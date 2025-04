決勝の模様公開！第6回ネイルバトルチャンピオン

はあとは、「第6回ネイルバトルチャンピオン」の予選・決勝の模様を収録した動画をYouTubeで公開しました。

第6回ネイルバトルチャンピオン

開催収録日: 2025年2月19日(水)

動画公開日: 予選…2025年3月26日(水)

決勝…2025年4月2日(水)

会場 : はあと 本社

次回、第7回ネイルバトルチャンピオンは2025年5月21日開催予定。

また、第7回を2025年5月21日に開催することを決定しました。

全国に260店舗以上展開しており(2025年4月14日時点)、今もなお日本全国で店舗数拡大を続けているネイルサロン“はあとねいる”の大人気企画、「ネイルバトルチャンピオン」が第6回の開催を迎えました。

この企画は、社会で活躍する女性(ネイリスト)にスポットを当て、頑張る女性を応援する想いの下、2023年12月より始動しました。

「ネイルバトルチャンピオン」は第1回から徐々に視聴数を伸ばし、人気に拍車をかけ、これまで続いてきました。

待望の第6回を迎え、ついに2025年4月2日、決勝戦の動画がYouTube「はあとねいる公式チャンネル」にて公開スタート。

第6回では、全国の“はあとねいる”にて活躍している勇気ある8人のバトラーが参戦しました。

【バトルのルール】

(1) バトル直前にネイルテーマが発表。

(2) 発表されたテーマに沿ったデザインネイル(片手)を制限時間20分以内に作成。

(3) 審査員の厳正なる審査によって優勝者が決定。

上記の通り、かなり厳しいルールがバトラーたちに課せられます。

“はあとねいる”らしいスピードと技術は必見です。

ネイリストたちが“はあとねいる”で培ってきた、技術とネイルに懸ける熱い想いが「ネイルバトルチャンピオン」にてぶつかり合います。

ここでしか見られない、社会で活躍する女性たちの晴れ舞台をお見逃しなく。

熱い想いに涙するネイリスト

