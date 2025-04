NVIDIAが、AIの処理に特化したアーキテクチャ「Blackwell」を備えるメインストリーム向けGPU「RTX 5060」および「RTX 5060 Ti」を発表しました。DLSSマルチフレーム生成やDLSSスーパー解像度、DLSSレイ再構成といったAI処理で実現するゲーミング性能を確保しつつ、価格を抑えたモデルとなっています。GeForce RTX 50シリーズ 最新 GPU グラフィックス | NVIDIA

https://www.nvidia.com/ja-jp/geforce/graphics-cards/50-series/NVIDIA Blackwell GeForce RTX Arrives for Every Gamer, Starting at $299 | NVIDIA Newsroomhttps://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-blackwell-geforce-rtx-arrives-for-every-gamer-starting-at-299Announcing The GeForce RTX 5060 Desktop Family: DLSS 4 Multi Frame Generation, Neural Rendering & Blackwell Innovations For Every Gamer, Starting At $299; Plus RTX 5060 Laptops Available In May | GeForce News | NVIDIAhttps://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/rtx-5060-desktop-family-laptop-5060-coming-soon/GeForce RTX 5060 Family GPUs | Blackwell RTX for Every Gamer - YouTubeRTX 5060シリーズは、前世代に当たる「RTX 4060」から速度が2倍になり、前世代ユーザーにとって「驚異的なアップグレードとなる」とのこと。新しいTransformer AIモデルを使用したDLSSスーパー解像度により優れた画質が保証され、Blackwellアーキテクチャの高度なレイトレーシングコアによりリアルな照明効果がもたらされるほか、DLSSマルチフレーム生成、DLSSスーパー解像度、DLSSレイ再構築、およびその他のGeForce RTX GPU独自のパフォーマンス加速テクノロジーにより、フレームレートが可能な限り高速かつスムーズになるそうです。さらに、NVIDIAのReflexテクノロジーにより、対戦ゲームにおけるユーザーのターゲット補足時間や反応時間、エイム精度が向上するとのこと。Reflexテクノロジーには、GPUとCPU間のレンダリングを正確に同期することでPCのレイテンシを削減するReflex Low Latencyや、Reflex Analyzerを搭載したNVIDIA G-SYNCディスプレイで機能する、ゲーミングマウスのクリック音を検知して画面上のピクセル(マズルフラッシュ)が変化するまでの時間を計測する機能などが含まれます。例えば、RTX 5060 Tiでマルチフレーム生成やスーパー解像度を活用すると、「ホグワーツ・レガシー」で画質の向上、フレームレートの高速化とスムーズ化、そしてレイテンシの低減が実現され、通常よりも明らかに優れた体験を得られるとのこと。前世代のRTX 4060 Tiと比較すると、フレームレートが2倍になり、多くのゲームでレイテンシーが低減され、ゲームプレイのスムーズさ、流動性、感覚が向上するそうです。こうした機能はRTX 5060にも搭載されており、高グラフィックのゲームで画質を1080p設定にした場合でも、100fpsを超えるフレームレートが実現されます。加えて、Blackwell FP4 Tensor Coresと第9世代NVIDIA NVENCエンコーダーにより、ライブストリーマー、ビデオエディター、3Dアーティストなどのクリエイティブな作業が強化されるとのことです。VRAM容量は、RTX 5060が8GB、RTX 5060 Tiが8GB/16GBとなっています。RTX 5060の価格は299ドル(日本では5万5800円)で、2025年5月に発売予定。RTX 5060 Tiの価格は、8GB構成が379ドル、16GB構成が429ドル、日本向け価格は6万9800円からで、2025年4月16日に発売されました。これらの製品は、ASUS、Colorful、Gainward、GALAX、GIGABYTE、INNO3D、KFA2、MSI、Palit、PNY、ZOTACなどのパートナーから販売されます。また、RTX 5060を搭載したノートPCが、2025年5月に1099ドル(約15万7000円)〜で販売される予定です。AcerやASUS等、主要OEMパートナーが対応モデルを用意しています。