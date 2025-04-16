MEGUMI¡¢2µòÅÀÀ¸³èÀè¤Ï¡Ö°ìÌÜ¹û¤ì¡×¤Ç·èÄê¡¡Â©»Ò¤¬»£±Æ¤·¤¿¡È¼«Âð¼Ì¿¿¡É¸ø³«
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦MEGUMI¡Ê43¡Ë¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ØDR.HONEY White Bee¡Ù¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¤Î2µòÅÀÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥«¥Ã¥È¡ÛÈþµÓ¥Á¥é¥ê¡ª¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤¬¤ï¤«¤ëÇò¥ï¥ó¥Ô¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿MEGUMI
¡¡MEGUMI¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¤Î2µòÅÀÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬µîÇ¯¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¤¬¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤¯¹¬¤»¤½¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤¸õ¡¢·úÃÛ¡¢¿©¡¢Êª²Á¤â¥È¡¼¥¿¥ëÅª¤Ë¤¹¤Ã¤´¤¯¹¥¤¤Ã¤Æ¡Ê»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ë¡£43ºÐ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿Âç¿Í¤Ê³¹¡£¤³¤³¤ÈÆüËÜ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È¡¢°ìÌÜ¹û¤ì¤ß¤¿¤¤¤Ê·Á¤Ç2µòÅÀ¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È·èÃÇ¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¿©¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢³¤âËÉÙ¤Ç¤¹¤·¡¢Ìý¤â¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Ç¤¹¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤â¹ç¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥¨¥¹¥¿¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤¯¤é¤¤Í¾Íµ¤¬¤¢¤ë¡£»¶Êâ¤·¤¿¤ê¡¢Ãë¿²¤·¤¿¤ê¡¢¿©»ö¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡£²¿¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âºá°´¶¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢·ò¹¯¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤âÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ª¤¹¤¹¤á¡£¡Ö¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¿´¤Î·ò¹¯¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤ë¡£¤È¤Æ¤âÂç»ö¤ÊÈþÍÆ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¼«Âð¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£Âç¤¤ÊÁë¤«¤é¤ÏÎò»ËÅª¤Ê·úÂ¤Êª¤â¸«¤»¤ëÀä·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¡Ê¼«Âð¤â¡Ë1300Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¤Î·úÊª¤Ç¤½¤ì¤ò¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤Á¤¬ÄÁ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤ª²È¤Ë½»¤Þ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Â©»Ò¤¬»£¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¡ØDR.HONEY¡Ê¥Ç¥£¡¼¥¢¡¼¥ë¥Ï¥Ë¡¼¡Ë¡Ù¤Ï¡¢È±¤Î¤¦¤Í¤êÊäÀµ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¹âµ¡Ç½¿·¥·¥ê¡¼¥º¡ÖDR.HONEY White Bee¡×¤ò¤¢¤¹16Æü¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×Åù¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡ÚÁ´¿È¥«¥Ã¥È¡ÛÈþµÓ¥Á¥é¥ê¡ª¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤¬¤ï¤«¤ëÇò¥ï¥ó¥Ô¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿MEGUMI
¡¡MEGUMI¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¤Î2µòÅÀÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬µîÇ¯¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¤¬¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤¯¹¬¤»¤½¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤¸õ¡¢·úÃÛ¡¢¿©¡¢Êª²Á¤â¥È¡¼¥¿¥ëÅª¤Ë¤¹¤Ã¤´¤¯¹¥¤¤Ã¤Æ¡Ê»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ë¡£43ºÐ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿Âç¿Í¤Ê³¹¡£¤³¤³¤ÈÆüËÜ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È¡¢°ìÌÜ¹û¤ì¤ß¤¿¤¤¤Ê·Á¤Ç2µòÅÀ¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È·èÃÇ¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¼«Âð¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£Âç¤¤ÊÁë¤«¤é¤ÏÎò»ËÅª¤Ê·úÂ¤Êª¤â¸«¤»¤ëÀä·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¡Ê¼«Âð¤â¡Ë1300Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¤Î·úÊª¤Ç¤½¤ì¤ò¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤Á¤¬ÄÁ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤ª²È¤Ë½»¤Þ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Â©»Ò¤¬»£¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¡ØDR.HONEY¡Ê¥Ç¥£¡¼¥¢¡¼¥ë¥Ï¥Ë¡¼¡Ë¡Ù¤Ï¡¢È±¤Î¤¦¤Í¤êÊäÀµ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¹âµ¡Ç½¿·¥·¥ê¡¼¥º¡ÖDR.HONEY White Bee¡×¤ò¤¢¤¹16Æü¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×Åù¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡£