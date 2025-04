【夏~クリスマス おもちゃビジネスフェア2025】 開催日:4月16日、17日 (16日10時~17時/17日10時~16時) 会場:東京都立産業貿易センター台東館 (東京都台東区花川戸 2-6-5)

タカラトミーアーツは、企業向けイベント「夏~クリスマス おもちゃビジネスフェア2025」にて、「Character Bakery『Nuiパン』」を展示している。

本製品は、“パン”をモチーフにデザインしたぬいぐるみ「Character Bakery『Nuiパン』」で、第1弾としてディズニーキャラクターとピクサーキャラクターがパンのようなデザインのぬいぐるみで登場している。

今回イベント会場の同社ブースにて本製品を展示しており、ミッキーマウス、ミニーマウスのクロワッサンロールや、プーさん、スティッチなどの様々なキャラクターがパンのぬいぐるみとなっているほか、ディズニーキャラクターがプリントされた専用の袋なども用意されているのが確認できた。

また本製品以外にも、ヨーヨーで遊びながらアイスが作れるクッキングトイ「アイスだヨーヨー」より、ポケモンの各種ボールをモチーフにしたデザインの商品や、ポムポムプリン、シナモロール、星のカービィがデザインの商品を展示している。

