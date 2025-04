セガ ラッキーくじから「名探偵コナン Vintage Look」が登場!

劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバッグ)』のキャラクターたちがスーツを着た、おしゃれな描き下ろしイラストのグッズがラインナップされます☆

セガ ラッキーくじ「名探偵コナン Vintage Look」

価格:1回 700.70円(税込)

発売日:2025年4月18日(金)より順次発売予定

※店舗により発売時期は異なります

※諸般の事情により販売時期が変更になる可能性があります

取扱店:セブン‐イレブン、イトーヨーカドー

※店舗により、取り扱いのない場合があります

※店舗への問い合わせは不可

セガ フェイブが展開する「セガ ラッキーくじ」から「名探偵コナン Vintage Look」が登場!

今回のくじは13等級に加え、くじの最後の1枚を引くともらえる「ラストラッキー賞」で構成されるハズレ無しのくじです。

賞品には2025年4月18日より全国ロードショーされる、シリーズ28作目となる劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバッグ)』のキャラクターたちが、スタイリッシュなスーツを着たオシャレな描き下ろしイラストを使用。

劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバッグ)』デザインの額入りアートや、定番人気のぬいぐるみ、アクリルスタンドのほか、クリアバッグやスカーフなどのおしゃれな新グッズもラインナップされます☆

劇場版賞 劇場版「名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバック)」額入りアート(全1種)

劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバッグ)』のイラストが素敵な、額入りアート。

お部屋に飾りたい、ファン必見のグッズです。

S賞 Vintage Look 額入りアート(全1種)

今回のセガ ラッキーくじ「名探偵コナン Vintage Look」の描き下ろしイラストを使用した、額入りアート。

スタイリッシュなスーツ姿のキャラクターたちがかっこいい!

A賞 江戸川コナンぬいぐるみ(全1種)

描き下ろしイラストのスーツを着こなす、「江戸川コナン」のぬいぐるみ。

千鳥格子のセットアップがおしゃれです☆

B賞 大和敢助ぬいぐるみ(全1種)

スーツを着こなす「大和敢助」のぬいぐるみ。

丈の長いジャケットやステッキが、キャラクターの雰囲気にマッチしています!

C賞 諸伏高明ぬいぐるみ(全1種)

スーツをスマートに着こなす「諸伏高明」のぬいぐるみ!

特徴的なヒゲや髪型もきちんと表現されています。

D賞 クリアバッグ(全2種)

クリアバッグは、各キャラクターが描かれたレトロでおしゃれなデザインと、ミニキャラが散りばめられたかわいいデザインの2種類がラインナップ。

何に使おうか考えるのも楽しいグッズです☆

E賞 アクリルスタンドポーチ(全2種)

お気に入りのアクリルスタンドを保護しながら持ち歩けるポーチ。

カバンなどにぶら下げて持ち歩けます。

F賞 アクリルスタンド(全8種)

スーツ姿のキャラクターたちのアクリルスタンド。

たくさん集めたくなるグッズです!

※種類は選べません

G賞 ぬいぐるみマスコット(全8種)

こちらもコレクションしたくなる、ぬいぐるみマスコット。

キャラクターによって。表情も豊かです☆

※種類は選べません

H賞 スカーフ(全2種)

上品なピンクがおしゃれなスカーフが、2種類のデザインで登場。

お部屋に飾っても、さりげなくファッションに取り入れても素敵なグッズです。

I賞 アクリルブロック(全8種)

キャラクターたちがミニキャラになって、アクリルブロックにラインナップ。

お部屋に飾っておきたい、キュートなグッズです。

J賞 缶バッジセット(全8種)

2個セットになった缶バッジも登場。

推しキャラクターのバッジをバッグなどに付けられます☆

K賞 クリアファイルセット(全8種)

クリアファイルも2枚セットで登場。

自宅や学校、仕事でも活躍してくれます☆

ラストラッキー賞 青山先生イラスト額入りアート(全1種)

青山剛昌先生による、「江戸川コナン」と「毛利蘭」の心温まるイラストが「ラストラッキー賞」として登場!

額入りアートなので、そのままお部屋に飾れます。

ダブルラッキー賞

くじ券についているコードから応募できる「ダブルラッキー賞」

抽選で30名に「G賞 ぬいぐるみマスコット」全種セットがプレゼントされます☆

店舗特典

種類数:全3種(江戸川コナン、毛利小五郎、大和敢助)

同一店舗で一度に3回くじを購入すると、「イラストカード」をその場で1枚プレゼント。

店舗特典限定のAR機能が付いており、セガ ラッキーくじ「名探偵コナン Vintage Look」でしか聞くことができないオリジナルボイスが楽しめます!

※同一店舗で、一度に3回の購入が条件です

※数に限りがあります。無くなり次第終了です

※配付方法はお店により異なります。種類は選べません

※AR再生にはスマートフォン専用アプリ「Play AR」のダウンロードが必要となります

劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバッグ)』のキャラクターたちの描き下ろしイラストがおしゃれな、はずれなしのキャラクターくじ!

セガ ラッキーくじ「名探偵コナン Vintage Look」は、2025年4月18日(金)より、セブン‐イレブン、イトーヨーカドーにて順次販売開始です。

はっぴ衣装がかわいいぬいぐるみや はっぴ衣装がかわいいぬいぐるみや 雑貨 !セガ ラッキーくじオンライン「人生はウーパールーパー - 和菓子 屋さん開店!-」 続きを見る

スイーツがテーマの描きおろしグッズが当たる!セガ ラッキーくじオンライン TVアニメ「この素晴らしい世界に祝福を!3」 スイーツがテーマの描きおろしグッズが当たる!セガ ラッキーくじオンライン TVアニメ「この素晴らしい世界に祝福を!3」 続きを見る

©青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996

©2025 青山剛昌/名探偵コナン製作委員会

©青山剛昌/小学館

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 映画に登場するキャラクターたちのおしゃれなスーツ姿!セガ ラッキーくじ「名探偵コナン Vintage Look」 appeared first on Dtimes.