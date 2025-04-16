リリース情報



『NIGHTMARE LIVE 2005 & 2024 天下再大暴走 日比谷野外大音楽堂』2025年4月16日（水）発売詳細：https://www.crownrecord.co.jp/s/c01/artist/nightmare/news○限定盤（2Blu-ray+2CD）CRXP-10013/14 ￥16,500（税込）収録内容：Disc1（Blu-ray）：NIGHTMARE LIVE 2024 天下再暴走 LIVE映像+特典映像Disc2 （Blu-ray）：NIGHTMARE LIVE 2005 天下大暴走 LIVE映像Disc3 & Disc4（CD）：NIGHTMARE LIVE 2024 天下再暴走 LIVE音源○通常盤 (Blu-ray)『NIGHTMARE LIVE 2024 天下再暴走 日比谷野外大音楽堂』各配信サイト：https://lnk.to/tenkasaidaibousouCRXP-10015 ￥7,700（税込）収録内容Blu-ray：NIGHTMARE LIVE 2024 天下再暴走 LIVE映像+特典映像=収録曲=Яaven Loud speeeakerdogmaジャイアニズム痛東京傷年シアン月の光、うつつの夢トロイメライメドレー to for〜ビルドゥングス・ロマン〜muzzle,muzzle,muzzle〜Over〜Believe〜春夏秋冬ジャイアニズム誤ジャイアニズム惨バックストリートチルドレンHATE自傷（少年テロリスト）時分ノ花ナヅキ惰性ブギージャイアニズム惨極東乱心天国Star[K]night◆日本クラウンからリリースした13作品の配信解禁各配信サイト：https://bio.to/nightmare