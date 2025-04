◆SUPER EIGHT、DAMアンバサダー就任

【モデルプレス=2025/04/16】SUPER EIGHTが、業務用通信カラオケDAMのアンバサダーに就任。4月17日よりCMがオンエアされる。業務用通信カラオケDAMは、全国のカラオケ設置店舗・施設において幅広く利用されている。豊富な本人映像、高品質な楽曲、多彩なコンテンツにより臨場感あふれるカラオケ体験をユーザーに提供。そんなDAMのブランドイメージにふさわしい存在として、明るく親しみやすいキャラクターで支持を集めるSUPER EIGHTをDAMアンバサダーに起用。就任に合わせて、テレビCMの放映を皮切りに、各種キャンペーンや販促施策などが順次展開される。

◆DAMアンバサダー:SUPER EIGHTコメント

◆テレビCM概要

4月17日から放映されるテレビCM「DAM×SUPER EIGHT やっぱ、DAMやね!」は、5人のメンバーに合わせて5パターンを展開。軽快な演出とCM後半部でメンバーそれぞれが発するひと言が見どころ。タイアップCMソングは書き下ろしの新曲「ブチ★I GOT IT」(読み:ブチアガリ/4月17日配信限定シングル)を使用。同曲は、SUPER EIGHTのイメージを“超”進化させたブチアゲチューン。過去に「大再生」「Back 2 The Kids」「HAPPY」などの楽曲制作を担当したMONJOE,Pecoriチームがプロデュースを担当。彼らの新たな“ニュースタンダード”となる今回の楽曲は、カラオケ定番「FANTASTIC BABY」「アゲ♂アゲ♂EVERY☆騎士」とも肩を並べる、SUPER EIGHT流、令和版ブチ上げパーティーソング。コーラスとMVには「egg」のギャルモデルが参加する。メンバーが繰り返し発する「やっぱ、DAMやね!」は、DAMの魅力をシンプルかつストレートに伝えるコミュニケーションワード。関西出身のSUPER EIGHTが発信するこの合言葉は、関西弁ならではの温かさと親しみやすさを生かし、自然に共感を呼び起こすメッセージとなる。(modelpress編集部)横山裕:今こそDAMです。DAMりまくりましょう!大倉忠義:DAMアンバサダーのSUPER EIGHTです。最高な楽曲達で、最強に楽しい時間になることを願ってます!やっぱ、DAMやね!村上信五:みなさーん、カラオケ楽しんでますか〜?お気に入りの曲は何回歌っても良いですからね〜!ちなみに僕は4回まではあります!メンタル強い人にはオススメです笑丸山隆平:みなさん、カラオケDAMを楽しんでくれてありがとう御座います!嬉しい時も悲しい時も、カラオケはいろんなシーンで僕たちを助けてくれて来たと思うんです。この新たなDAMで、さらに人生を少しでも彩ってもらえたら、嬉しいです!カラオケはやっぱ、DAMやね!安田章大:Let’s go 熱唱!大合唱♪青春万歳!ブチあげよぉー!!!!!僕もカラオケ大好き♪・タイトル「DAM×SUPER EIGHT やっぱ、DAMやね!横山裕」篇(15秒)「DAM×SUPER EIGHT やっぱ、DAMやね!大倉忠義」篇(15秒)「DAM×SUPER EIGHT やっぱ、DAMやね!村上信五」篇(15秒)「DAM×SUPER EIGHT やっぱ、DAMやね!丸山隆平」篇(15秒)「DAM×SUPER EIGHT やっぱ、DAMやね!安田章大」篇(15秒)・放映開始日2025年4月17日(木)・放映地域(スポット)関東/関西/中京/福岡/北海道/宮城/静岡/広島/岡山・香川/愛媛 ※その他タイム提供あり【Not Sponsored 記事】