!サマー・スプラッシュ・パレード』のサンリオの仲間たちのフロートに、50周年の「マイメロディ」と20周年の「クロミ」が一緒に初登場!

さらに、マリオと仲間たちのフロートには「ジュゲム」のダンサーが初登場し、ウォーター・パレードを一層盛り上げてくれます。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、サマー・イベント『NO LIMIT!クール・サマー』を、2025年7月1日(火)〜2025年8月31日(日)の期間限定で開催!

2025年は、パークの夏の風物詩“びしょ濡れパレード”『NO LIMIT!サマー・スプラッシュ・パレード』に新たな仲間が加わってパワーアップ。

四方八方から大量の水を放つ豪快なパレードフロートの数々が、パーク中のゲストを“びしょ濡れ”にします。

また、2024年も大好評だったパークの仲間たちがデザインされた超クールで爽快なひんやりスポット「メガ・クール・ゾーン」も拡大。

暑さを吹き飛ばす“超興奮体験”を揃え、スケールアップしたサマー・エンターテイメントをお贈りします。

さらにこの夏は、10周年を祝って通年開催しているスペシャル・イベント『ユニバーサル・クールジャパン』では、屋内でCoolに楽しめる作品史上初のVRコースター『SPY×FAMILY XRライド』や、パークと初コラボレーションとなる「薬屋のひとりごと」の超リアル体験が登場。

“びしょ濡れ”不可避の『ジュラシック・パーク・ザ・ライド』*1や『ジョーズ』など、今年はパークのいたるところで全身びしょ濡れになって心の底から思いっきり超冒険を楽しめる夏に!

他にも、この夏を超“Cool”に超えられるサマープログラムが多数登場する予定です。

*1 2025年6月28日〜7月18日まで運休予定

『NO LIMIT!サマー・スプラッシュ・パレード』

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

開催場所:パークワイド(パレードルート)

フロート順:ハローキティ→ピーナッツ→ミニオン→セサミストリート→SING→マリオと仲間たち→ポケモン

走行時間:約40分

※パレードの開催は一日一回です。また、開催時間は日によって異なります

※パレードの詳細情報や鑑賞にあたっての注意事項は、公式WEBサイトでご確認ください

誰もが思わず踊りたくなるようなポップなミュージックとともに、「ウォーターシューター」で水をぶっ放し、パーク中“全員びしょ濡れ”になる『NO LIMIT!サマー・スプラッシュ・パレード』がさらに進化して登場。

フロートやエンターテイナーから水がまき散らされるだけでなく、頭上から四方八方から大量の水が参加者全員に降り注ぐ、豪快で超爽快な体験をお届け!

2025年は、サンリオの仲間たちのフロートに、50周年の「マイメロディ」と20周年の「クロミ」が一緒に初登場!

さらに、マリオと仲間たちのフロートには「ジュゲム」のダンサーが初登場し、ウォーター・パレードを一層盛り上げてくれます。

パークならではの壮大な演出と全方位からぶっ放される大量の水により我を忘れて“全員びしょ濡れ”になる、超豪快なパーティになっています。

「360°びしょ濡れ!特別エリア」で、ありえない“びしょ濡れ”体験がオススメ

発売期間:2025年4月25日(金)12:00〜

対象期間:2025年7月1日(火)〜8月20日(水)

価格:2,100円(税込価格)

発売箇所:WEBチケットストア、ローソンチケット

パーク中で展開する『NOLIMIT!サマー・スプラッシュ・パレード』の体験は、グラマシーパーク(ニューヨーク・エリア)に設置される特別エリアが特にオススメ。

パレードに登場するすべてのフロートとエンターテイナーによる特別なステージの四方に囲まれ驚くほどの水が放出され“びしょ濡れ”になる、ここだけの特別な体験で、この夏一番の超爽快、超興奮を体感!

新「メガ・クール・ゾーン」

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

2025年は、パークの仲間とハイパー・クールダウン!

パークの仲間たちが装飾され、シューティングエリアが拡大します。

さらに広がったエリアで子どもたちが思う存分にウォーターシューターをぶっ放せる超爽快体験も!

さらに、巨大ミストも設置され、大人も涼しく休憩できるスポットとしてパワーアップします。

ほてったからだをひんやり瞬間冷却し、夏のパークを思う存分楽しめます。

マイメロディ&クロミがパレード初登場!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『NO LIMIT!クール・サマー』の紹介でした。

