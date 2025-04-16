¡ÚÊÒ¸¶·ÃËã¡Û¡¡¡Ö¥ä¥Þ¥á¡Á¡ª¡¡Èþ¤·¤¤µû¤À¤Í¡Á¡Á¡Á¡×¡¡·ÌÎ®Äà¤ê¤Ç¾Ð´é¡¡ÀèÆü¤Ï¡Ö£³£°£°¥¥íÄ¶¡×¤ÎµðÂç¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤òÄà¤ê¾å¤²¡¢ÏÃÂê¤Ë
ÀèÆü¡¢£³£°£°¥¥íÄ¶¤ÎµðÂç¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤òÄà¤ê¾å¤²¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊÒ¸¶·ÃËã¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
·ÌÎ®Äà¤ê¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÊÒ¸¶·ÃËã¡Û¡¡¡Ö¥ä¥Þ¥á¡Á¡ª¡¡Èþ¤·¤¤µû¤À¤Í¡Á¡Á¡Á¡×¡¡·ÌÎ®Äà¤ê¤Ç¾Ð´é¡¡ÀèÆü¤Ï¡Ö£³£°£°¥¥íÄ¶¡×¤ÎµðÂç¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤òÄà¤ê¾å¤²¡¢ÏÃÂê¤Ë
ÊÒ¸¶·ÃËã¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ä¥Þ¥á¡Á¡ª¡¡Èþ¤·¤¤µû¤À¤Í¡Á¡Á¡Á¡×¤È¡¢ÄÖ¤ë¤È¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ç¤Ï¡¢ÊÒ¸¶·ÃËã¤µ¤ó¤¬¡¢¥ä¥Þ¥á¤òÄà¤ê¾å¤²¡¢¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö·ÌÎ®Äà¤ê¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤·¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¤¤¤¤·³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡Ö¤¤¤¯¤é¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÄà¤Ã¤¿¤è¤Ã¡×¤È¡¢»ÈÍÑ¤·¤¿¥¨¥µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¾åÌîÂ¼µù¶¨¤µ¤ó¤ÏÊüÎ®¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¤Æ¡¢µû±Æ¤â¤È¤Æ¤âÇ»¤¯¡¡¤Þ¤¿¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖåºÎï¤Ê¤ªµû¤µ¤ó¡×¡¦¡Ö¥ä¥Þ¥á¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡¡¤¤¤¤·¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡¦¡ÖÀî¤ÎÎ®¤ì¤ë²»¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÄà¤ê¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£·î¡¢ÊÒ¸¶·ÃËã¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¯¥í¥Þ¥°¥í 318.5Á¡ª¡ª¡ª¡×¤È¡¢µðÂç¥Þ¥°¥í¤òÄà¤ê¾å¤²¤¿¤³¤È¤ò£²¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¶¦¤ËÊó¹ð¤·ÏÃÂê¤Ë¡£¡Ö¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤ÂçÊª¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢´¶·ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¡¡ÊÒ¸¶·ÃËã¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¢¨¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê°úÍÑ¢¨¡¡¡Û
1997Ç¯9·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£O·¿¡£157cm¡£
¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¡£ÊÆ¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¢¹ë¡¦¥¥ã¥ó¥Ù¥é¡¢Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¤ÇÍÄ¾¯´ü¤ò²á¤´¤¹¡£
²ªÍ§³Ø±à½÷»ÒÃæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¤ò·Ð¤Æ¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø Ê¸³ØÉô ±ÑÊÆÊ¸³ØÀì¹¶¤òÂ´¶È¡£
2018Ç¯¡¢¥ß¥¹·ÄØæ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2018¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤ê¡ÖHeather Diary¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤ò³«»Ï¡£"¥²¥é"¥¥ã¥é¤Ç°¦¤µ¤ì¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¢¥É¥é¥Þ½Ð±é¤ä¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£
2022Ç¯¡¢Äà¤ê¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2022"Âè13Âå¥¢¥ó¥°¥é¡¼¥º¥¢¥¤¥É¥ë"¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁª½Ð¡£
Æ±Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡ÖGo!Go!¶å¤Á¤ã¤ó¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¡×¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ë¥¥æ¡¼¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡£
¼ñÌ£¤ÏÄà¤ê¡¦¥¥ã¥ó¥×¡¦¥´¥ë¥Õ¡¦¥µ¥¦¥Ê¤Ê¤É¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¢Ìîµå´ÑÀï¡¢ÆÉ½ñ¡£
Äà¤ê¹¥¤¤¬¹â¤¸¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¾®·¿Á¥ÇõÁà½ÄÌÈµö2µé¤ò¼èÆÀ¤·¡¢°¦¼Ö¤òÄà¤ê¡¦¥¥ã¥ó¥×»ÅÍÍ¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¤Û¤É¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ËÇ®¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û