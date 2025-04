【夏~クリスマス おもちゃビジネスフェア2025】 開催日:4月16日、17日 (16日10時~17時/17日10時~16時) 会場:東京都立産業貿易センター台東館 (東京都台東区花川戸 2-6-5)

ハナヤマは、企業向けイベント「夏~クリスマス おもちゃビジネスフェア2025」にて、「はずる キャストウォレット」を発表した。

今回イベント会場の同社ブースでは、パーツをはずすしたり、元に戻したりする謎解き玩具「HUZZLE(はずる)」の新商品「キャストウォレット」を展示。2枚のつながったコインを上手くスライドさせて財布の中から取り出す玩具となっており、発売は8月を予定している。

また「はずる」以外にも、陣取りボードゲーム「ノミのサーカス」や、持ち運びが容易で、リバーシとマンカラを遊べるボードゲームのほか、サンリオキャラクターのブレスレットが作れる「メチャもり DX」なども展示している。

