¡Ú¼ÂÏÃ¡ÛÈà½÷¤¤¤Ê¤¤Îò38Ç¯¤ÎÌ¡²è²È¥¢¥·¤¬¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç100¿Í¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡×¸«¤Ä¤±¤¿¡ÈÎø¤ÎÃåÃÏÅÀ¡É¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Û
38ºÐ¤Î¥Ï¥ë¥Þ¥¤µ¤ó¤Ï¡¢Èà½÷¤¤¤Ê¤¤Îò38Ç¯¡£¿¦¶È¤ÏÌ¡²è²È¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ç¡¢Æü¾ïÅª¤Ë½÷À¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤Ê¤¤¡£°ìÀ¸¤Ò¤È¤ê¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤ÈÇùÁ³¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÆü¡¢Æ±¶È¤ÎÍ§Ã£¤ËÈà½÷¤¬¤Ç¤¤¿¡ªÊ¹¤±¤Ð¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡×¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÎø³è¤ò»Ï¤á¤¿¥Ï¥ë¥Þ¥¤µ¤ó¤Î¡Ö38ºÍÃË¤¬100¿Í¤ÈÎø³è¤·¤Æ1Ç¯¤Ç½éÈà½÷¤¬¤Ç¤¤¿ÏÃ¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Îø³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ï¥ë¥Þ¥¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ö38ºÍÃË¤¬100¿Í¤ÈÎø³è¤·¤Æ1Ç¯¤Ç½éÈà½÷¤¬¤Ç¤¤¿ÏÃ¡×
¢£¡ÖÎø³è¡×¤ÎºÇ½ªÃÏÅÀ¤Ã¤Æ¤É¤³¡©
¡Ö38ºÍÃË¤¬100¿Í¤ÈÎø³è¤·¤Æ1Ç¯¤Ç½éÈà½÷¤¬¤Ç¤¤¿ÏÃ¡×¤òÌ¡²è¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢°ÊÁ°¤Ï¼«¿È¤¬Ì¡²è²È¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤Ì¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤µ¤¡¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë²¿¤«¥Í¥¿¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¹Í¤¨¤¿ºÝ¤Ë¡ÖÎø³è¤·¤¿·Ð¸³¡×¤¬Éâ¤«¤ó¤À¤Î¤À¤½¤¦¡£¾È¤ì¤â¤¢¤ê¡¢ÉÁ¤¯¤Î¤òí´í°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤Ï¡ÖÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯¡Ö¥¨¥¤¥ä¥Ã¡ª¤Ã¤Æµ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¤ÆÉÁ¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤¤¤í¤¤¤í¤Ê½÷À¤È²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ºÇ½é¤ÏÂ¤¬¿Ì¤¨¤ë¤°¤é¤¤¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò²û¡£Â³¤±¤Æ¡Ö½÷À¤È°ìÂÎ²¿¤òÏÃ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤ÆÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¤ªÁê¼ê¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¡ØÊ¹¤¯»ÑÀª¤Ç¤¤¤è¤¦¡Ù¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¾¯¤·ÏÃ¤¹¤Î¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤é²ñ¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿¦¶È¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë¤â½Ð²ñ¤¨¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ºÇ¶á¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç·ëº§¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢½Ð²ñ¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥ë¥Þ¥¤µ¤ó¤¬µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖÀ¶·é´¶¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼«Ê¬¸ì¤ê¤ä¼«ËýÏÃ¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤·¤Ê¤¤¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Áê¼ê¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢ÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¾ì¤òºî¤ë¤³¤È¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤¿¤ÀÎø³è¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÈ¿¾Ê¤·¤Þ¤·¤¿(´À)¡×(¥Ï¥ë¥Þ¥¤µ¤ó)
1Ç¯¤Ç100¿Í¤Î½÷À¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Ï¥ë¥Þ¥¤µ¤ó¡£¡Ö¼«Ê¬¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÏÃ¯¤È¤â²ñ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Â«Çûµ¤Ì£¤Ê½÷À¤ä¡¢¤¿¤À±Ç²è¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ÈÊÌ¤ì¤ÎÀè¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡Ö¤³¤Î¿Í¤È¤Ï¡¢¤â¤¦°ìÅÙ²ñ¤¤¤¿¤¤¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¡£¤½¤³¤Ç½é¤á¤Æ¡ÖÎø³è¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¥Ï¥ë¥Þ¥¤µ¤ó¤ÎÊª¸ì¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥Ï¥ë¥Þ¥(@harumakimanga)
¢£¡ÖÎø³è¡×¤ÎºÇ½ªÃÏÅÀ¤Ã¤Æ¤É¤³¡©
¡Ö38ºÍÃË¤¬100¿Í¤ÈÎø³è¤·¤Æ1Ç¯¤Ç½éÈà½÷¤¬¤Ç¤¤¿ÏÃ¡×¤òÌ¡²è¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢°ÊÁ°¤Ï¼«¿È¤¬Ì¡²è²È¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤Ì¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤µ¤¡¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë²¿¤«¥Í¥¿¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¹Í¤¨¤¿ºÝ¤Ë¡ÖÎø³è¤·¤¿·Ð¸³¡×¤¬Éâ¤«¤ó¤À¤Î¤À¤½¤¦¡£¾È¤ì¤â¤¢¤ê¡¢ÉÁ¤¯¤Î¤òí´í°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤Ï¡ÖÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯¡Ö¥¨¥¤¥ä¥Ã¡ª¤Ã¤Æµ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¤ÆÉÁ¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤¤¤í¤¤¤í¤Ê½÷À¤È²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ºÇ½é¤ÏÂ¤¬¿Ì¤¨¤ë¤°¤é¤¤¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò²û¡£Â³¤±¤Æ¡Ö½÷À¤È°ìÂÎ²¿¤òÏÃ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤ÆÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¤ªÁê¼ê¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¡ØÊ¹¤¯»ÑÀª¤Ç¤¤¤è¤¦¡Ù¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¾¯¤·ÏÃ¤¹¤Î¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤é²ñ¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿¦¶È¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë¤â½Ð²ñ¤¨¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ºÇ¶á¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç·ëº§¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢½Ð²ñ¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥ë¥Þ¥¤µ¤ó¤¬µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖÀ¶·é´¶¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼«Ê¬¸ì¤ê¤ä¼«ËýÏÃ¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤·¤Ê¤¤¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Áê¼ê¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢ÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¾ì¤òºî¤ë¤³¤È¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤¿¤ÀÎø³è¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÈ¿¾Ê¤·¤Þ¤·¤¿(´À)¡×(¥Ï¥ë¥Þ¥¤µ¤ó)
1Ç¯¤Ç100¿Í¤Î½÷À¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Ï¥ë¥Þ¥¤µ¤ó¡£¡Ö¼«Ê¬¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÏÃ¯¤È¤â²ñ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Â«Çûµ¤Ì£¤Ê½÷À¤ä¡¢¤¿¤À±Ç²è¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ÈÊÌ¤ì¤ÎÀè¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡Ö¤³¤Î¿Í¤È¤Ï¡¢¤â¤¦°ìÅÙ²ñ¤¤¤¿¤¤¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¡£¤½¤³¤Ç½é¤á¤Æ¡ÖÎø³è¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¥Ï¥ë¥Þ¥¤µ¤ó¤ÎÊª¸ì¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥Ï¥ë¥Þ¥(@harumakimanga)