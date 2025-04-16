SUPER EIGHT¡¢¥«¥é¥ª¥±DAM¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤ ¿·¶Ê¡Ö¥Ö¥Á¡úI GOT IT¡×¤¬CM¥½¥ó¥°¤Ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/16¡ÛSUPER EIGHT¤¬¡¢¶ÈÌ³ÍÑÄÌ¿®¥«¥é¥ª¥±DAM¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£4·î17Æü¤è¤êCM¤¬¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥é¥ª¥±¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¯¤ëSUPER EIGHT
¶ÈÌ³ÍÑÄÌ¿®¥«¥é¥ª¥±DAM¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥«¥é¥ª¥±ÀßÃÖÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉý¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÉÙ¤ÊËÜ¿Í±ÇÁü¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê³Ú¶Ê¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤è¤êÎ×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥«¥é¥ª¥±ÂÎ¸³¤ò¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÄó¶¡¡£¤½¤ó¤ÊDAM¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Â¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¯¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëSUPER EIGHT¤òDAM¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¡£½¢Ç¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥ÓCM¤ÎÊü±Ç¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢³Æ¼ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤äÈÎÂ¥»Üºö¤Ê¤É¤¬½ç¼¡Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
4·î17Æü¤«¤éÊü±Ç¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ì¥ÓCM¡ÖDAM¡ßSUPER EIGHT ¤ä¤Ã¤Ñ¡¢DAM¤ä¤Í¡ª¡×¤Ï¡¢5¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ5¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÅ¸³«¡£·Ú²÷¤Ê±é½Ð¤ÈCM¸åÈ¾Éô¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬È¯¤¹¤ë¤Ò¤È¸À¤¬¸«¤É¤³¤í¡£¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×CM¥½¥ó¥°¤Ï½ñ¤²¼¤í¤·¤Î¿·¶Ê¡Ö¥Ö¥Á¡úI GOT IT¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Ö¥Á¥¢¥¬¥ê¡¿4·î17ÆüÇÛ¿®¸ÂÄê¥·¥ó¥°¥ë¡Ë¤ò»ÈÍÑ¡£Æ±¶Ê¤Ï¡¢SUPER EIGHT¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¡ÈÄ¶¡É¿Ê²½¤µ¤»¤¿¥Ö¥Á¥¢¥²¥Á¥å¡¼¥ó¡£²áµî¤Ë¡ÖÂçºÆÀ¸¡×¡ÖBack 2 The Kids¡×¡ÖHAPPY¡×¤Ê¤É¤Î³Ú¶ÊÀ©ºî¤òÃ´Åö¤·¤¿MONJOE,Pecori¥Á¡¼¥à¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÃ´Åö¡£Èà¤é¤Î¿·¤¿¤Ê¡È¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡É¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥«¥é¥ª¥±ÄêÈÖ¡ÖFANTASTIC BABY¡×¡Ö¥¢¥²¡é¥¢¥²¡éEVERY¡ùµ³»Î¡×¤È¤â¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë¡¢SUPER EIGHTÎ®¡¢ÎáÏÂÈÇ¥Ö¥Á¾å¤²¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥½¥ó¥°¡£¥³¡¼¥é¥¹¤ÈMV¤Ë¤Ï¡Öegg¡×¤Î¥®¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·«¤êÊÖ¤·È¯¤¹¤ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¡¢DAM¤ä¤Í¡ª¡×¤Ï¡¢DAM¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÅÁ¤¨¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¡¼¥É¡£´ØÀ¾½Ð¿È¤ÎSUPER EIGHT¤¬È¯¿®¤¹¤ë¤³¤Î¹ç¸ÀÍÕ¤Ï¡¢´ØÀ¾ÊÛ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²¹¤«¤µ¤È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¼«Á³¤Ë¶¦´¶¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
²£»³Íµ¡§º£¤³¤½DAM¤Ç¤¹¡£DAM¤ê¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
ÂçÁÒÃéµÁ¡§DAM¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ÎSUPER EIGHT¤Ç¤¹¡£ºÇ¹â¤Ê³Ú¶ÊÃ£¤Ç¡¢ºÇ¶¯¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¤ä¤Ã¤Ñ¡¢DAM¤ä¤Í¡ª
Â¼¾å¿®¸Þ¡§¤ß¤Ê¤µ¡¼¤ó¡¢¥«¥é¥ª¥±³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤«¡Á¡©¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¶Ê¤Ï²¿²ó²Î¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡Á¡ª¤Á¤Ê¤ß¤ËËÍ¤Ï4²ó¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¥á¥ó¥¿¥ë¶¯¤¤¿Í¤Ë¤Ï¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¾Ð
´Ý»³Î´Ê¿¡§¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¥«¥é¥ª¥±DAM¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡ª´ò¤·¤¤»þ¤âÈá¤·¤¤»þ¤â¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤ÇËÍ¤¿¤Á¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ÆÍè¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¿·¤¿¤ÊDAM¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¾¯¤·¤Ç¤âºÌ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¥«¥é¥ª¥±¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¡¢DAM¤ä¤Í¡ª
°ÂÅÄ¾ÏÂç¡§Let¡Çs go Ç®¾§¡ªÂç¹ç¾§¢öÀÄ½ÕËüºÐ¡ª¥Ö¥Á¤¢¤²¤è¤©¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡ªËÍ¤â¥«¥é¥ª¥±Âç¹¥¤¢ö
¡¦¥¿¥¤¥È¥ë
¡ÖDAM¡ßSUPER EIGHT ¤ä¤Ã¤Ñ¡¢DAM¤ä¤Í¡ª²£»³Íµ¡×ÊÓ¡Ê15ÉÃ¡Ë
¡ÖDAM¡ßSUPER EIGHT ¤ä¤Ã¤Ñ¡¢DAM¤ä¤Í¡ªÂçÁÒÃéµÁ¡×ÊÓ¡Ê15ÉÃ¡Ë
¡ÖDAM¡ßSUPER EIGHT ¤ä¤Ã¤Ñ¡¢DAM¤ä¤Í¡ªÂ¼¾å¿®¸Þ¡×ÊÓ¡Ê15ÉÃ¡Ë
¡ÖDAM¡ßSUPER EIGHT ¤ä¤Ã¤Ñ¡¢DAM¤ä¤Í¡ª´Ý»³Î´Ê¿¡×ÊÓ¡Ê15ÉÃ¡Ë
¡ÖDAM¡ßSUPER EIGHT ¤ä¤Ã¤Ñ¡¢DAM¤ä¤Í¡ª°ÂÅÄ¾ÏÂç¡×ÊÓ¡Ê15ÉÃ¡Ë
¡¦Êü±Ç³«»ÏÆü
2025Ç¯4·î17Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡¦Êü±ÇÃÏ°è¡Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ë
´ØÅì¡¿´ØÀ¾¡¿Ãæµþ¡¿Ê¡²¬¡¿ËÌ³¤Æ»¡¿µÜ¾ë¡¿ÀÅ²¬¡¿¹Åç¡¿²¬»³¡¦¹áÀî¡¿°¦É² ¢¨¤½¤ÎÂ¾¥¿¥¤¥àÄó¶¡¤¢¤ê
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥é¥ª¥±¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¯¤ëSUPER EIGHT
¢¡SUPER EIGHT¡¢DAM¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤
¶ÈÌ³ÍÑÄÌ¿®¥«¥é¥ª¥±DAM¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥«¥é¥ª¥±ÀßÃÖÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉý¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÉÙ¤ÊËÜ¿Í±ÇÁü¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê³Ú¶Ê¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤è¤êÎ×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥«¥é¥ª¥±ÂÎ¸³¤ò¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÄó¶¡¡£¤½¤ó¤ÊDAM¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Â¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¯¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëSUPER EIGHT¤òDAM¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¡£½¢Ç¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥ÓCM¤ÎÊü±Ç¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢³Æ¼ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤äÈÎÂ¥»Üºö¤Ê¤É¤¬½ç¼¡Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·«¤êÊÖ¤·È¯¤¹¤ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¡¢DAM¤ä¤Í¡ª¡×¤Ï¡¢DAM¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÅÁ¤¨¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¡¼¥É¡£´ØÀ¾½Ð¿È¤ÎSUPER EIGHT¤¬È¯¿®¤¹¤ë¤³¤Î¹ç¸ÀÍÕ¤Ï¡¢´ØÀ¾ÊÛ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²¹¤«¤µ¤È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¼«Á³¤Ë¶¦´¶¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡DAM¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡§SUPER EIGHT¥³¥á¥ó¥È
²£»³Íµ¡§º£¤³¤½DAM¤Ç¤¹¡£DAM¤ê¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
ÂçÁÒÃéµÁ¡§DAM¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ÎSUPER EIGHT¤Ç¤¹¡£ºÇ¹â¤Ê³Ú¶ÊÃ£¤Ç¡¢ºÇ¶¯¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¤ä¤Ã¤Ñ¡¢DAM¤ä¤Í¡ª
Â¼¾å¿®¸Þ¡§¤ß¤Ê¤µ¡¼¤ó¡¢¥«¥é¥ª¥±³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤«¡Á¡©¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¶Ê¤Ï²¿²ó²Î¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡Á¡ª¤Á¤Ê¤ß¤ËËÍ¤Ï4²ó¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¥á¥ó¥¿¥ë¶¯¤¤¿Í¤Ë¤Ï¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¾Ð
´Ý»³Î´Ê¿¡§¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¥«¥é¥ª¥±DAM¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡ª´ò¤·¤¤»þ¤âÈá¤·¤¤»þ¤â¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤ÇËÍ¤¿¤Á¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ÆÍè¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¿·¤¿¤ÊDAM¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¾¯¤·¤Ç¤âºÌ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¥«¥é¥ª¥±¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¡¢DAM¤ä¤Í¡ª
°ÂÅÄ¾ÏÂç¡§Let¡Çs go Ç®¾§¡ªÂç¹ç¾§¢öÀÄ½ÕËüºÐ¡ª¥Ö¥Á¤¢¤²¤è¤©¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡ªËÍ¤â¥«¥é¥ª¥±Âç¹¥¤¢ö
¢¡¥Æ¥ì¥ÓCM³µÍ×
¡¦¥¿¥¤¥È¥ë
¡ÖDAM¡ßSUPER EIGHT ¤ä¤Ã¤Ñ¡¢DAM¤ä¤Í¡ª²£»³Íµ¡×ÊÓ¡Ê15ÉÃ¡Ë
¡ÖDAM¡ßSUPER EIGHT ¤ä¤Ã¤Ñ¡¢DAM¤ä¤Í¡ªÂçÁÒÃéµÁ¡×ÊÓ¡Ê15ÉÃ¡Ë
¡ÖDAM¡ßSUPER EIGHT ¤ä¤Ã¤Ñ¡¢DAM¤ä¤Í¡ªÂ¼¾å¿®¸Þ¡×ÊÓ¡Ê15ÉÃ¡Ë
¡ÖDAM¡ßSUPER EIGHT ¤ä¤Ã¤Ñ¡¢DAM¤ä¤Í¡ª´Ý»³Î´Ê¿¡×ÊÓ¡Ê15ÉÃ¡Ë
¡ÖDAM¡ßSUPER EIGHT ¤ä¤Ã¤Ñ¡¢DAM¤ä¤Í¡ª°ÂÅÄ¾ÏÂç¡×ÊÓ¡Ê15ÉÃ¡Ë
¡¦Êü±Ç³«»ÏÆü
2025Ç¯4·î17Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡¦Êü±ÇÃÏ°è¡Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ë
´ØÅì¡¿´ØÀ¾¡¿Ãæµþ¡¿Ê¡²¬¡¿ËÌ³¤Æ»¡¿µÜ¾ë¡¿ÀÅ²¬¡¿¹Åç¡¿²¬»³¡¦¹áÀî¡¿°¦É² ¢¨¤½¤ÎÂ¾¥¿¥¤¥àÄó¶¡¤¢¤ê
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û