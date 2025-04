ロックバンド・MY FIRST STORYがきょう16日、公式サイトを更新し、5月24日(土)と25日(日)の2日間で予定していた韓国公演について、25日(日)の公演のキャンセルを発表。ボーカルHiroが自身のXで謝罪した。対象は「MY FIRST STORY ASIA TOUR 2025 at SEOUL・KBSアリーナ」と題した公演で、発表では日曜公演のキャンセル理由について「韓国の主催・主管会社のCONCEPT.K COMPANY ART&SHOW ENTの都合により」と説明し、払い戻し方法などを案内。「ファンの皆様にご迷惑をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます。何卒、ご理解いただきますようお願い申し上げます」と呼びかけた。その後、Hiroが自身のXで、同発表を引用し「みんな日程調整してくれたのに申し訳ない、、、」とつづった。