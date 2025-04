ENVii GABRIELLAが、2ndフルアルバム『ENGABALL』を本日リリースした。本作は、2月に先行配信されたダンスナンバー「サイコダンス」や<エンガブの部屋 vol.35 〜2025 Home Coming〜>で初披露したリード曲「誕生誕生Birthday」を含む10曲を収録している。全曲“DANCE”をテーマに書き下ろされており、原点に戻るような楽曲から新たに挑戦するジャンルまで、とにかくENVii GABRIELLAらしくとびきり踊れるアルバムに仕上がったという。

リリース情報



メジャー2ndフルアルバム 『ENGABALL』2025年4月16日(水)発売商品情報:https://kingeshop.jp/shop/g/gECB-1773/配信:https://engab.lnk.to/engaballPR◆『ENGABALL』MY推し曲 SNSシェアキャンペーン詳細:https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16287/◆KING e-SHOP限定豪華盤(CD+Blu-ray+サコッシュ+キーチャーム)ECB-1773 ¥13,200(税込)[CD収録内容]01. Love is Always Light of My Life02. 誕生誕生Birthday03. 利害一致04. OL -Happy Ever After-05. Raining Raining06. HSP07. Divalicious08. Unloved09. サイコダンス10. (Life is always like a )Ball[Blu-ray収録内容]<ENVii GABRIELLA LIVE TOUR 2024「DVORAKKIA」>2024年7月14日 Zepp DiverCity(TOKYO)01. Sail On02. B&G03. Message in a Bottle04. Portrait of Love05. Petal Dance(Zepp ver.)06. BL(Short ver.)07. Kamus Solo Dance08. DVORAKKIA(Zepp ver.)09. APHRODITE10. Fate(Zepp ver.)11. 哀恋12. Moratorium(Short ver.)サコッシュ+キーチャーム13. Strangers14. melamela15. Cherry Pie16. Mother Ship17. 僕の名を持つ君へ(アンコール)18. メドレー〜ハッピーハッピーウェイウェイドンチー〜Lonely Burning Boom Boom Night〜PAY ME〜AMNESIA〜High Heels19. イキル20. 豪華ネェサン◆通常盤(CD+Blu-ray)KIZC776〜7 ¥4,950(税込)[CD収録内容]KING E-SHOP盤と同じ[Blu-ray収録内容]リード曲MV&メイキング[店舗購入特典]フェイスペイントシール商品情報:https://kingeshop.jp/shop/g/gKIZC-776/