蟹好きにおすすめ！ 蟹の香りに包まれて味わう、旨みあふれる唯一無二の一杯（東京・根津）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は根津駅近くにオープンした、蟹の旨み溢れる新たなラーメン。

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

Ramen&Bistro Crab Club(東京・根津)

淡麗蟹そば 出典:ゆっきょしさん

2025年3月、根津駅から徒歩1分ほどの駅近に、蟹に特化したラーメンを楽しめる「Ramen & Bistro Crab Club」がオープンしました。店主は海鮮系の居酒屋に5年勤めた後、向原にある煮干しラーメンの名店「志奈そば 田なか」で店長を務め、今回独立オープン。今までにない、蟹の旨みあふれる唯一無二のラーメンを楽しめます。

清潔感のある店内 写真:お店から

新店舗はレンガの壁が目を引く、ビストロのようなおしゃれな外観で、落ち着いた雰囲気の店内には厨房を囲むカウンターがあり、客席は8席です。ラーメンはランチョンマットの上に提供され、セットされている蟹の箸置きも可愛らしいです。

淡麗蟹そば 写真:お店から

おすすめは、全国的にも珍しい渡り蟹の出汁の淡麗スープ「淡麗蟹そば」900円。渡り蟹を沸騰させないよう弱火でじっくり炊くことで香りと旨みを抽出した淡麗スープです。チャーシュー2枚、空芯菜、大葉、炙りトマト、蟹のほぐし身がのり、見た目も美しい一杯。しなやかな平打ち中太麺がスープによく絡み、蟹の香りと旨みを存分に堪能できます。炙りトマトの上にのった蟹のほぐし身をスープに混ぜながら、味わってみてください。食べた方からは「上品で身体に染み渡るようなラーメンを、この価格で味わえるのはすごい!」と、喜びの声が聞かれています。

蟹肉と蟹味噌のまぜそば 写真:お店から

人気の「蟹肉と蟹味噌のまぜそば」1,200円は、中細の平打ち縮れ麺の上に紅ずわい蟹の蟹肉と蟹味噌を贅沢に使った餡がたっぷり。蟹と榎茸と牡蠣醤油の旨みが口の中で爆発的に広がります。後半に卓上のライム酢を掛けることで、味の変化も楽しめます。紅ずわい蟹の蟹肉と蟹味噌の旨みが口の中で広がる、蟹好きにはたまらないまぜそばです。

濃厚蟹そば 写真:お店から

蟹とトマトのまぜそば 写真:お店から

また、ランチタイム限定で、蟹3種(紅ずわい蟹、渡り蟹、花咲蟹)と豚のコラーゲンと香味野菜を5時間炊き上げた、トロみのある白湯スープの「濃厚蟹そば」1,000円を提供、ディナータイム限定で、蟹出汁と鶏出汁を合わせ、更にトマトを加えた特製ソースがベースの洋風テイストな「蟹とトマトのまぜそば」1,000円を提供しています。「蟹とトマトのまぜそば」は「ガーリックトースト」150円と一緒に楽しむのがおすすめです。

かにめし 写真:お店から

サイドメニューの蟹のほぐし身ととびっこをのせた「かにめし」400円は、とびっこのプチプチ食感が楽しく、贅沢気分を味わえるご飯です。「淡麗蟹そば」のスープを掛けて蟹雑炊にしたり、蟹尽くしを堪能できます。細かく切ったチャーシューを炙り、ご飯にのせた「ぶためし」300円は、同店オリジナルソースとブラックペッパーが食欲をかきたてる、ボリューミーな一杯。

今までにない、蟹の旨みあふれる唯一無二のラーメンを楽しめる「Ramen & Bistro Crab Club」。ここでしか味わえない新たな一杯を体験しに足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

蟹肉と蟹味噌のまぜそば 出典:コネリーさん

『蟹肉と蟹味噌のまぜそば 1200円をオーダーしました。



オーダーから3分後にまぜそばが提供されました。



まぜそばは蟹肉と蟹味噌のまぜそばで、



黄模様の白く丸い皿に平太麺を盛り、蟹肉と蟹味噌のソースで覆い

刻みネギをトッピングして提供されます。



良くかき混ぜて頂いてみるともっちりした弾力ある平太麺に

ほぐし蟹肉の旨みと蟹味噌の旨みが良く絡まって蟹の旨みを堪能でき

とても美味しいです』(コネリーさん)

淡麗蟹そば 出典:マーコラーメンさん

『淡麗蟹そばを実食してみると、

蟹の旨味が「じんわり〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜!」と来る

蟹バランス型の逸品となる。

もう少し蟹ガッツリフックが欲しいと言えば欲しいところだったが、

まだまだ伸びしろを感じさせる潜在能力をビンビンに感じさせる。

麺に関しては平打ちの細縮れタイプの

ピロピロ食感が面白く、スープとの相性はしっかりだ。

一方、「蟹肉と蟹味噌のまぜそば」に関しては、

じんわりタイプではなく、ガッツリ蟹ワールドで、

蟹好きにはタマランチ会長降臨の逸品となる。

また、かなり味および旨味が濃いので、これはハイボールと一緒に食べたら

世界タイトル10防衛するくらい最強かもしれない(笑)

【総括】

流石は志奈そば田なか出身という事で

創作性およびオンリーワン感半端ないコンセプトで

また一つ面白い新店が誕生した』(マーコラーメンさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆Ramen&Bistro Crab Club住所 : 東京都 文京区根津1-5-13TEL : 不明の為情報お待ちしております

文:佐藤明日香

