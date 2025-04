大阪・関西万博(大阪・夢洲)で、5月14日・15日に『EXPO共鳴 フェス -人間響命祭-』が開催されることが決まった。宮田裕章テーマ事業プロデューサーが手がけるシグネチャーパビリオン「Better Co-Being」の活動の一環として実施。屋外のEXPOアリーナ「Matsuri」を舞台に、「もう一度、生まれなおす。」をテーマにしたカルチャー フェス ティバルとなる。パビリオンのある静けさの森で立ち上がる“共鳴”の静寂とは対照的に、 フェス では、混ざり合い、湧き上がるカオスの熱量の中に、未来へつながるものを生み出す。大阪独自のストリート・アート・音楽・屋台など、地元の文化が融合する。

一過性の イベント ではなく、万博が終わった後も続く「新しい祭」として定着させることを目指す。万博チケットのみで、別途料金なく入場可能、。■『EXPO共鳴 フェス -人間響命祭- 』会場:EXPO2025会場内「EXPOアリーナ(Matsuri)」日時:前夜祭 5月14日(水)午後5時〜8時30分本祭 5月15日(木)午前11時〜午後8時30分主催:2025年日本国際博覧会協会共催: 読売新聞 共同企画:一般社団法人demoexpo制作・運営:株式会社人間、株式会社人間編集舎協力:株式会社清水音泉、株式会社人と音色、株式会社河村重機、株式会社リッシ、アトリエe.f.t.、阿波座ハウス、々(ノマ)、JAPAN一番屋台合同会社、 カモ メ・ラボ【出演アーティスト】 GOMA & The Jungle Rhythm SectionBAGDAD CAFE THE trench townONI & SU PERFUNCY!スーパージェットキノコ愛はズボーンエンバーンALTZDJ マリア ージュサイバーおかん with 電脳会館ミクロムスザ・バクマイズZαSAVAGE+龍成+大地桂 九ノ一BON.井上and more【主なコンテンツ】「EXPO酒場」大阪・関西万博に興味がある人、参加したい人々が集まり語らう場を全国で展開してきた「EXPO酒場」。これまで全国で75回実施され、累計5000名が参加。その「EXPO酒場」を夢洲会場で開催し、熱量で会場を盛り上げる。「新世界 市場 屋台街」 通天閣 のふもとにある老舗商店街「新世界 市場 」に誕生した話題の屋台街。己を祭る奇祭「セルフ祭」や、写真とシーシャの店「イマジネーションピカスペース」を運営する仕掛け人のくまがいはるきさんが、屋台街を丸ごと会場に移設する。「踊る屋台パーティー by カモ メ・ラボ」DJ屋台、ラジオ屋台、 占い 屋台、こども屋台など、屋台を活用した社会実験を手掛けている「 カモ メ・ラボ」によるミニ屋台が大集合。