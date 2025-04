【夏~クリスマス おもちゃビジネスフェア2025】 開催日:4月16日、17日 (16日10時~17時/17日10時~16時) 会場:東京都立産業貿易センター台東館 (東京都台東区花川戸 2-6-5)

セガフェイブは、企業向けイベント「夏~クリスマス おもちゃビジネスフェア2025」にて「プリカ」などを展示している。

「プリカ」は感熱紙にモノクロ写真を印刷できる小型カメラ。「サンリオキャラクターズ」、「ディズニー&ピクサーキャラクターズ」の2種を展開している。3月6日に発売し、価格は8,800円。この他「ちいかわ」や「サンリオキャラクターズ」の各種製品を展示している。

(C) '25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L655538

(C)nagano / chiikawa committee