香港ディズニーランド・リゾートで、マーベル・シネマティック・ユニバースをテーマにした『マーベル・スーパーヒーローズ・シーズン』がスタート!

今回は、トゥモローランド/スターライトダイナーで提供されているスペシャルメニューをまとめて紹介します。

香港ディズニーランド・リゾート/スターライトダイナー『マーベル・スーパーヒーローズ・シーズン』スペシャルメニュー

提供期間:2025年4月16日〜6月1日

香港ディズニーランド・リゾートで、マーベル・シネマティック・ユニバースをテーマにした『マーベル・スーパーヒーローズ・シーズン』がスタート!

香港ディズニーランド・リゾート(HKDL)のトゥモローランドで開催される「マーベル・スーパーヒーローズ・シーズン」で、究極のヒーローアドベンチャーを体験できます。

「スターライナーダイナー」では、キャプテン・アメリカ・チーズステーキバーガーや、ソーのハンマー風レモンカップケーキなどの新メニューが展開されています☆

キャプテン・アメリカ・チーズステーキバーガー(Captain America Cheesesteak Burger Combo)

価格HK$150(ソフトドリンク付き)

「キャプテン・アメリカ」の無敵の盾をモチーフにしたバーガー。

パティではなく、豪快にステーキをサンドしたボリューム満点のメニューです。

「キャプテン・アメリカ(サム・ウィルソン)」デザインのパッケージで提供。

無敵の盾がパンズにトッピングされています☆

ソーのハンマー風レモンカップケーキ(Mjolnir Sweet Lemon Cupcake with Red Raspberry Frosting )

価格HK$50

「ソー」のムジョルニアをモチーフにしたカップケーキ。

雷らしい黄色いレモンカップケーキに、かわいいムジョルニアがトッピングされています☆

Groot X

価格HK$68($48 コンボに追加可能)

「グルート」をモチーフにしたスペシャルドリンクも提供されています。

「グルート」らしく、土と葉を再現しています☆

スターライト・ダイナーでは、他にも人気のアイアンマン&グルートバーガーセットも楽しめます☆

香港ディズニーランド・リゾート『マーベル・スーパーヒーローズ・シーズン』スペシャルメニューは6月1日まで提供中です。

