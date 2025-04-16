NIGHTMARE、日比谷野外大音楽堂公演メモリアルパッケージより新旧ライブ映像公開。日本クラウンからリリースした13作品の配信解禁も
NIGHTMAREが、2005年に開催した＜ワンマンライブ「天下大暴走」@日比谷野外大音楽堂＞を20年の時を経て、2024年に＜NIGHTMARE LIVE 2024「天下再暴走」@日比谷野外大音楽堂＞と題して再演した公演をメモリアルパッケージとして日本クラウンより本日リリースした。
◆NIGHTMARE 動画
限定盤は、2005年に発売したDVD『天下大暴走』をBlu-ray化し、2024年再演ライブ＜天下再暴走＞ライブ映像を収録したBlu-rayとライブ音源CDをセットにしたメモリアルパッケージだ。
また、＜NIGHTMARE LIVE 2005 & 2024 天下再大暴走 日比谷野外大音楽堂＞ライブ音源の配信もスタートしている。
さらに、2003年から2008年に日本クラウンからリリースした計13作品を本日に配信一斉解禁した。今回配信解禁されたのは、メジャーデビューシングル「Believe」からアルバム『Nightmare 2003-2005 Single Collection』までの13作品だ。
なおNIGHTMAREは、現在47都道府県ツアーを敢行している。パッケージも配信も是非チェックしていただきたい。
リリース情報
2025年4月16日（水）発売
詳細：https://www.crownrecord.co.jp/s/c01/artist/nightmare/news
○限定盤（2Blu-ray+2CD）
CRXP-10013/14 ￥16,500（税込）
収録内容：
Disc1（Blu-ray）：NIGHTMARE LIVE 2024 天下再暴走 LIVE映像+特典映像
Disc2 （Blu-ray）：NIGHTMARE LIVE 2005 天下大暴走 LIVE映像
Disc3 & Disc4（CD）：NIGHTMARE LIVE 2024 天下再暴走 LIVE音源
○通常盤 (Blu-ray)
『NIGHTMARE LIVE 2024 天下再暴走 日比谷野外大音楽堂』
各配信サイト：https://lnk.to/tenkasaidaibousou
CRXP-10015 ￥7,700（税込）
収録内容
Blu-ray：NIGHTMARE LIVE 2024 天下再暴走 LIVE映像+特典映像
=収録曲=
Яaven Loud speeeaker
dogma
ジャイアニズム痛
東京傷年
シアン
茜
月の光、うつつの夢
トロイメライ
メドレー to for〜ビルドゥングス・ロマン〜muzzle,muzzle,muzzle〜Over〜Believe〜春夏秋冬
ジャイアニズム誤
ジャイアニズム惨
バックストリートチルドレン
HATE
自傷（少年テロリスト）
時分ノ花
ナヅキ
惰性ブギー
ジャイアニズム惨
極東乱心天国
Star[K]night
◆日本クラウンからリリースした13作品の配信解禁
各配信サイト：https://bio.to/nightmare
ライブ情報
※終了公演は省略
2025年
4月19日（土）三重・四日市CLUB ROOTS
4月20日（日）岐阜・club-G
4月22日（火）奈良・EVANS CASTEL HALL
4月24日（木）和歌山・CLUB GATE
4月26日（土）兵庫・神戸Harbor Studio
4月27日（日）京都・FANJ
4月29日（火・祝）石川・金沢AZ
5月8日（木）高知・X-pt.
5月10日（土）愛媛・松山WstudioRED
5月11日（日）香川・高松DIME
5月13日（火）徳島・club GRINDHOUSE
5月15日（木）岡山・CRAZYMAMA KINGDOM
5月17日（土）鳥取・米子AZTiC laughs
5月18日（日）島根・松江AZTiC canova
5月24日（土）熊本・B.9 V1
5月25日（日）長崎・DRUM Be-7
5月27日（火）鹿児島・CAPARVO HALL
5月31日（土）沖縄・桜坂セントラル
6月1日（日）沖縄・桜坂セントラル
7月27日（日）東京・Spotify O-EAST
8月2日（土）北海道・札幌cube garden
8月3日（日）北海道・旭川CASINO DRIVE
8月8日（金）群馬・前橋DYVER
8月9日（土）新潟・GOLDEN PIGS RED STAGE
8月11日（月・祝）長野・CLUB JUNK BOX
8月16日（土）富山・MAIRO
8月17日（日）福井・CHOP
8月24日（日）静岡・LIVE ROXY SHIZUOKA
9月6日（土）宮崎・LAZARUS
9月7日（日）大分・DRUM Be-0
9月9日（火）佐賀・GEILS
9月11日（木）福岡・DRUM Be-1
9月13日（土）山口・周南RISING HALL
9月14日（日）広島・LIVE VANQUISH
9月20日（土）滋賀・U☆STONE
9月21日（日）大阪・BIGCAT
9月23日（火・祝）愛知・名古屋ダイアモンドホール
9月27日（土）山形・ミュージック昭和Session
9月28日（日）宮城・仙台GIGS
［チケット料金］
スタンディング ￥8,500（税込／ドリンク代別）
2F指定 ￥10,000（税込／ドリンク代別）
※2F指定席は8/2 札幌公演、9/13 山口公演、9/28 宮城公演のみ
◆＜NIGHTMARE TOUR 2025 回生 天下大暴走＞
最終公演 夜宴
2025年11月9日（日）東京・日本武道館
OPEN 16:00 / START 17:00
◆＜ANIME FRIENDS 2025＞
2025年7月6日（日）Distrito Anhembi（ブラジル・サンパウロ）
https://animefriends.com.br
関連リンク
◆NIGHTMARE オフィシャルサイト
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