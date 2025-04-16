JAL、国際線航空券でタイムセール ファーストでヘルシンキ往復200万円
日本航空（JAL）は、海外航空券タイムセールを4月16日から23日まで実施している。
往復最低運賃は以下の通り。左側からエコノミークラス、プレミアムエコノミークラス、ビジネスクラス、ファーストクラスの順。いずれも燃油サーチャージ込み、諸税別。搭乗期間は4月16日から2026年3月31日までで、路線により異なる。
予約クラスはエコノミークラスが「O・Q・Z」、プレミアムエコノミークラスが「E」、ビジネスクラスが「X」、ファーストクラスが「A」。
・国内各地発着
台北（36,000円／-／123,000円）、上海（37,000円／-／105,000円）、北京（40,000円／-／117,000円）、マニラ（45,000円／-／158,000円）、グアム（49,000円／-／89,000円）、大連（54,000円）、シンガポール（54,000円／-／259,000円）、ジャカルタ（68,000円／180,000円／270,000円）、バンコク（70,000円／157,000円／242,000円／577,000円）、クアラルンプール（71,000円／160,000円／262,000円）、ダナン（74,000円）、香港（77,000円／130,000円／191,000円）、ベンガルール（81,000円／213,000円／297,000円）、デリー（-／213,000円）、シドニー・メルボルン（85,000円）、ホノルル（87,000円／154,000円）、シアトル（130,000円／240,000円／510,000円）、ドーハ（128,000円）、ヘルシンキ（138,000円／328,000円／518,000円／2,000,000円）、ニューヨーク・サンフランシスコ（150,000円／240,000円／510,000円）、ロサンゼルス・シカゴ（150,000円／240,000円／510,000円）、ラスベガス（160,000円／240,000円／510,000円）、サンディエゴ（160,000円／-／510,000円）、バンクーバー（-／-／510,000円）、オーランド・マイアミ・ダラス・ローリーダーラム・ピッツバーグ・インディアナポリス・シャーロット・コロンバス（180,000円／260,000円／610,000円）、ボストン（180,000円／340,000円／610,000円）