¡Ö¤Þ¤ÀÂ³¤±¤Æ¤¿¤Î¡©¡×ÆóµÜÏÂÌé¡¡£±Æü£²£°Ê¬£±£µ£°£°²óÆìÄ·¤Óà£³Æü·ÑÂ³á¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤
¡¡Íò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤¬£±£¶Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡££±Æü£±£µ£°£°²ó¤ÎÆìÄ·¤Ó¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÆóµÜ¤Ï£±£¶Æü¤Î¸áÁ°£¸»þÈ¾²á¤®¤Ë¡Ö¤Ï¤¡¡¢¤Ï¤¡¡¢¤Ï¤¡¡¢¡¢¡Ê°ìºòÆüºòÆüº£Æü£±£µ£°£°²ó¤À¤¼¡Ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤ÏÆóµÜ¤Ï£±£´Æü¤Ë¡ÖµÞ¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤Î©¤Ã¤ÆÄ«¤«¤é£²£°Ê¬ÆìÄ·¤Ó¤ò¡Ê£±£µ£°£°²ó¡Ë¤ä¤Ã¤¿¤é¤â¤¦ÌÀÆü¤Ï¤¤¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥¥Ä¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ç¤ä¤á¤¿¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢£³Æü´ÖÏ¢Â³¡¢£²£°Ê¬¡¦£±£µ£°£°²ó¤ÎÆìÄ·¤Ó¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÆóµÜ¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤ÏÌµ±ï¡¢¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¡Ö¤¨¤Ã¡ª¥Ë¥Î¡Ä¤¢¤ì¤«¤é¤Þ¤ÀÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¡©¡×¡Ö¥Ë¥Î¤Á¤ã¤óÀ¨¤¤¡ª¡ª¡×¡ÖÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡£¥Ë¥Î¤µ¤ó¡Ä¤ª»Å»ö²¿¤«·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©ÉúÀþ¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£