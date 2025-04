平井 大が、4月23日に配信シングル「Heartbreaker (I fell in love with a cowgirl)」をリリースすることが決定した。これまで“LUCKY BAG”と題して新曲と過去の楽曲をテーマに沿って詰め合わせたEP形式でのリリースを続けてきた平井 大だが、“LUCKY BAG”シリーズを一時お休み。5月10日より全国3箇所で開催される平井 大主催のビーチフェス<HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2025>の開催に合わせて、ビーチで聴きたくなるような新曲4曲を配信シングルとして連続リリースしていくとのこと。

第1弾となる「Heartbreaker (I fell in love with a cowgirl)」は、“キミ”に振り回されながらも恋する男を歌った、カントリーフレーバーの漂うポップチューンで、海辺のドライブ時に聴きたくなるナンバーとなっている。TikTokではリリースに先駆けてこの楽曲の一部が先行配信されている。▼「Heartbreaker (I fell in love with a cowgirl)」TikTokリンクhttps://vt.tiktok.com/ZSrX8o5WT/