TK from 凛として時雨のニューアルバム『Whose Blue』が本日4月16日にリリースとなった。これに伴って、本日21:00に収録新曲「Synchrome」のミュージックビデオがプレミア公開されるほか、5月1日から全国ソニーストア5店舗にてコラボイベントを開催することが明らかとなった。アルバム『Whose Blue』は、前作『彩脳』から約5年ぶりとなるオリジナルアルバムだ。Disc1には稲葉浩志とのコラボレーション曲「Scratch」をはじめ、ヨルシカのsuisをゲストボーカルに迎えた新曲「Synchrome」、ケンモチヒデフミがプログラミング参加した「Microwaver」、数々のアニメタイアップ曲、さらにLondon Metropolis Studiosで楽曲制作を行った「orbit」など、インストゥルメンタル2曲を含め、計12曲が収録される。

■『Whose Blue』特設サイト掲載コメント一覧 ※順不同

suis from ヨルシカ

ケンモチヒデフミ

アイナ・ジ・エンド

イガラシ (ヒトリエ)

内澤崇仁 (androp)

Aimer

川谷絵音

キタニタツヤ

krage

斎藤宏介 (UNISON SQUARE GARDEN / TenTwenty)

佐倉綾音

澤野弘之

菅原 卓郎 (9mm Parabellum Bullet)

SUGIZO (LUNA SEA / X JAPAN / THE LAST ROCKSTARS、SHAG)

須田景凪

トオミヨウ

東山奈央

冨田洋之進 (Omoinotake)

早見沙織

HISASHI (GLAY)

まふまふ

みさこ (神聖かまってちゃん)

山中拓也(THE ORAL CIGARETTES)

Reol

■オリジナルアルバム『Whose Blue』

2025年4月16日発売

CD販売リンク:https://smar.lnk.to/GZFYEi

配信リンク:https://tkfromsigure.lnk.to/WhoseBlue





▲完全生産限定盤 ▲完全生産限定盤



▲通常盤初回仕様 ▲通常盤初回仕様

【完全生産限定盤(2CD+BD+TK撮り下ろし100P豪華写真集)】

AICL-4725〜4728 16,390円 (税込)

・三方背ケース仕様

【通常盤 初回仕様(CD only)】

AICL-4729 3,850円 (税込)

※TKトレーディングカード003封入

予約購入リンク:https://smar.lnk.to/GZFYEi



▼Disc 1

01. first death (Devils from Chainsaw edition)

02. Synchrome

03. 誰我為

04. クジャクジャノマアムアイア

05. UN-APEX

06. orbit

07. GRANT

08. Scratch

09. Microwaver

10. musique

11. Whose World? Whose Blue?

12. ephemeral mist

▼Disc 2

01. introduction

02. planet triangle

03. toiki -prologue-

04. whisper -epilogue-

05. Secret Sense

06. Acoustic Installation

07. pop eye

08. 5lies

09. snow flurry

10. kalappo

11. like A moment

▼Disc 3

[Documentary]

Still in orbit directed by Shuichi Tan

[Music Video]

01. As long as I love

02. first death

03. 誰我為

04. UN-APEX

※Disc2/3は完全生産限定盤のみ



●CD予約特典

・Amazon:メガジャケ

完全生産限定盤:メガジャケ2枚組

通常盤初回仕様:メガジャケ1枚

・楽天ブックス:クリアポーチ

・セブンネット:マルチショルダーバッグ

・応援店:ポストカード

※応援店リスト:https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/tk_from_sigure/shoplist/250416/

■TK from 凛として時雨 × Sony Store 5th Album『Whose Blue』Special Collaborationイベント

アルバムリリースを記念して、全国のソニーストア5店舗でコラボイベントの開催が決定。楽曲視聴やミュージックビデオ視聴会、さらにイベント参加者限定で特別グッズも準備予定。詳細は4月下旬にアナウンス。

日程:5月1日(木)〜6月30日(月)

▼イベント情報ページ

https://www.sony.jp/store/retail/event/tk2025/

■CDショップ店頭キャンペーン詳細

Whose Blue』リリース記念 パネル展示&プレゼントキャンペーン

対象の店舗にて『Whose Blue』リリース記念パネルを展示します。さらに、対象店舗にて『Whose Blue』をご購入の上、抽選にご応募された方の中から抽選で「展示パネル」をプレゼント。

▼展示物

「Whose Blue」 TK撮り下ろしフォト

※展示数は店舗によって異なりますのでご了承ください。

※TK本人素材ではございませんのでご了承ください

▼対象期間

2025年4月15日(火)〜2025年4月21日(月)

※タワーレコード新宿店は2025/4/15(火)〜4/28(月)での実施となります。

※実施期間は予告なく変更となる場合がございます。

▼対象店舗

タワーレコード札幌パルコ店

タワーレコード渋谷店

タワーレコード新宿店

タワーレコード名古屋近鉄パッセ店

Joshin日本橋店2Fディスクピア

タワーレコード福岡パルコ店

▼対象商品

4月16日(水)発売 TK from 凛として時雨 『Whose Blue』

完全生産限定盤 AICL-4725〜4728 \16,390 (税込)

通常盤(初回仕様) AICL-4729 \3,850 (税込)

▼注意事項

※対象商品1枚ご購入につき、1回抽選へご参加いただけます。

※パネルの展示枚数やプレゼント枚数、抽選方法は店舗ごとに異なります。抽選方法・当選者発表方法の詳細は店舗にお問い合わせください。

※抽選券の予約・取り置きはできませんのでご了承ください。

※ご当選された方のパネルの受取はご購入店舗のみです。配送はできませんのでご注意ください。

※パネルの受け取りに伴う交通費・宿泊費等はお客様のご負担となりますのでご了承ください。

※パネルの種類はお選びいただけませんのでご了承ください。

※パネルにはお手を触れないようお願いいたします。

※パネルは展示終了後のプレゼントとなりますので損傷等が発生する場合がございます。

※対象店舗・対象期間・施策内容・賞品内容などは変更となる場合がございますので、予めご了承ください。



◆Whose Blue』リリース記念 スペシャルレシート発行

対象店舗にて『Whose Blue』をご購入の方に、サイン・コメント入りスペシャルレシートを発行。店頭でご確認ください。

▼対象期間

2025/4/15(火)〜2025/4/21(月)

※タワーレコード新宿店は2025/4/15(火)〜4/28(月)での実施となります。

※実施期間は予告なく変更となる場合がございます。

▼対象店舗

タワーレコード札幌パルコ店

タワーレコード渋谷店

タワーレコード新宿店

タワーレコード名古屋近鉄パッセ店

Joshin日本橋店2Fディスクピア

タワーレコード福岡パルコ店

※Joshin日本橋店のみ別絵柄、タワーレコード各店は共通絵柄となります。

▼対象商品

4月16日(水)発売 TK from 凛として時雨 『Whose Blue』

完全生産限定盤 AICL-4725〜4728 \16,390 (税込)

通常盤(初回仕様) AICL-4729 \3,850 (税込)

▼注意事項

※対象商品のご購入含む1会計につき、スペシャルレシート1枚のお渡しとなります。

※いかなる理由があってもスペシャルレシートの再発行はいたしかねます。

※スペシャルレシートの譲渡、転売は固く禁じます。

※対象店舗・対象期間・施策内容・賞品内容などは変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

■<TK from 凛として時雨 “Whose Blue Tour 2025”>

5月17日(土) 北海道・小樽GOLDSTONE

open17:15 / start18:00

5月23日(金) 大阪・Zepp Osaka Bayside

open18:15 / start19:00

5月24日(土) 広島・広島CLUB QUATTRO

open17:15 / start18:00

5月30日(金) 福岡・Zepp Fukuoka

open18:15 / start19:00

6月06日(金) 東京・Zepp DiverCity

open18:00 / start19:00

6月13日(金) 愛知・Zepp Nagoya

open18:15 / start19:00

6月15日(日) 石川・金沢EIGHT HALL

open17:15 / start18:00

6月20日(金) 宮城・仙台Rensa

open18:15 / start19:00

6月27日(金) 東京・TOKYO DOME CITY HALL

open18:00 / start19:00

▼チケット

・スタンディング(整理番号付) ¥6,500(税込/ドリンク代別)

・2F指定席 ¥7,500(税込/ドリンク代別)

※北海道、広島、石川、宮城公演はスタンディングのみの販売

一般発売:2025年4月12日(土) 10:00

▼Support Members

Drums:BOBO / Bass:吉田一郎不可触世界 / Piano:和久井沙良 / Violin:須原杏

関連リンク

◆『Whose Blue』特設サイト

◆TK from 凛として時雨 オフィシャルサイト

◆TK from 凛として時雨 オフィシャルInstagram

◆TK from 凛として時雨 オフィシャルTikTok

◆凛として時雨 オフィシャルサイト

◆凛として時雨 オフィシャルX

◆凛として時雨 オフィシャルFacebook

◆凛として時雨 オフィシャルYouTubeチャンネル

Disc2は「brain films」と題し、これまで映像作品などのためにTKが制作してきたアンビエントミュージック11曲を収録。TKが見てきた風景や感情を彷彿とさせる待望のインストゥルメンタル盤となっている。Disc3のBlu-rayには、丹修一を監督に迎えて撮影されたロンドンでのレコーディング風景ほか、TKの原点を探るイギリスでのショートトリップ、TKがアイスランドで自ら撮影した映像を交えたドキュメントコラージュに「orbit」のミュージックビデオが一体となった『Still in orbit directed by Shuichi Tan』、これまでリリースした「As long as I love」「first death」「誰我為」「UN-APEX」のミュージックビデオが収録されている。パッケージは完全生産限定盤と通常盤初回仕様の2形態。アルバムのジャケット写真は、TKがアイスランドに訪れた際に自身で撮影したランドスケープフォトとなっており、完全生産限定盤は100ページにおよぶTK撮り下ろしのハードカバー写真集・三方背ケースの豪華仕様となる。なお、リリースを記念して開設された『Whose Blue』特設サイトでは、アルバムにコラボ参加したsuis from ヨルシカとケンモチヒデフミからのコメントに加え、これまでTKにゆかりのある方々からの豪華コメントが掲載中だ。コメントは今後も追加される予定とのこと。本日21:00よりプレミア公開されるsuis from ヨルシカとのコラボ楽曲「Synchrome」のミュージックビデオは、朝田洋介を監督に迎え、TKの紡ぐ疾走感のあるエモーショナルなサウンドの中に力強く伸びやかなsuisの声が乗る楽曲の歌詞世界を全編CGで描かれている。アルバムリリースを記念して全国のソニーストア5店舗で開催されるコラボイベントは、楽曲視聴やミュージックビデオ視聴会、さらにイベント参加者限定で特別グッズも準備予定とのこと。詳細は4月下旬にアナウンスされる予定だ。